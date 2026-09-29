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BVB, actualités : Sven Mislintat s’enflamme pour Ole Book

Sven Mislintat, ancien planificateur d’effectif et chef recruteur au BVB, a félicité son ancien employeur pour le recrutement du directeur sportif Ole Book et salué la gestion du feuilleton mercato autour de Said El Mala.

Avec l’arrivée de Book comme successeur de Sebastian Kehl, le BVB a "pris une décision courageuse et récompensé un parcours de performance clair", a expliqué Mislintat dans l’émission Sport1 "Doppelpass", avant de souligner : "C’était courageux de faire venir quelqu’un qui n’avait auparavant pêché que dans les eaux de la deuxième division."

Book a, sur ses transferts, "fait preuve d’œil et de courage. Il a toujours eu une vision folle avec les effectifs à Elversberg, donc c’est un investissement de premier plan de Dortmund", a ajouté le joueur de 53 ans. Selon Mislintat, il était aussi juste de se retirer du poker autour d’El Mala après des semaines de négociations avec le 1. FC Cologne.

"Said El Mala était probablement le premier choix, mais pas à n’importe quel prix, et c’est ce qui distingue alors un planificateur d’effectif de haut niveau et un directeur sportif : connaître ses plans B, et c’était intelligent de répartir l’argent", a déclaré Mislintat, faisant ainsi référence aux arrivées de Giannis Konstantelias et Joey Veerman, recrutés par le BVB peu après l’échec des efforts pour faire venir l’international allemand en devenir. Il a également jugé "très intelligent qu’Ole Book mise sur ce qui a fait la force de Dortmund dans le passé : recruter des joueurs jeunes et capables de se développer plutôt que des joueurs expérimentés".

Le dirigeant actuellement sans club - actif en dernier lieu à Fortuna Düsseldorf - a précisé que le BVB "se sert sur des marchés un peu plus discrets mais avec une très grande qualité, et tu le vois directement dès le premier contact de (Konstantinos) Karetsas, qu’il y a là quelque chose de spécial. Des garçons comme Karetsas peuvent à nouveau allumer quelque chose. C’est ce dont le Borussia Dortmund avait besoin."

Dans le dossier El Mala, Mislintat a aussi reçu le soutien de l’ancien professionnel Stefan Effenberg. "Le fait que cela ressemble à ce à quoi cela ressemble aujourd’hui a aussi quelque chose à voir avec El Mala : que le club ait tiré le frein d’urgence à 50 millions et se soit réorienté… il faut déjà le faire. Grand compliment au BVB", a-t-il déclaré.

Après quatre journées et un bilan irréprochable de douze points, le Borussia Dortmund trône actuellement en tête du classement de Bundesliga. Le Bayern compte dix points après son nul sans but contre Schalke 04.

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BVB, actualités : contrats prolongés pour Cramer et Ricken

Le Borussia Dortmund a prolongé les contrats de Carsten Cramer, Lars Ricken et Thomas Treß. En outre, Cramer est devenu le successeur de Hans-Joachim Watzke au poste de président du directoire. Le BVB l’a annoncé lundi soir.

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BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Vendredi 9 octobre (20 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund vs Werder Brême Mercredi 14 octobre (21 h) Ligue des champions FK Bodö/Glimt vs Borussia Dortmund Samedi 17 octobre (15 h 30) Bundesliga Union Berlin vs Borussia Dortmund Mardi 20 octobre (18 h 45) Ligue des champions Sabah FK vs Borussia Dortmund



