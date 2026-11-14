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Thomas Tuchel a répliqué au sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, alors que la tension monte avant le match crucial de l’Angleterre en Ligue des nations au Metropolitano. Le sélectionneur anglais a exprimé sa frustration après que ses propos sur les protocoles de lutte contre le racisme ont été rapportés à son homologue, ce qui a provoqué un vif désaccord public entre les deux entraîneurs.

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Tuchel s’emporte contre le récit médiatique

À l’approche du match à fort enjeu entre l’Angleterre et l’Espagne, une passe d’armes entre les deux sélectionneurs au sujet du racisme a éclipsé la préparation de la rencontre. « Oui, c’est très important. Parce que j’ai répondu très poliment à une question et que vous êtes allés raconter à votre sélectionneur que j’avais dit cela. J’ai répondu poliment à une question. Je ne m’attends jamais à un acte raciste. Un vestiaire est l’endroit le moins raciste qui soit. C’est exactement ce qui ne devrait pas arriver, et c’est ce que fait la presse », a expliqué Tuchel en conférence de presse avant le match contre l’Espagne.

Il a poursuivi : « J’ai envoyé un message. Mais c’est ce message qui a été déformé. Je m’attends toujours à une atmosphère de respect. Bien sûr, j’espère que les supporters soutiendront leur équipe, mais je ne m’attends à du racisme nulle part. Je suis le premier à m’élever contre ce type d’acte. Quand on m’a demandé ce qui se passerait si cela arrivait, j’ai dit que j’expliquerais ce protocole. C’est tout. Mais demain, cela fera ce que cela fait toujours : rassembler. »

Face à la machine espagnole

Getty Images

Sur le terrain, l’Angleterre devra relever un immense défi face à une équipe devenue la référence au plus haut niveau international. De la Fuente a conduit l’Espagne dans une série historique et a récemment souligné que son groupe possédait un esprit de famille qui nous unit au-delà des obligations professionnelles. Tuchel a reconnu l’ampleur de la tâche, admettant que l’Espagne semblait aujourd’hui presque « invincible » après une période marquée par de nombreux trophées et une remarquable régularité en Ligue des nations.

Malgré l’aura intimidante des champions d’Europe, Tuchel reste convaincu que son groupe a les qualités nécessaires pour créer la surprise. Il a rappelé que peu de choses avaient séparé les deux équipes lors de leur précédente rencontre à Wembley, preuve selon lui que l’écart se réduit. « L’Espagne semble invincible. Elle est sur une série impressionnante. Elle a remporté de nombreux titres. Nous allons essayer de mettre fin à cette série, de la battre. Deux grandes puissances du football mondial vont s’affronter et nous traversons une bonne période. Nous n’étions pas loin à Wembley », a expliqué l’ancien entraîneur de Chelsea lors de sa conférence de presse d’avant-match.

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Les rôles de leaders de Kane et Bellingham

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Les espoirs de l’Angleterre de signer une victoire marquante reposent en grande partie sur Harry Kane et Jude Bellingham, deux joueurs qui ont évolué au plus haut niveau en club cette saison. Tuchel a rapidement écarté l’importance des distinctions individuelles comme le Ballon d’Or, préférant se concentrer sur l’influence de ces stars sur le collectif.

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Tuchel a également évoqué les obstacles psychologiques que l’Angleterre doit surmonter pour battre les meilleures nations du monde lors des grands tournois. Il a reconnu que « le maillot de l’Angleterre pèse lourd », tout en affirmant que son équipe était capable de remporter un grand titre dans un avenir proche. « Il est essentiel. C’est un leader qui montre l’exemple, un modèle pour tout le monde. Il aide à faire le lien entre les différentes phases du jeu. Il participe beaucoup à la progression du ballon jusque dans le camp adverse. Et oui, bien sûr, je crois fermement que nous pouvons gagner un grand tournoi. Je le croyais avant la Coupe du monde et je n’ai pas cessé d’y croire depuis. Pour tout le monde, cette élimination en demi-finales a été douloureuse, mais la volonté de continuer à progresser est là », a conclu Tuchel.