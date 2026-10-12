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BVB, rumeur : un départ de Luca Reggiani cet hiver se rapprocherait

Selon les informations des Ruhr Nachrichten, Luca Reggiani est désormais « de plus en plus mis de côté » au BVB. Un départ cet hiver se rapprocherait donc.

Le défenseur central italien de 18 ans, très prometteur, ne semble plus être que le sixième choix de l'entraîneur Niko Kovac à son poste. Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou, Ramy Bensebaini et, actuellement, Filippo Mane passent devant lui dans la hiérarchie. Ce dernier s'était imposé comme l'un des grands gagnants de la préparation estivale. Emre Can devrait lui aussi passer devant Reggiani à son retour de sa grave blessure.

Vendredi, le jeune Italien est encore resté sur le banc pendant toute la rencontre face au SV Werder Brême (2-2). Reggiani a ensuite retrouvé la Regionalliga West. Il a disputé 45 minutes avec les U23 du BVB lors de la victoire 3-2 contre la SG Wattenscheid 09.

Prochains matchs BOD Ligue des Champions 15:00 BVB

Les rumeurs de départ concernant Reggiani circulent depuis des semaines. Son transfert pourrait rapporter à Dortmund une somme inférieure à dix millions d'euros cet hiver. Dès l'été, les deux grands clubs milanais, l'AC Milan et l'Inter Milan, ainsi que le FC Southampton, auraient manifesté leur intérêt. Reggiani aurait choisi en connaissance de cause de rester, mais aurait depuis changé d'avis, selon les informations qui circulent.

Une vente de Reggiani donnerait par ailleurs au Borussia une marge de manœuvre financière pour recruter Marcel Regula. Le joyau offensif polonais figurait déjà parmi les priorités des dirigeants, notamment du directeur sportif Ole Book, cet été, après la grave blessure au genou de Giannis Konstantelias. Le transfert ne s'était toutefois pas concrétisé, les Noir et Jaune ayant préféré obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri, en provenance du FC Arsenal. Ils pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato.

Le club de Regula, Zaglebie Lunin, réclamerait jusqu'à huit millions d'euros pour son transfert. Un départ de Reggiani pourrait permettre de financer l'opération.

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BVB, actualité : Lars Ricken adresse un message clair aux joueurs de Dortmund

Après le décevant match nul contre le SV Werder Brême (2-2), alors que le BVB menait encore 2-0 peu avant la fin, le directeur général chargé du sport, Lars Ricken, attend une « réaction d'orgueil » de son équipe.

« Nous devons tirer les bonnes leçons de ce 2-2 contre Brême. De tels faux pas ne devraient pas arriver, mais ils peuvent se produire. Ils sont d'autant plus agaçants lorsque le Bayern ne gagne pas non plus ! », a déclaré Ricken, cité par le journal Bild. L'homme de 50 ans a néanmoins tenu à couper court à un nouveau débat sur la mentalité de l'équipe. « Nous n'allons certainement pas condamner l'équipe maintenant. Elle a gagné notre confiance cette saison et la saison dernière. »

D'autant que le BVB a déjà un autre rendez-vous important mercredi prochain, en Ligue des champions contre Bodø/Glimt. « En Norvège, nous avons une belle occasion de prendre un départ remarquable en Ligue des champions », a expliqué Ricken.

Dortmund a en effet encore « un compte à régler » avec l'équipe norvégienne, qui avait créé la surprise la saison dernière. Lors de la phase de ligue, le Borussia avait laissé échapper un avantage de 2-1 à domicile et avait finalement dû se contenter d'un match nul 2-2. Ces points perdus dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale avaient « fait très mal » au BVB, a déclaré Ricken.

Le BVB avait finalement dû passer par les barrages, où son parcours s'était achevé de manière inattendue après une lourde défaite 4-1 contre l'Atalanta Bergame au match retour. L'équipe de Niko Kovac avait pourtant remporté le match aller 2-0.

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BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Mercredi 14 octobre (21 h) Ligue des champions FC Bodø/Glimt contre Borussia Dortmund Samedi 17 octobre (15 h 30) Bundesliga Union Berlin contre Borussia Dortmund Mardi 20 octobre (18 h 45) Ligue des champions Sabah FK contre Borussia Dortmund



