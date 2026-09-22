Dans l’émission de Sky « Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk », Sammer a d’abord encensé le technicien de 39 ans : « Si j’étais à un poste à responsabilités et que je devais me pencher sur le fait que j’ai besoin d’un entraîneur, je m’intéresserais de très près à lui. » Mais il a aussitôt nuancé : « Mais à rien d’autre autour de lui. Seulement à lui. »

Nagelsmann est « un technicien de tout premier ordre. Il a très bien fait cela à Hoffenheim. Il a très bien fait cela à Leipzig. Mais il lui a parfois manqué la dernière étape, y compris à Munich. »

Interrogé plus précisément par Riccardo Basile pour savoir si cet « entourage » faisait référence à l’agence de conseillers de Nagelsmann, Sammer a répondu : « Oui, bien sûr. Tu m’as demandé s’il avait un avenir en Allemagne. Les qualités, il les a sans aucun doute. » Selon le champion d’Europe 1996, Nagelsmann devrait toutefois apprendre que « beaucoup de choses doivent glisser sur lui ». Nagelsmann ne devrait « même pas faire de beaucoup de choses un sujet », mais plutôt « se concentrer sur l’essentiel. Et je considérerais comme une honte pour notre pays le fait de perdre quelque part un entraîneur aussi talentueux. »

Nagelsmann est représenté par l’agence Sports 360 du célèbre conseiller Volker Struth, qui compte aussi parmi ses clients, entre autres, les internationaux Angelo Stiller (VfB Stuttgart) et Tom Bischof (Bayern Munich). Il a commencé sa carrière d’entraîneur dans le football professionnel en 2016 à Hoffenheim 1899, avant de rejoindre le RB Leipzig en 2019. Deux ans plus tard, il a poursuivi au Bayern Munich, où il a été limogé de manière surprenante début 2023 et remplacé par Thomas Tuchel.

Après le départ de Hansi Flick du DFB, Nagelsmann est devenu sélectionneur de l’Allemagne la même année. Autour de l’Euro 2024 à domicile, plutôt réussi, il bénéficiait d’une forte cote de sympathie en Allemagne, qui a toutefois rapidement chuté par la suite et a atteint son point le plus bas après la Coupe du monde ratée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nagelsmann a quitté le DFB sous la douce pression de la direction de la fédération et est actuellement sans poste.

Que conseille concrètement Matthias Sammer à Julian Nagelsmann ?

« Je lui conseillerais d’aller voir un sage du football, de parler avec lui », a déclaré l’ancien directeur sportif du DFB, Sammer, à propos d’une possible prochaine étape pour Nagelsmann. Les anciens internationaux Lothar Matthäus, Stefan Effenberg et Dietmar Hamann lui sont venus à l’esprit : « On peut bien sûr dire à nouveau que c’est dangereux, parce qu’ils sont eux aussi exposés publiquement. Mais il y a aussi dehors des entraîneurs plus âgés, un Friedhelm Funkel, juste à titre d’exemple. Avec des personnes sages, que tous me pardonnent, âgées, qui n’ont plus du tout le sentiment qu’elles doivent se mettre en avant, mais qui veulent transmettre quelque chose avec leur savoir d’expérience, c’est ce que je lui conseillerais. »

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Pour Sammer, une chose est claire : cet apport serait plus précieux que celui de l’agence de conseillers de Nagelsmann : « Je l’observe depuis longtemps. Il devrait parler avec quelqu’un qui n’a plus d’intérêt personnel dans une telle conversation, mais qui lui nomme les choses. Il ne s’agit pas de savoir ce qui a été faux ou juste. Il s’agit souvent des effets. De sorte qu’un processus soit enclenché pour qu’une qualité de tout premier ordre puisse y grandir, c’est ce que je lui souhaiterais. »