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Absent depuis la victoire 2-1 contre le Betis Séville lors de la dernière journée de Ligue des champions, début novembre, en raison d’une blessure à la cuisse, l’attaquant Serhou Guirassy retrouve le groupe du BVB contre Arsenal. Il ne débute toutefois pas la rencontre.

Plutôt que Guirassy, l’entraîneur Niko Kovac choisit d’abord d’aligner Maximilian Beier et Fabio Silva en pointe dans le nord de Londres. Comme souvent cette saison, le BVB évolue en 3-5-2, un système qui peut se transformer en 5-3-2, voire en 5-4-1, sans le ballon. Silva serait alors le seul attaquant restant.

Avant le coup d’envoi, Kovac a expliqué sur Amazon Prime Video pourquoi Guirassy, bien que rétabli, commence sur le banc face au champion d’Angleterre, finaliste de la Ligue des champions la saison dernière : « Nous n’avons pas pu beaucoup nous entraîner ensemble pendant la préparation de ce match. » Guirassy fait de nouveau partie du groupe. « Si nous avons besoin de lui, je le ferai entrer. Sinon, j’aimerais même le ménager », a précisé Kovac.

Le meilleur attaquant du BVB de ces dernières années devra peut-être attendre le prochain match de Bundesliga, dimanche contre le Bayer Leverkusen, pour rejouer. Dortmund tentera alors de conserver la première place du classement, conquise dimanche dernier.

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Waldemar Anton retrouve en revanche une place dans le onze de départ contre Arsenal. Le défenseur central avait encore été gêné par des problèmes musculaires pendant la récente trêve internationale. Le week-end dernier, lors du déplacement au Borussia Mönchengladbach, Anton était entré à la mi-temps à la place de Joane Gadou. Il est désormais de retour parmi les titulaires.

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Avant son déplacement sur le terrain d’Arsenal, le BVB occupe la douzième place de la Ligue des champions après quatre matches, avec trois victoires et une défaite. Arsenal est troisième avec un point de plus.

BVB contre Arsenal en Ligue des champions : les compositions avant le coup d’envoi

Borussia Dortmund : Kobel - Gadou, Anton, Schlotterbeck - Ryerson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Svensson - Beier, Silva