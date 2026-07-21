Comme le rapporte Bild, Atubolu ne partira pas en stage de préparation en Autriche avec le finaliste de la Ligue Europa, qui débute mercredi.

Le gardien est certes encore sous contrat pour un an à Fribourg, mais son départ cet été était déjà considéré comme certain autour de la fin de la saison passée. Au printemps, Atubolu a décidé de ne pas prolonger son contrat, et pour ne pas partir libre en 2027, un transfert en 2026 devenait ainsi très probable.

Les Breisgauiens ont donc depuis longtemps déjà recruté un successeur avec Mio Backhaus, arrivé du Werder Brême pour douze millions d’euros. Mais comme Atubolu n’a toujours pas trouvé de nouveau club, il continue actuellement à entretenir sa forme au SCF. Il ne participe toutefois pas aux séances de l’équipe et s’entraîne seulement de manière individuelle. Une situation inhabituelle, à laquelle le renoncement au stage ajoute désormais un nouveau chapitre. Selon Bild , c’est Atubolu lui-même qui a initié cette mesure afin de ne prendre aucun risque de blessure inutile. Et pour faire avancer définitivement son avenir.

Noah Atubolu veut visiblement à tout prix rejoindre la Premier League

Le joueur de 24 ans serait en effet désormais tout proche de s’engager avec un nouveau club. Des discussions au sujet d’un transfert en Premier League seraient actuellement en cours, selon les informations rapportées. L’AFC Bournemouth et Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, seraient deux clubs de Premier League à s’être manifestés pour Atubolu, qui a un temps semblé courir le risque de se retrouver piégé et de devoir, dans un premier temps, rester en tribunes à Fribourg.

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Ce risque est écarté, et la Juventus Turin serait également intéressée par Atubolu. Mais sa destination clairement privilégiée serait la Premier League, et un transfert là-bas est attendu, selon les informations disponibles, au plus tard d’ici la fin juillet. Il aurait récemment déjà refusé Hull City et Coventry City, les deux promus, car il a en réserve des clubs plus ambitieux comme Bournemouth ou Villa.

Atubolu avait déjà rejoint le centre de formation de Fribourg à l’âge de 13 ans, avant de devenir le numéro 1 de son club formateur en 2023. Atubolu a disputé 94 matches de Bundesliga avec le septième du classement de la saison écoulée.