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Gary Neville a vivement critiqué le défenseur d’Arsenal Gabriel pour sa simulation embarrassante lors d’une victoire capitale en Premier League face à Liverpool, à Anfield. Le Brésilien s’est écroulé en se tenant le visage après un léger choc, suscitant une vive réaction de l’ancien capitaine de Manchester United, qui commentait le match.

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Gabriel critiqué pour sa simulation à Anfield

Neville a accusé Gabriel d'une simulation embarrassante lors de la victoire d'Arsenal contre Liverpool en Premier League. L'équipe de Mikel Arteta s'est imposée 1-0 à Anfield, un succès crucial qui lui permet de prendre trois points d'avance en tête du classement.

La controverse a éclaté dans les premières minutes de cette rencontre tendue, après un contact physique entre le défenseur brésilien et l'attaquant de Liverpool Alexander Isak. Gabriel est immédiatement tombé en se tenant le visage et a réclamé une faute à l'arbitre Andy Madley.

Les ralentis télévisés ont toutefois rapidement révélé ce qui s'était réellement passé lors de cet incident impliquant le défenseur central d'Arsenal. Les images ont clairement montré que le bras d'Isak n'avait touché que le haut de la poitrine de Gabriel, et non son visage.

Neville s'en prend vivement au défenseur

Cette réaction théâtrale n'a pas du tout plu à Neville, qui a exprimé son agacement dans ses commentaires pour Sky Sports. L'ancien défenseur de Manchester United estime que Gabriel doit définitivement cesser ce genre de comportement.

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« Il se discrédite parfois, a déclaré Neville. J'aime sa fougue, sa passion et sa ténacité. Mais il reçoit une poussée sur le haut de la poitrine et tombe en se tenant le visage. »

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Neville a conclu son analyse de l'incident d'Anfield par un jugement sans détour : « C'est absolument embarrassant. Il doit arrêter de faire ça. »

Arsenal décroche une victoire majeure à l'extérieur

Malgré cette controverse en début de match, Kai Havertz a inscrit le seul but de la rencontre à la 16e minute, offrant les trois points à Arsenal. Cette courte défaite est un coup dur pour le Liverpool d'Andoni Iraola, qui reste cinquième du classement, hors des places qualificatives pour la Ligue des champions.

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Après le coup de sifflet final, Neville a salué la résistance et la discipline tactique d'Arsenal. Il a souligné l'importance de ne pas encaisser de but dans un stade réputé aussi difficile.

« Arsenal a livré une leçon défensive, a expliqué Neville. Andoni Iraola sera contrarié, il aura le sentiment que son équipe a tout donné, mais ils se sont placés en position idéale. »

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Retour des compétitions européennes pour les deux clubs

Arsenal doit rapidement laisser de côté le championnat pour préparer un déplacement européen en milieu de semaine. Les hommes d'Arteta se rendront en République tchèque pour affronter le Slavia Prague en Ligue des champions, avec l'espoir de prolonger leur excellente série.

Liverpool retrouvera également la Ligue des champions dans les prochains jours et cherchera à tout prix à rebondir après cette déception en championnat. Iraola emmènera son équipe en Turquie pour un match particulièrement difficile contre Fenerbahçe.