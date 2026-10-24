Plus d’infos et de rumeurs sur le BVB :

« Ça ne s’annonce pas bien » : sombre pronostic pour une star du BVB

Kovac perplexe : le BVB n’a pas qu’un étrange problème de douches

Une clause particulière révélée dans le nouveau contrat de Kovac avec le BVB

BVB, rumeur : deux grands clubs vont-ils passer à l’action pour Felix Nmecha dès janvier ?

Le Borussia Dortmund doit-il craindre un départ de son joueur clé Felix Nmecha cet hiver ?

« Il est vrai que Manchester United s’intéresse à Felix Nmecha », a confirmé le spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio dans un entretien avec wettfreunde.net. United fait donc notamment partie des clubs intéressés par Nmecha. Di Marzio a toutefois précisé que l’incertitude concernant l’avenir du poste d’entraîneur des Red Devils devait d’abord être levée avant que d’éventuelles démarches concrètes pour recruter le joueur du BVB ne soient entreprises. L’entraîneur actuel, Michael Carrick, est critiqué après un mauvais début de saison et sa position est sérieusement menacée. L’ancien sélectionneur allemand Julian Nagelsmann est notamment cité parmi ses successeurs potentiels.

Outre United, le FC Liverpool et surtout Newcastle United ont régulièrement été associés à Nmecha ces derniers mois. Di Marzio cite désormais aussi l’AS Rome parmi les grands clubs italiens intéressés par Nmecha. « L’AS Rome l’apprécie beaucoup et cherche à recruter un joueur offensif en janvier. Cela dépend de ce que lui-même envisage. Veut-il partir en janvier ou préfère-t-il attendre l’été pour entamer une nouvelle ère ? », a déclaré le spécialiste des transferts.

Prochains matchs BVB Bundesliga 12:30 SGE Regarder

United et la Roma étudient en tout cas les possibilités de recruter Nmecha lors du prochain mercato hivernal. Reste toutefois à savoir si le BVB serait prêt à laisser partir le milieu de terrain dès janvier.

Nmecha est en effet un élément central du dispositif de l’entraîneur Niko Kovac, et le contrat du joueur de 26 ans court jusqu’en 2030. Les clubs intéressés devraient donc proposer une indemnité de transfert énorme pour avoir ne serait-ce qu’une chance de convaincre Dortmund de vendre Nmecha. Pour l’été prochain, il faudrait débourser une somme avoisinant les 80 millions d’euros, selon certaines informations.

Arrivé à Dortmund en 2023 en provenance du VfL Wolfsburg contre une indemnité de transfert de 30 millions d’euros, Nmecha a disputé onze matches toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit deux buts.

Getty Images

BVB, info : Kovac espère remporter un titre avec Dortmund

Pour Niko Kovac (55 ans), entraîneur du Borussia Dortmund, les retrouvailles avec son ancien club, l’Eintracht Francfort, ont toujours une saveur particulière. Membre de l’Eintracht, il y a vécu de « beaux moments », a déclaré Kovac avant le match à domicile de Bundesliga samedi (18 h 30/Sky) : « Mais nous avons aussi vécu de très beaux moments ici jusqu’à présent. » Avec son équipe, il s’identifie « pleinement au BVB ».

Kovac a entraîné l’Eintracht de 2016 à 2018 et remporté la Coupe d’Allemagne avec le club en 2018. Avec le BVB, il aimerait « aussi brandir quelque chose. Pour cela, nous devons travailler dur et nous donnerons tout », a déclaré Kovac.

Après trois déplacements consécutifs totalisant 11 000 kilomètres, Kovac se réjouit de retrouver son stade : « Nous devons vite nous remettre de ces voyages pour être immédiatement de nouveau au plus haut niveau. » Le BVB occupe la deuxième place de Bundesliga avec 14 points, mais reste sur deux matches nuls. (SID)

Getty Images

BVB, info : le Borussia Dortmund et Schalke 04 s’unissent pour encourager le don de cellules souches

Un partenariat rare : les clubs de Bundesliga Borussia Dortmund et Schalke 04 mettent leur rivalité de côté pour lutter ensemble contre les cancers du sang. Sous la devise « Séparés par les couleurs, unis pour la cause », les deux clubs de la Ruhr ont noué un partenariat avec la Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD), un registre de donneurs de cellules souches, afin de mettre leur notoriété au service du recrutement de nouveaux donneurs potentiels.

Lors de la dernière journée, Schalke avait déjà organisé avec la DSD une opération de typage au stade, à l’occasion de son match à domicile contre le FSV Mayence 05, permettant aux supporters de s’inscrire. Le BVB fera de même samedi (18 h 30/Sky), en marge de la réception de l’Eintracht Francfort. Le joueur de Dortmund Maximilian Beier a lui aussi déjà apporté sa contribution à la lutte contre les cancers du sang : il s’est inscrit comme donneur potentiel l’an dernier. (SID)

BVB, info : Niko Kovac fait le point sur le retour de Konstantinos Karetsas

Le milieu de terrain Konstantinos Karetsas ne sera pas disponible pour le match de Bundesliga du Borussia Dortmund contre l’Eintracht Francfort samedi soir.

« Il ne sera pas avec nous demain », a confirmé l’entraîneur du BVB Niko Kovac en conférence de presse vendredi. Samedi dernier, lors du 0-0 sur le terrain de l’Union Berlin, Karetsas s’était tordu la cheville dans un duel peu après son entrée en jeu et avait subi une blessure aux ligaments de la cheville. « Sur le moment, nous avons craint pire en voyant les réactions de ses coéquipiers », a déclaré le directeur général chargé du sport, Lars Ricken, soulagé que la blessure soit moins grave qu’on ne l’avait d’abord redouté.

Kovac n’a pas encore précisé si Karetsas resterait indisponible après le match de Ligue des champions sur le terrain du Sabah FK (2-1) et la rencontre de championnat contre Francfort. Concernant une éventuelle participation du Grec de 18 ans au match de Coupe d’Allemagne contre le Werder Brême mardi, il faudra « voir. Je ne peux encore rien dire à ce sujet, car nous n’allons forcer personne à revenir si c’est trop risqué », a expliqué Kovac. Il vaut « mieux manquer un match de plus que peut-être un mois ensuite ».

Getty Images

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund