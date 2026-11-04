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BVB, actualités : Dortmund mis en garde contre une mauvaise surprise

Stefan Effenberg a vivement mis en garde le Borussia Dortmund contre toute sous-estimation du Betis Séville, son prochain adversaire en Ligue des champions.

« Contre le Betis, Dortmund pourrait justement avoir une mauvaise surprise. Ils ne doivent surtout pas se laisser tromper par le nom », a souligné Effenberg dans sa chronique pour t-online, à propos du duel entre le BVB et les Espagnols mercredi soir en Ligue des champions. Le Betis est « au contact des trois grands en Espagne, Barcelone, l’Atlético et le Real. Il occupe la quatrième place du classement avec seulement quatre points de retard et a battu le Real 1-0 à domicile il y a quelques semaines. Ils doivent absolument faire attention », a poursuivi Effenberg.

L’ancien international allemand pense également aux échéances qui attendent le Borussia en Ligue des champions après le Betis. « Lors de la prochaine journée, le BVB doit se rendre à Londres pour affronter Arsenal, puis l’Inter Milan viendra au Signal Iduna Park. Après ces trois matches, tu peux aussi te retrouver avec zéro point. Et l’entraîneur du BVB, Niko Kovac, l’aura certainement fait comprendre à son équipe », a souligné Effenberg.

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Les propos tenus mardi par l’entraîneur de Dortmund en conférence de presse laissent penser que Kovac l’a effectivement fait. Le Betis est « une très, très bonne équipe », a expliqué le Croate. « C’est une équipe très à l’aise avec le ballon, qui joue dans un style typiquement espagnol et veut avoir beaucoup de possession. Mais c’est aussi une équipe capable de passer très vite et très bien de la défense à l’attaque, qui va certainement nous mettre à l’épreuve demain. »

Quatrième de Liga et en bonne voie pour se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions, le Betis réalise un excellent début de saison dans la compétition, avec trois victoires en trois matches. Après un succès 3-2 sur le terrain de l’OSC Lille, il a remporté ses deux rencontres à domicile contre le FC Porto (3-2) et le Feyenoord Rotterdam (1-0).

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BVB, actualités : Lars Ricken explique la progression de Jobe Bellingham

Après une première saison en demi-teinte au Borussia Dortmund, Jobe Bellingham fait preuve d’une grande régularité depuis le début de cet exercice et compte parmi les joueurs clés de Niko Kovac.

« La progression de Jobe ne nous surprend pas », a souligné Lars Ricken, directeur général chargé du sport du club, auprès de RTL/Sky Sport. Bellingham possède « une motivation intrinsèque incroyable. Il veut vraiment progresser à chaque entraînement. Il associe aussi toujours les entraîneurs à l’analyse vidéo. »

Arrivé en 2025 en provenance de l’AFC Sunderland contre une indemnité de transfert de 30,5 millions d’euros, Bellingham a rejoint l’ancien club de son frère Jude, star du Real Madrid. Cette saison, il a disputé 13 matches toutes compétitions confondues et délivré trois passes décisives. Ricken estime que les qualités du milieu axial résident avant tout dans sa capacité à « récupérer efficacement les ballons en défense et à fermer les espaces », même si Bellingham a aussi évolué à plusieurs reprises dans un rôle un peu plus offensif dernièrement.

« Je serais bien sûr heureux pour lui, personnellement, si son premier but finissait aussi par arriver », a déclaré Ricken. L’Anglais de 21 ans a certes déjà marqué une fois pour le BVB, mais son seul but à ce jour sous le maillot de Dortmund remonte à longtemps. Lors de la Coupe du monde des clubs 2025, Bellingham avait trouvé le chemin des filets dès son deuxième match avec le BVB, en marquant lors de la victoire 4-3 contre les Mamelodi Sundowns.

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BVB, actualités : Watzke se réjouit de retrouver Bartra

Le Borussia Dortmund s’apprête à accueillir à bras ouverts son ancien joueur Marc Bartra pour des retrouvailles particulièrement émouvantes. « C’est une personne formidable. Nous sommes tous heureux de le revoir ! », a déclaré le président du club, Hans-Joachim Watzke, au SID avant le match de Ligue des champions contre le Betis Séville mercredi soir (21 h/DAZN). « Je préfère simplement que Marc marque ses buts de la tête contre d’autres adversaires. »

Bartra, aujourd’hui âgé de 35 ans et titulaire en défense centrale au Betis, avait été en 2017 le seul joueur du BVB blessé lors de l’attentat à la bombe visant l’équipe. Un assaillant avait fait exploser trois engins chargés de tiges métalliques dans une haie à côté du bus de l’équipe. Touché, Bartra s’était fracturé le poignet droit et avait également reçu des éclats de corps étrangers dans le bras.

Watzke était alors directeur général du BVB. Sa relation avec l’entraîneur Thomas Tuchel s’était brisée à cause de désaccords sur la manière de gérer immédiatement les conséquences sportives de l’attentat. Tuchel avait été limogé peu après la fin de la saison, alors qu’il venait de remporter la Coupe d’Allemagne.

Bartra a quitté le BVB à l’hiver 2018, après un an et demi d’un contrat de quatre ans. Il voulait rentrer chez lui après le traumatisme de l’attentat. Mercredi soir, il s’attend à « un match très exigeant, car nous savons parfaitement à quel point Dortmund est fort et ce que signifie jouer dans ce stade », a-t-il déclaré au SID.

Le quatrième du championnat espagnol, a souligné Bartra, se déplacera « avec ambition, enthousiasme et respect, sans nous rabaisser ». Le Betis a montré qu’il pouvait tenir tête aux grandes équipes : « Nous avons une équipe qui possède de l’expérience, du talent et une identité qui s’est affirmée. » (SID)

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