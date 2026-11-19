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Le départ de Luca Reggiani cet hiver se précise et un montant est désormais évoqué. Une possible recrue suscite, elle, des inquiétudes. Infos et rumeurs autour du Borussia Dortmund.

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BVB, infos : un prix fixé pour le jeune Luca Reggiani

À voir le nombre d'informations concernant Luca Reggiani, on pourrait croire que l'Italien joue un rôle de premier plan au BVB. C'est pourtant tout le contraire, du moins sur le plan sportif.

Reprenons depuis le début : Reggiani a rejoint le BVB en 2024 en provenance du centre de formation de l'US Sassuolo et n'a prolongé son contrat à Dortmund jusqu'en 2029 qu'en mars de cette année. Le joueur de 18 ans a été l'une des révélations de la seconde moitié de saison dans l'équipe de Niko Kovac : il jouait régulièrement et a inscrit son premier but en Bundesliga. En juillet, des rumeurs ont émergé selon lesquelles le talentueux défenseur central envisageait un retour dans son Italie natale et le BVB n'était pas opposé à son départ . Mais Reggiani est resté.

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Le problème : il n'a pas progressé et a donc peu joué sous Kovac. À moins que sa progression ne stagne parce qu'il a rarement sa chance avec les professionnels ? En octobre, il a ensuite été rapporté que Reggiani voulait partir . Selon Sky, l'entourage du joueur aurait fait savoir au BVB qu'il souhaitait tenter sa chance dans un autre club, où il aurait davantage de perspectives de temps de jeu. Peu après, le Kicker a indiqué que le BVB ne croyait de toute façon pas Reggiani capable de franchir un grand cap et souhaitait transférer l'Italien l'hiver prochain.

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Et ce scénario d'un départ prochain se précise de plus en plus, comme le rapportent également les Ruhr Nachrichten. Le BVB aimerait ainsi obtenir dix millions d'euros pour Reggiani. Selon de récentes informations venues d'Italie, l'AC Milan s'intéresserait au défenseur de 1,94 m.

Cette saison, il ne compte pour l'heure que 50 minutes de jeu avec les professionnels. Plutôt qu'en Bundesliga, en Ligue des champions ou en Coupe d'Allemagne, Reggiani joue davantage en Youth League, avec les U23 en Regionalliga et en Premier League International Cup. Il a nettement reculé dans la hiérarchie des défenseurs centraux du club.

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BVB, infos : Marcel Regula, joueur convoité, se blesse

Marcel Regula a failli rejoindre Dortmund cet été. Le milieu de terrain polonais de Zaglebie Lubin figurait parmi les candidats pour remplacer Giannis Konstantelias, victime d'une rupture du ligament croisé lors de la première journée de Bundesliga face au HSV. Mais c'est Ethan Nwaneri, du FC Arsenal, qui est arrivé à la place de Regula. Le BVB resterait toutefois intéressé par Regula, et même très intéressé.

Mardi, selon les Ruhr Nachrichten, des représentants de Dortmund ont observé le joueur lors du match de Ligue des nations contre la Suède (1-1), à Breslau. Mais ils sont revenus avec de mauvaises nouvelles : Regula est sorti dès la mi-temps en raison d'une blessure au genou. Selon les RN , le joueur de 20 ans risquerait une longue absence. Celle-ci pourrait contrarier le projet du BVB de faire venir Regula à Dortmund cet hiver, avec quelques mois de retard.

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De récents articles indiquaient que le BVB envisageait de reconvertir en latéral ce milieu de terrain à vocation offensive, capable aussi de jouer ailier droit ou en attaque , afin de disposer à ce poste d'autres solutions aux côtés de Daniel Svensson, Julian Ryerson et des options de dépannage Maxi Beier et Joane Gadou.

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BVB, infos : une navette pour le derby face à Schalke

Après presque quatre ans, le derby de la Ruhr est de retour ! Le 6 décembre à 15 h 30, Schalke 04, promu, recevra le BVB. Pour éviter autant que possible d'éventuelles complications, le Borussia Dortmund et son département chargé des supporters et de leur soutien reprennent un dispositif qui a déjà fait ses preuves.

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Des navettes gratuites conduiront les 6 000 supporters visiteurs à la Veltins Arena. « L'offre gratuite comprend l'aller et le retour », écrit le BVB sur son site officiel. Il est encore possible de réserver une place jusqu'au 30 novembre.

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