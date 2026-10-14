Le Borussia Dortmund s’est incliné 0-1 sur la pelouse de Bodø/Glimt lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Décevant et totalement inoffensif pendant une heure, le BVB n’a montré un meilleur visage qu’après le quadruple changement effectué par son entraîneur Niko Kovac.

Peu avant, Fredrik Sjövold (52e) avait donné l’avantage aux Norvégiens. Malgré la montée en puissance de Dortmund, ce but est resté le seul inscrit mercredi soir.

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BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Gregor Kobel

Kobel a réalisé un superbe arrêt quelques secondes après la reprise, alors que Helmersen s’était retrouvé complètement seul pour tirer dans la surface. Le Suisse ne pouvait rien sur le but encaissé. Pour le reste, aucun ballon dangereux n’a atteint ses cages. Note : 3.

BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Joane Gadou

Solide dans les duels, il s’est aussi montré la plupart du temps aussi serein qu’à son habitude. Solide dans la construction, il a livré une prestation correcte. Note : 3.

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BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Waldemar Anton

Anton a fait un bon match. Toujours vigilant, il n’a commis aucune erreur d’inattention. Peu après la pause, le défenseur central a sauvé les siens in extremis face à Hauge. Note : 2,5.

BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Ramy Bensebaini

Comme ses partenaires de la défense à trois, Bensebaini a joué avec sérieux et vigilance. Sa meilleure action offensive a été un beau centre trouvé par Nwaneri dans la surface, dont ce dernier aurait pu faire bien meilleur usage (75e). Note : 3.

BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Daniel Svensson

Aligné d’abord comme piston droit, Svensson a été fiable défensivement, comme toujours. En revanche, il a eu beaucoup de mal en attaque et ne s’est amélioré dans ce domaine qu’après avoir retrouvé son côté gauche habituel au bout d’une heure. Il a alors signé quelques actions offensives bien senties. Note : 3,5.

BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Jobe Bellingham

Sûr dans ses passes, il a trouvé de bonnes solutions sous pression et n’a jamais perdu son calme. Il a apporté nettement plus offensivement que Veerman, à ses côtés. Au bout d’une heure, il s’est même procuré une occasion dans la surface, mais sa frappe est passée de peu à côté. La prestation de Bellingham était tout à fait correcte, sans toutefois comporter de coup d’éclat. Note : 3.

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BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Joey Veerman

Veerman s’est surtout distingué dans le repli défensif, avec plusieurs interventions importantes dans sa propre surface en première période. Ballon au pied, le Néerlandais a manqué d’initiative. Dans l’ensemble, sa prestation a été plutôt décevante. Remplacé au bout d’une heure. Note : 4,5.

BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Maximilian Beier

Beier a débuté comme piston gauche et n’a pas du tout pu exploiter sa grande qualité, les appels en profondeur. Même après avoir été repositionné dans l’un des deux rôles offensifs axiaux lors du quadruple changement à la 60e minute, il n’a pas apporté grand-chose. Toujours aussi volontaire et combatif, il n’a toutefois eu que peu d’impact aujourd’hui. Note : 4.

BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Samuele Inacio

Kovac espérait que le joueur de 18 ans apporterait de l’insouciance et des initiatives dans le jeu. En réalité, Inacio a passé une soirée bien ingrate. Il n’est presque jamais entré dans le match et, souvent livré à lui-même sur le côté gauche, n’a pas pu se mettre en valeur. Sa prestation discrète s’est achevée après environ 60 minutes. Note : 5.

BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Konstantinos Karetsas

Karetsas ne s’est retrouvé que rarement en situation de un contre un et, même dans ces moments-là, il a manqué de réussite sans jamais parvenir à concrétiser ses intentions. Le Grec a eu du mal à répondre à l’engagement physique de Bodø. Une prestation aussi terne que celle d’Inacio. Note : 5.

BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : Fabio Silva

Silva a beaucoup couru, s’est montré actif et a tout tenté pour saisir sa chance comme titulaire. Le Portugais n’a toutefois signé aucune action décisive : il n’a pas réussi à se montrer dangereux devant le but et n’a presque jamais conservé le ballon de manière utile. Frustré, Silva a dû céder sa place à Guirassy après un peu plus d’une heure. Note : 5.

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BVB, les notes de Bodø/Glimt - Borussia Dortmund : les remplaçants

Serhou Guirassy (entré à la 60e à la place de Silva) : Guirassy a pesé davantage que Silva et a visiblement posé plus de problèmes aux défenseurs de Bodø. Il aurait toutefois dû faire mieux sur sa grosse occasion à bout portant (69e). Note : 3,5.

Felix Nmecha (entré à la 60e à la place de Veerman) : Nmecha a immédiatement amélioré le jeu de Dortmund en en prenant les commandes. Sa première action a été remarquable : après un bel exploit individuel, il a décoché une très bonne frappe d’un peu moins de 25 mètres, mais le gardien de Bodø a réalisé un bel arrêt. L’international s’est de nouveau illustré peu après en préparant parfaitement la grosse occasion de Guirassy (69e). Grâce au dynamisme de Nmecha, le BVB a été bien meilleur pendant la dernière demi-heure. Dans le temps additionnel, Nmecha a failli égaliser, mais s’est une nouvelle fois heurté au gardien de Bodø, Haikin. Note : 2.

Ethan Nwaneri (entré à la 60e à la place de Karetsas) : Nwaneri a lui aussi apporté nettement plus au jeu de Dortmund que son prédécesseur, se montrant vif et actif. À un quart d’heure de la fin, l’Anglais s’est retrouvé contre toute attente complètement seul pour placer une tête dans la surface, mais n’en a pas tiré assez. Sur une autre action dangereuse, sa frappe a été contrée (84e). Note : 3.

Julian Ryerson (entré à la 60e à la place d’Inacio) : Ryerson a dynamisé le côté droit grâce à son jeu agressif et a bien poussé son équipe vers l’avant. Il lui a seulement manqué le dernier geste dans le dernier tiers du terrain. Note : 3.

Carney Chukwuemeka (entré à la 77e à la place de Beier) : Entré pour le dernier quart d’heure, Chukwuemeka a beaucoup tenté, sans parvenir à aller au-delà de quelques ébauches d’action. Non noté.