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England Men Training & Press ConferenceGetty Images
Mohamed Saeed
Avec le concours de

« C’est ce que fait la presse ! » : Thomas Tuchel répond à Luis de la Fuente sur la polémique autour du protocole contre le racisme avant le choc entre l’Angleterre et l’Espagne en Ligue des nations

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Thomas Tuchel a répliqué au sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, alors que la tension monte avant le match crucial de l’Angleterre en Ligue des nations au Metropolitano. Le sélectionneur anglais a exprimé sa frustration après que ses propos sur les protocoles de lutte contre le racisme ont été rapportés à son homologue, ce qui a provoqué un vif désaccord public entre les deux entraîneurs.

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Tuchel s’emporte contre le récit médiatique

À l’approche du match à fort enjeu entre l’Angleterre et l’Espagne, une passe d’armes entre les deux sélectionneurs au sujet du racisme a éclipsé la préparation de la rencontre. « Oui, c’est très important. Parce que j’ai répondu très poliment à une question et que vous êtes allés raconter à votre sélectionneur que j’avais dit cela. J’ai répondu poliment à une question. Je ne m’attends jamais à un acte raciste. Un vestiaire est l’endroit le moins raciste qui soit. C’est exactement ce qui ne devrait pas arriver, et c’est ce que fait la presse », a expliqué Tuchel en conférence de presse avant le match contre l’Espagne.

Il a poursuivi : « J’ai envoyé un message. Mais c’est ce message qui a été déformé. Je m’attends toujours à une atmosphère de respect. Bien sûr, j’espère que les supporters soutiendront leur équipe, mais je ne m’attends à du racisme nulle part. Je suis le premier à m’élever contre ce type d’acte. Quand on m’a demandé ce qui se passerait si cela arrivait, j’ai dit que j’expliquerais ce protocole. C’est tout. Mais demain, cela fera ce que cela fait toujours : rassembler. »

Face à la machine espagnole

Spain Training & Press ConferenceGetty Images

Sur le terrain, l’Angleterre devra relever un immense défi face à une équipe devenue la référence au plus haut niveau international. De la Fuente a conduit l’Espagne dans une série historique et a récemment souligné que son groupe possédait un esprit de famille qui nous unit au-delà des obligations professionnelles. Tuchel a reconnu l’ampleur de la tâche, admettant que l’Espagne semblait aujourd’hui presque « invincible » après une période marquée par de nombreux trophées et une remarquable régularité en Ligue des nations.

Malgré l’aura intimidante des champions d’Europe, Tuchel reste convaincu que son groupe a les qualités nécessaires pour créer la surprise. Il a rappelé que peu de choses avaient séparé les deux équipes lors de leur précédente rencontre à Wembley, preuve selon lui que l’écart se réduit. « L’Espagne semble invincible. Elle est sur une série impressionnante. Elle a remporté de nombreux titres. Nous allons essayer de mettre fin à cette série, de la battre. Deux grandes puissances du football mondial vont s’affronter et nous traversons une bonne période. Nous n’étions pas loin à Wembley », a expliqué l’ancien entraîneur de Chelsea lors de sa conférence de presse d’avant-match.

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Les rôles de leaders de Kane et Bellingham

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images

Les espoirs de l’Angleterre de signer une victoire marquante reposent en grande partie sur Harry Kane et Jude Bellingham, deux joueurs qui ont évolué au plus haut niveau en club cette saison. Tuchel a rapidement écarté l’importance des distinctions individuelles comme le Ballon d’Or, préférant se concentrer sur l’influence de ces stars sur le collectif.

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15 nov. 2026

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Tuchel a également évoqué les obstacles psychologiques que l’Angleterre doit surmonter pour battre les meilleures nations du monde lors des grands tournois. Il a reconnu que « le maillot de l’Angleterre pèse lourd », tout en affirmant que son équipe était capable de remporter un grand titre dans un avenir proche. « Il est essentiel. C’est un leader qui montre l’exemple, un modèle pour tout le monde. Il aide à faire le lien entre les différentes phases du jeu. Il participe beaucoup à la progression du ballon jusque dans le camp adverse. Et oui, bien sûr, je crois fermement que nous pouvons gagner un grand tournoi. Je le croyais avant la Coupe du monde et je n’ai pas cessé d’y croire depuis. Pour tout le monde, cette élimination en demi-finales a été douloureuse, mais la volonté de continuer à progresser est là », a conclu Tuchel.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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