Le BVB a enchaîné samedi après-midi un troisième match officiel sans victoire. Après le 2-2 contre le Werder Brême et la défaite 0-1 sur la pelouse de Bodö/Glimt en Ligue des champions, le Borussia Dortmund a dû se contenter d’un 0-0 sur le terrain de l’Union Berlin lors de la 6e journée de Bundesliga.

Si un international allemand a été le meilleur joueur du BVB, un duo offensif s’est montré presque totalement inexistant.

Retrouvez le compte rendu du match.

BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Gregor Kobel

Kobel a eu très peu à faire, mais il a répondu présent juste avant la mi-temps en repoussant brillamment un coup franc vicieux, avec rebond, tiré depuis une position excentrée. Il n’a guère été sollicité sur sa ligne pour le reste. Note : 3.

BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Joane Gadou

Précieux à plusieurs reprises pour couper les contre-attaques. La régularité dont fait déjà preuve Gadou à 19 ans est impressionnante. Une nouvelle prestation très solide, malgré quelques inattentions dans ses passes. Note : 3.

BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Waldemar Anton

Le meilleur Dortmunder samedi après-midi à l’Alte Försterei. Anton s’est très souvent montré extrêmement vigilant en défendant vers l’avant, jouant ainsi un rôle décisif dans les séquences de pression du BVB. Presque infranchissable dans les duels, il a aussi apporté par moments de bonnes impulsions offensives. Une prestation remarquable de l’international. Note : 2.

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BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck a été aussi présent qu’Anton. Solide dans les duels, il a régulièrement poussé son équipe vers l’avant. Son irrésistible percée, à l’origine de la première véritable frappe de Dortmund par Nwaneri juste avant la pause, en a été l’illustration. Note : 2,5.

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BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Julian Ryerson

Ryerson s’est dépensé sans compter, comme à son habitude. Mais dans ses duels offensifs avec Rothe, il a le plus souvent manqué de finesse pour passer plus régulièrement. En début de seconde période, un centre de Ryerson depuis une position excentrée a toutefois amené la meilleure occasion de Dortmund jusque-là, pour Beier. Le Norvégien a beaucoup tenté par ailleurs, mais ses centres ont généralement manqué de tranchant. Note : 3,5.

BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Jobe Bellingham

Un après-midi discret pour l’Anglais, solide sans le ballon comme dans ses passes, mais qui aurait pu apporter davantage d’impulsions vers l’avant. Note : 3,5.

BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Felix Nmecha

Nmecha a eu des phases où il s’est montré entreprenant et a contribué à faire avancer le jeu de Dortmund. L’international a aussi connu des passages à vide, durant lesquels il a été presque absent. Une prestation contrastée, mais marquée en tout cas par un grand engagement. Note : 3,5.

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BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Daniel Svensson

Le jeu offensif de Dortmund est principalement passé par Ryerson, son pendant à droite. À gauche, Svensson est resté plus en retrait offensivement. Défensivement, le Suédois a livré une prestation fiable, comme à son habitude, et impressionné par le nombre de kilomètres parcourus. Note : 3,5.

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BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Ethan Nwaneri

Une frayeur après quelques secondes seulement, lorsque l’arbitre Schlager lui a d’abord montré par erreur un carton rouge après son intervention rugueuse sur Rothe, avant de revenir immédiatement sur sa décision pour lui adresser un jaune. Il est resté très discret pendant une grande partie du match et a souvent perdu le ballon quand il l’avait. Il a néanmoins été le joueur le plus dangereux d’un BVB inoffensif durant les 60 premières minutes : juste avant la pause, il s’est procuré une occasion prometteuse dans l’axe, à 16 mètres du but, mais a mal frappé le ballon. Peu avant sa sortie, au bout d’environ une heure de jeu, Nwaneri a signé sa meilleure action avec un joli numéro en solitaire, conclu par une frappe de peu à côté. Note : 4,5.

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BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Maximilian Beier

Dix minutes après la reprise, il a bénéficié, sur un centre de Ryerson, de la meilleure occasion de Dortmund jusque-là. Le ballon était difficile à reprendre, mais Beier aurait tout de même pu en faire davantage. Pour le reste, il s’est montré moins remuant que d’habitude, bien qu’il ait débuté dans sa position préférée, dans le demi-espace offensif, plutôt que sur le côté. Nwaneri et lui n’ont toutefois presque rien apporté sur le plan de la créativité. Beier est sorti après une heure de jeu. Note : 4,5.

BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : Serhou Guirassy

Il a mis la défense de l’Union à contribution grâce à sa puissance, s’est montré efficace en point d’appui et a conservé plusieurs ballons devant. Guirassy n’a toutefois que rarement été à l’origine d’actions réellement dangereuses dans la surface. À la 70e minute, il a manqué de chance quand Albert s’est trouvé sur la trajectoire de sa frappe prometteuse à 16 mètres. Peu avant la fin du temps réglementaire, sa tentative depuis la surface a terminé dans les bras de Rönnow. Note : 3,5.

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BVB, les notes du Borussia Dortmund contre l’Union Berlin : les remplaçants

Konstantinos Karetsas (entré à la 62e à la place de Nwaneri) : Entré un peu après l’heure de jeu pour apporter un nouvel élan, Karetsas n’a vécu qu’un très court passage sur le terrain, qui s’est terminé de façon particulièrement pénible. Quelques minutes seulement après son entrée, le Grec s’est violemment tordu la cheville dans sa propre surface et a dû sortir dès la 70e minute. Non noté.

Fabio Silva (entré à la 62e à la place de Beier) : Silva a préparé l’occasion de Guirassy d’une belle action un peu après la 70e minute. Le Portugais a apporté du dynamisme, mais ses actions ont manqué de consistance. Note : 3,5.

Mathis Albert (entré à la 70e à la place de Karetsas) : Le joueur de 17 ans est entré à la place du Grec blessé après la frayeur concernant Karetsas. Sur sa première action, il s’est malheureusement trouvé sur la trajectoire d’une frappe prometteuse de Guirassy. Albert s’est peu illustré par lui-même. Juste avant le coup de sifflet final, une tête de Guirassy l’a touché près de la ligne des cinq mètres et il a ainsi failli marquer un but insolite. Note : 4.



