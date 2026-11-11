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Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, s’apprête à disputer contre la Croatie, au stade de Wembley, son 126e match sous le maillot de la sélection. Ce cap historique sera célébré avant la rencontre lors d’une cérémonie spéciale aux côtés du légendaire gardien Peter Shilton, en hommage à leur régularité au plus haut niveau.

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Kane s’apprête à battre le record de sélections en équipe d’Angleterre masculine à Wembley

Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, s’apprête à entrer dans l’histoire jeudi soir en disputant sa 126e rencontre avec la sélection anglaise, face à la Croatie au stade de Wembley en Ligue des nations de l’UEFA. Il dépassera ainsi Peter Shilton, détenteur du record de l’équipe nationale masculine depuis 1989 avec 125 sélections au cours d’une remarquable carrière de 20 ans.

Pour célébrer cet exploit historique, une cérémonie spéciale est prévue avant le match à Wembley. Shilton lui-même lui rendra hommage et lui passera officiellement le relais.

Pour ajouter à cette soirée mémorable, la récente victoire de Kane au prestigieux Ballon d’Or sera également saluée officiellement devant le public anglais.

Kane revient sur sa régularité et cette étape majeure de sa carrière

Revenant sur le parcours qui l’a mené à devenir le joueur le plus sélectionné de l’histoire de l’équipe d’Angleterre masculine, Kane a souligné que ce record constituait la preuve ultime de son dévouement, de son travail en coulisses et de sa régularité, année après année, au plus haut niveau.

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« C’est assurément l’une des plus grandes [réussites de ma carrière]. Je pense que cela montre une régularité au plus haut niveau, et tout grand joueur veut être capable de répondre présent année après année », a déclaré Kane.

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« Atteindre ce nombre de sélections témoigne de ce dont j’ai parlé dans mon discours [pour le Ballon d’Or] : tout le travail en coulisses, le dévouement. C’est sans aucun doute l’une des étapes les plus importantes de ma carrière. »

Présenter le Ballon d’Or devant son public et saluer l’esprit du groupe

Si le trophée du Ballon d’Or se trouve toujours en lieu sûr à Munich, Kane a reconnu espérer l’avoir à Wembley pour partager cette distinction individuelle majeure avec ses coéquipiers en sélection et les supporters qui l’ont accompagné tout au long de son parcours.

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« Il est encore à Munich, mais j’espère qu’il sera là demain. Je pense que tout le monde est extrêmement fier que je l’aie remporté », a déclaré Kane. « Personnellement, c’est formidable de voir mes coéquipiers et les personnes qui m’ont aidé à le gagner. C’est formidable pour le Bayern Munich, pour l’Angleterre et pour les supporters anglais. Tout cela a été incroyable, et je suis simplement reconnaissant pour tout ce soutien. »

De son côté, le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a salué l’esprit collectif cultivé par des cadres comme Kane, soulignant la facilité avec laquelle les joueurs expérimentés accueillent et accompagnent les jeunes appelés dans le groupe.

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Déjà tourné vers de nouveaux objectifs et d’autres records

Malgré ses records de sélections et ses distinctions individuelles au plus haut niveau du football international, Kane assure ne vouloir fixer aucune limite à ses ambitions. Se sentant dans une forme physique exceptionnelle, l’attaquant emblématique vise déjà d’autres objectifs, notamment la barre des 100 buts avec l’Angleterre.

« Je n’aime me fixer aucune limite. Lors du dernier rassemblement, nous avons parlé des 100 buts avec l’Angleterre. Je pense que ce serait une autre étape incroyable à atteindre le plus vite possible », a expliqué Kane.

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« Pour ce qui est des sélections, je préfère prendre les choses comme elles viennent. Nous avons très bien réussi dans les tournois, en atteignant les derniers tours, donc les occasions d’obtenir d’autres sélections sont là. En ce moment, je me sens vraiment très bien. J’espère donc avoir encore de nombreuses années devant moi pour voir ce que je peux accomplir d’autre. »