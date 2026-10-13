C'est à peine croyable : le maillot de Jordan vaut plus que les transferts de la plupart des footballeurs

Sur le marché du football, des dizaines de millions sont déboursées pour recruter des stars capables de faire la différence sur le terrain, mais la légende du basket-ball Michael Jordan a réalisé un chiffre exceptionnel d'un tout autre genre, après la vente d'un maillot qu'il avait porté lors de sa dernière saison avec les Chicago Bulls pour 14 millions de dollars, devenant ainsi l'objet de collection le plus cher de l'histoire du basket-ball, dépassant la valeur marchande de nombreux footballeurs.

Le maillot date de la saison 1997-1998, connue sous le nom de « The Last Dance », et Jordan l'a porté lors du deuxième match des finales du championnat nord-américain de basket-ball professionnel (NBA) en 1998. Il porte également sa signature personnelle, ce qui a renforcé sa valeur historique auprès des collectionneurs d'objets sportifs.

Jordan a inscrit 37 points dans cette rencontre, en devenant le meilleur marqueur, avant de conduire les Chicago Bulls à remporter la série finale face au Utah Jazz sur le score de 4-2, s'adjugeant son sixième et dernier titre en NBA.

La légende américaine a décroché le trophée de meilleur joueur des finales lors des six occasions où elle a été couronnée du titre, faisant de cette saison l'un des chapitres les plus marquants de sa carrière exceptionnelle.

La vente a été conclue pour 14 millions de dollars dans le cadre d'une transaction privée organisée par la maison « Hunt Auctions », l'acheteur étant Ron Ferman, un investisseur immobilier résidant à Miami.

Avec cette somme, le maillot a pulvérisé le précédent record de l'objet de collection le plus cher de l'histoire du basket-ball, détenu par une carte sportive portant les photos de Jordan et de Kobe Bryant de la saison 2007-2008, vendue 12,9 millions de dollars l'an dernier.

Ce nouveau record est survenu deux semaines seulement après la vente d'un autre maillot de Jordan, porté lors du troisième match des finales de 1998, pour 12,3 millions de dollars. Le dernier maillot l'a toutefois surpassé grâce à sa valeur historique et à la signature du joueur.

Au niveau des objets de collection sportifs en général, le maillot de la légende du baseball Babe Ruth, associé à son célèbre moment connu sous le nom de « Called Shot » lors des World Series de 1932, demeure devant celui de Jordan, après avoir été vendu 24,1 millions de dollars en 2024, restant ainsi le souvenir sportif le plus cher jamais vendu aux enchères à ce jour.

David Hunt, président de la maison « Hunt Auctions », a déclaré que la place de Jordan sur le marché des objets de collection sportifs avait dépassé ses limites traditionnelles pour entrer dans la catégorie des actifs rares et d'élite, comparables aux œuvres d'art iconiques, signe de la valeur exceptionnelle dont bénéficient désormais les pièces liées aux légendes du sport.