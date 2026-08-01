« Après la saison, Leipzig a voyagé, et à part nous, seul Dortmund est en déplacement cet été ; en septembre, Paderborn s’envolera pour les États-Unis. C’est bien trop peu ! Les clubs de Bundesliga doivent penser avec plus de clairvoyance », a déclaré Kasper dans un entretien accordé au Münchner Merkur/tz.

Alors que des clubs de Premier League anglaise étaient « partis à la conquête du monde », les clubs allemands resteraient encore trop timides en matière de marketing international. « Cela signifie qu’ils doivent être actifs. On ne peut pas rester chez soi puis se plaindre de la baisse des revenus. Si tu ne fais rien, alors il ne se passe rien non plus », a ajouté Kasper.

Il souhaite donc « repousser sans cesse les limites » afin d’offrir davantage de « visibilité » à la Bundesliga dans son ensemble. « C’est malheureusement un fait : les revenus médiatiques, par exemple aux États-Unis et au Japon, sont actuellement en recul. Mais la ligue doit justement, avec nous, trouver des mécanismes stratégiques pour stimuler les activités. Le Bayern Munich ne peut pas voyager partout. »

BR

Le Bayern, le BVB et Leipzig voyagent hors d’Europe

Ce samedi, le Bayern s’envole dans le cadre de l’« Audi Summer Tour » pour un voyage de huit jours en Corée du Sud et à Hong Kong. Mardi prochain, un match amical contre le club partenaire coréen Red&Gold, le Jeju SK FC, est ensuite prévu, avant un duel à Hong Kong le 7 août contre le vainqueur de la Ligue Europa, Aston Villa.

Outre le recordman allemand des titres, seul le BVB (Japon) effectue par ailleurs, durant la préparation en cours, un voyage marketing hors d’Europe. Le RB Leipzig s’était rendu en Afrique du Sud immédiatement après la saison passée.

Au Bayern, on prévoit de renforcer encore davantage, dans les années à venir, l’accent mis sur l’ouverture de marchés internationaux. « Nos marchés cibles sont clairement définis. En Amérique, nous nous sommes jusqu’ici concentrés sur l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale, mais l’Amérique du Sud devient de plus en plus intéressante. L’Asie est tout aussi claire ; il faut aussi se pencher sur l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande. Nous devons aussi essayer ponctuellement de nouvelles choses », a déclaré Kasper.

En réalité, la Bundesliga ne perçoit, via ses contrats internationaux, qu’une fraction de la somme que touchent chaque année, par exemple, la Premier League anglaise ou la Liga espagnole. Alors que l’élite allemande n’a récemment engrangé qu’environ 302 millions d’euros, sponsoring inclus, pour la vente des droits TV à l’étranger, la Premier League a touché dix fois plus, et l’Espagne encore trois fois plus.