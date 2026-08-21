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BVB, news : Borussia Dortmund garde toujours Asllani sur ses tablettes - un modèle de transfert particulier ?

Le BVB continuerait de s’intéresser à un recrutement de Fisnik Asllani. C’est ce qu’affirme Bild. Malgré les coûteux transferts offensifs déjà réalisés de Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias, qui ont englouti à eux deux près de 60 millions d’euros, et malgré la visite médicale non concluante d’Asllani au RB Leipzig, le club aurait « toujours Asllani à l’œil ». Depuis des mois, Dortmund est associé, plus ou moins concrètement, à un transfert d’Asllani.

La nouvelle condition instaurée pour un transfert à Dortmund, selon laquelle tous les décideurs - d’Ole Book à l’entraîneur Niko Kovac, en passant par Lars Ricken - doivent d’abord donner leur feu vert, serait également remplie. Le directeur sportif Book, en particulier, serait totalement convaincu des qualités d’Asllani depuis leur période commune à Elversberg.

Asllani lui-même serait toujours loin d’être opposé à un transfert à Dortmund, selon le reportage. Il y a toutefois deux gros obstacles. Le premier est d’ordre financier.

La clause libératoire dans le contrat d’Asllani pour l’actuel mercato estival, qui se situait selon les informations entre 25 et 29 millions d’euros, a désormais expiré. Le RB Leipzig avait voulu activer cette clause, mais a exprimé des réserves après l’examen médical et a fait capoter le transfert. Désormais, la TSG Hoffenheim peut à nouveau négocier librement l’indemnité de transfert d’Asllani (contrat jusqu’en 2029) lors de potentielles discussions. Un désavantage pour le BVB.

Selon Bild, les Schwarzgelben pourraient envisager un modèle de transfert particulier : un prêt avec obligation d’achat ensuite, qui serait alors éventuellement plus élevée que la clause libératoire expirée, afin de rendre un tel accord attrayant pour le club du Kraichgau.

Le deuxième obstacle : en réalité, le BVB n’a actuellement pas besoin d’un offensif supplémentaire. Le duo Serhou Guirassy-Fabio Silva pour le poste de numéro 9 est en place. Mais Silva, en particulier, a récemment de nouveau été associé à un départ après seulement une saison. Le Betis Real, pensionnaire de la Liga espagnole, aurait fait du Portugais sa priorité absolue. Dernièrement, Silva a fait parler de lui en supprimant de son profil Instagram toutes les images de lui en lien avec le BVB.

Lors de sa saison de débuts, le joueur de 24 ans n’a convaincu sous le maillot de Dortmund que dans un rôle de joker et comme passeur, mais pas comme buteur prolifique ni comme véritable remplaçant de Guirassy dans le onze de départ. Si le Betis Real offrait au BVB les 22,5 millions d’euros que le BVB avait versés l’été dernier à Wolverhampton Wanderers, un départ éclair ne semble pas improbable.

Dortmund disposerait alors d’un nouveau budget transfert et aurait malgré tout un besoin d’agir immédiat. D’un côté, le risque est trop grand d’aborder une saison à trois compétitions avec le seul Guirassy comme avant-centre de métier ; de l’autre, la présence du Guinéen n’est elle aussi pas garantie à cent pour cent si une offre séduisante de dernière minute arrivait d’Arabie saoudite, affirme Bild.

« Nous avons d’abord fait notre travail et compensé les départs de manière judicieuse. Maintenant, à la date du 20 août, nous sommes dans une situation où nous pouvons observer le marché. Plus rien ne doit forcément se passer, peut-être qu’il se passera encore quelque chose. Nous sommes prêts, peut-être qu’il y aura encore des opportunités intéressantes pour nous », a déclaré Ricken lors de la conférence de presse avant le Supercoupe à venir contre le Bayern au sujet de l’état de la planification des transferts de Dortmund.

Il a en outre souligné, interrogé sur les rumeurs de départ concernant Silva et aussi Marcel Sabitzer : « Il n’a été dit à aucun joueur qu’il devait partir ou se chercher un autre club. Je serais loin d’être malheureux si nous abordions la saison avec cet effectif. »

À Hoffenheim, en revanche, après l’échec du transfert à Leipzig, on compterait fermement sur le fait qu’Asllani jouera pour le club du Kraichgau la saison prochaine. Après être revenu à Hoffenheim à l’issue d’un prêt extrêmement réussi à Elversberg (37 matches, 19 buts, 10 passes décisives), il s’est aussi révélé en Bundesliga. Lors de sa première saison avec la TSG, Asllani a inscrit onze buts et délivré dix passes décisives en 35 matches officiels.

Dernièrement, la Juventus Turin aurait elle aussi sondé la piste menant à l’international kosovar.

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BVB, rumeur : Coutinho doit succéder à une recrue de Borussia Dortmund

Selon les informations du portail grec Sportdog, le PAOK Salonique aurait arrêté son choix sur Philippe Coutinho dans sa recherche d’un successeur à Giannis Konstantelias, parti au BVB.

Le joueur désormais âgé de 34 ans serait ainsi très apprécié par le club traditionnel grec. Coutinho, qui a joué au FC Bayern Munich en prêt en 2019/20 et remporté le triplé, était dernièrement sous contrat avec Vasco da Gama dans son Brésil natal. Depuis février, il est toutefois sans club.

Les rumeurs autour du PAOK ne sortent toutefois pas de nulle part : l’ancien directeur technique de Vasco da Gama, Leo Matos, est désormais directeur sportif à Thessalonique et serait toujours en contact avec Coutinho.

Pour Coutinho, ce serait un retour en Europe après un peu plus de trois ans, après avoir été prêté par Aston Villa d’abord au club qatari d’Al-Duhail SC (2023/24), puis à Vasco da Gama (2024/25). La saison suivante, son transfert définitif au Brésil a suivi.

Avec Konstantelias, le PAOK n’a pas seulement perdu son meilleur joueur, mais aussi un véritable chouchou du public. Borussia Dortmund a payé 26 millions d’euros plus des bonus pour l’élément offensif.

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