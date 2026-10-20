Le Borussia Dortmund est sorti de sa petite crise et a renoué avec la victoire après trois matches consécutifs sans succès. Face au champion d’Azerbaïdjan, le Sabah FK, l’équipe de Niko Kovac s’est imposée 2-1, sans toutefois dégager une grande sérénité. Auteur d’un doublé, Serhou Guirassy a incontestablement été l’homme du match, tandis que Joey Veerman a lui aussi convaincu par sa prestation.

Retrouvez ici le compte rendu du match.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Gregor Kobel

Il a d’abord eu peu de travail, mais n’a pas été irréprochable sur l’égalisation, lors d’un temps fort de Sabah. Sur la tête d’Aden McCarthy à quelques mètres du but, Kobel est resté figé sur sa ligne. À la 42e minute, il a fait nettement mieux en sortant face à Joy-Lance Mickels pour réduire son angle de tir. Il a ensuite réalisé plusieurs autres bons arrêts. Note : 3.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Waldemar Anton

Il a commis une grosse erreur de passe en début de match, qui a failli lancer une contre-attaque. Hormis cela, il a participé activement à la construction du jeu et adressé plusieurs longs ballons vers l’avant. Il a d’abord concédé peu d’occasions en défense, avant que son adversaire direct n’égalise de la tête. Anton était alors trop loin de lui. Note : 3,5.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Nico Schlotterbeck

Il est intervenu de manière décisive dès la troisième minute et a dû couvrir Bensebaini à plusieurs reprises. Sur le 1-1, le ballon est passé tout près de lui. Peu avant la fin, une mauvaise passe de sa part a offert une nouvelle occasion au Sabah FK. Il a eu de la chance qu’elle ne débouche pas sur un but. Note : 3,5.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Ramy Bensebaini

À la troisième minute, il était beaucoup trop loin de son adversaire direct, permettant ainsi la première action dangereuse. Il a malencontreusement glissé en première période et est d’abord resté au sol, avant de pouvoir poursuivre le match. Il a toutefois semblé ensuite un peu lourd et pas du tout frais. Son côté est resté beaucoup trop ouvert à plusieurs reprises au fil de la rencontre. Il n’a pas eu plus de réussite offensivement, envoyant systématiquement ses tirs au-dessus du but. Note : 4,5.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Julian Ryerson

Il a lancé l’action du premier but de Dortmund d’une simple passe en profondeur vers la ligne de but et s’est montré dangereux devant le but adverse grâce à ses centres. Il a eu de la chance que Joy-Lance Mickels soit légèrement hors-jeu sur ce qui aurait pu être le but de l’égalisation. Note : 3,5.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Joey Veerman

Il a régulièrement renversé le jeu avec justesse. Son coup franc est passé tout près de porter le score à 2-0, mais Pokatilov a réalisé une superbe parade. Ses passes ont régulièrement trouvé ses partenaires en attaque et lancé des actions dangereuses. Il a finalement parfaitement servi le deuxième but des Jaune et Noir d’un centre d’une précision remarquable. Note : 2.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Felix Nmecha

Il s’est montré véritablement dangereux pour la première fois sur une frappe repoussée par le gardien de Sabah, Pokatilov, avant que Guirassy ne conclue sur le second ballon. Il a également obtenu un coup franc dans une position prometteuse en première période. Il a toutefois perdu un nombre inhabituel de ballons dans des zones dangereuses. L’une de ces pertes de balle a entraîné le coup franc sur lequel Sabah a égalisé à 1-1. Note : 4,5.

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BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Daniel Svensson

Souvent disponible sur le côté gauche, il a régulièrement été trouvé par ses partenaires. Il a adressé de nombreux centres aux joueurs offensifs et disputé ses duels avec détermination et agressivité. Il a toutefois montré des faiblesses défensives à plusieurs reprises. Face à Mbina, il a engagé son corps au tout dernier moment pour le gêner de manière décisive au moment de frapper. Note : 4.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Fabio Silva

Très attentif dès le début, il a pris le dessus grâce à un bon engagement physique à la cinquième minute, créant ainsi la première occasion dangereuse. Il aurait aussi pu passer le ballon à Chukwuemeka, mieux placé. Il a régulièrement cherché à frapper lui-même et a été difficile à contenir pour la défense adverse. Sur le 1-0, il s’est remarquablement démarqué avant de remettre le ballon dans l’axe, où Nmecha a pu frapper. Il n’a manqué qu’un but à Silva aujourd’hui. Note : 2,5.

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BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Carney Chukwuemeka

L’Autrichien était titulaire pour la première fois de la saison et a occupé le rôle le plus offensif au milieu de terrain, tandis que Veerman évoluait un peu plus bas. Il s’est rapidement illustré d’une excellente passe dans l’intervalle pour Guirassy et a également joué un rôle important sur l’ouverture du score. Il a participé à de nombreuses actions dangereuses. Note : 3.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : Serhou Guirassy

Il a combiné à plusieurs reprises avec Silva en début de match et conservé de nombreux ballons dos au but avant de les remettre à ses partenaires. Ses efforts ont été récompensés à la 10e minute : parfaitement placé sur un ballon repoussé, il a conclu avec sang-froid. Il a régulièrement cherché à frapper et s’est montré très dangereux devant le but des Azerbaïdjanais (8 tirs au total). Il a également repris brillamment le centre de Veerman pour inscrire le but du 2-1. Peu après, il a failli s’offrir un triplé. Note : 1,5.

BVB, les notes de Sabah FK - Borussia Dortmund : les remplaçants entrés en jeu

Marcel Sabitzer (entré à la 71e à la place de Chukwuemeka) : Il s’est tout de suite montré présent et a lancé une contre-attaque dangereuse après une récupération, débouchant sur une bonne occasion. Non noté.

Joane Gadou (entré à la 71e à la place de Bensebaini) : Il est entré en jeu en plein nouveau temps fort des locaux et a rempli ses tâches du mieux possible. Non noté.

Jobe Bellingham (entré à la 71e à la place de Nmecha) : Dès son premier ballon, il a parfaitement servi Silva, qui a toutefois envoyé le ballon à côté du but. Non noté.

Maximilian Beier (entré à la 77e à la place de Svensson) : Il s’est montré discret pendant le peu de temps qu’il a passé sur le terrain.Non noté.







