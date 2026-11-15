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Erling Haaland a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-1 de la Norvège face au pays de Galles à Oslo. La Norvège passe ainsi devant l’équipe de Craig Bellamy dans le groupe A4. Ce résultat contraint le pays de Galles à disputer un barrage pour le maintien en mars, tandis que Haaland a franchi un cap majeur avec sa sélection.

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Haaland mène la Norvège à la victoire contre le pays de Galles à Oslo

Erling Haaland a joué un rôle décisif dans la précieuse victoire 3-1 de la Norvège face au pays de Galles à Oslo. Les Norvégiens ont pris leur revanche après leur défaite à Cardiff le mois dernier et relégué l’équipe de Craig Bellamy à la dernière place du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. Après une première période sans but, au cours de laquelle les Gallois s’étaient procuré les meilleures occasions, les Norvégiens ont haussé le ton au retour des vestiaires.

Antonio Nusa a ouvert le score à l’heure de jeu, avant de combiner avec Haaland pour permettre au remplaçant Andreas Schjelderup d’inscrire le deuxième but norvégien. David Brooks a réduit l’écart d’un subtil ballon piqué, mais Haaland a scellé le résultat sur penalty.

Haaland salue une victoire « absolument énorme » après son 66e but en sélection

Cette victoire marque un tournant important pour la génération dorée norvégienne, au terme d’une campagne difficile qui l’avait vue tomber à la dernière place du groupe avant le coup d’envoi. Pour Haaland, inscrire son 66e but en sélection en seulement 60 apparitions renforce encore son statut de légende.

Revenant sur ce succès arraché de haute lutte et sur le parcours de l’équipe nationale, Haaland a exprimé son immense fierté à TV2 Norway :

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« C’est absolument énorme. Nous avons vécu un parcours fantastique ensemble… C’est quelque chose de vraiment spécial à vivre. »

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Nusa et Bellamy reviennent sur un duel intense

Antonio Nusa, l’un des artisans de la victoire, a reconnu que la Norvège avait dû traverser une première période difficile avant de trouver son rythme après la pause.

« Nous avons connu un début de match difficile, je ne vais pas mentir. J’avais l’impression que nous n’arrivions pas vraiment à trouver notre rythme. Marquer le premier but nous a aidés, puis il y a eu le deuxième et le troisième. C’était absolument fantastique », a déclaré Nusa.

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De son côté, le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, s’est dit fier de l’approche audacieuse de son équipe à Oslo, malgré des baisses de concentration coûteuses.

« Nous voulions aller de l’avant face à la Norvège, ici. Nous ne voulions pas simplement rester derrière. J’ai toujours pensé que nous étions dans le match et que nous avions eu de très bons passages », a déclaré Bellamy à BBC Sport. « C’est simplement que notre dernière passe aurait parfois pu être meilleure… Dans la période juste après la mi-temps, notre intensité a un peu baissé. »

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Les barrages de relégation se profilent pour le pays de Galles

Cette défaite signifie que le pays de Galles terminera dernier du groupe A4, quel que soit le résultat de son dernier match à domicile contre le Portugal, tenant du titre, mardi. Avec un bilan défavorable dans les confrontations directes face à la Norvège et au Danemark, les hommes de Bellamy sont presque certains de disputer un barrage de relégation en Ligue B en mars.

Ce résultat confirme également que le pays de Galles ne figurera pas parmi les têtes de série du tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2028.

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Tandis que la Norvège célèbre son maintien dans l’élite grâce à l’éclat de Haaland, le pays de Galles doit se remobiliser avant un printemps difficile.