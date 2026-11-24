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Le BVB risque-t-il de perdre l’un de ses plus grands espoirs ? Niko Kovac donne son feu vert à deux joueurs récemment blessés pour affronter Arsenal. Infos et rumeurs sur le Borussia Dortmund.

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BVB, rumeur : Mathis Albert à Manchester United cet été ?

Le Borussia Dortmund pourrait perdre son grand espoir Mathis Albert l’été prochain. Selon les informations de Sky, le joueur de 17 ans n’est pas satisfait de son temps de jeu au BVB et pourrait donc demander à partir prochainement.

Si, après avoir évalué sa situation sportive, Albert décidait effectivement de quitter Dortmund, Manchester United pourrait représenter une option séduisante. Mauricio Pochettino, qui a pris les rênes du club il y a quelques jours, est en effet l’entraîneur sous les ordres duquel Albert a fait ses débuts avec l’équipe première des États-Unis.

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Un transfert lors du prochain mercato hivernal ne serait toutefois pas envisagé, selon Sky. Après la saison en cours, la piste menant aux Red Devils pourrait en revanche prendre de l’ampleur, à condition que Pochettino soit toujours sur le banc de ManUnited et que le club souhaite recruter le joueur. Détail important : le contrat d’Albert avec le BVB arrive officiellement à expiration, mais un accord pour la suite aurait déjà été conclu avec Dortmund.

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Au Borussia Dortmund, Albert attend encore de percer. Cette saison, il compte jusqu’ici quatre apparitions en compétition officielle avec l’équipe première, la dernière remontant à samedi, lors de la victoire 1-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach, où il est entré en jeu à la 72e minute. Sa seule titularisation a eu lieu début septembre, au premier tour de la Coupe d’Allemagne, lors du succès 5-0 contre HEBC Hamburg.

Les choses se passent nettement mieux pour le joueur de 17 ans en sélection, avec laquelle il a disputé cinq matches internationaux jusqu’ici. Fin septembre, il a marqué lors de la victoire 4-2 contre le Chili, devenant ainsi, pendant une courte période, le plus jeune buteur de l’équipe nationale A des États-Unis.

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Ce record n’a toutefois pas tenu longtemps. Il appartient désormais à Cavan Sullivan, qui a marqué pour les États-Unis seulement quatre jours après Albert. À 17 ans et six jours, il avait 125 jours de moins que le joueur de Dortmund.

Getty Images

BVB, info : Dortmund pourra compter sur Serhou Guirassy et Carney Chukwuemeka contre Arsenal

Le Borussia Dortmund pourra de nouveau compter sur Serhou Guirassy et Carney Chukwuemeka pour le choc de Ligue des champions sur le terrain d’Arsenal, mardi (21 h).

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Les deux joueurs « sont prêts », a déclaré l’entraîneur Niko Kovac lundi soir à Londres : « Nous verrons demain s’ils joueront d’entrée ou entreront plus tard. » Guirassy et Chukwuemeka avaient récemment été absents en raison de blessures à la cuisse.

Bien que deux des meilleures défenses d’Europe s’affrontent, Kovac s’attend à un match animé chez le champion d’Angleterre. « Je pars du principe que le score ne sera pas de 0-0, car les deux équipes ont suffisamment de qualités pour marquer », a-t-il déclaré. « Nous savons à quel point ce sera difficile. Mais nous avons les qualités nécessaires pour obtenir ce que nous voulons, à savoir des points. Pour cela, il nous faudra livrer un match optimal avec et sans le ballon. »

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Le BVB a pris neuf points lors de ses quatre premiers matches de Ligue des champions, contre dix pour Arsenal. Les deux équipes ont de bonnes chances de terminer dans le top 8. Arsenal est « une très belle équipe avec un très bon entraîneur, ils ont connu beaucoup de succès ensemble », a salué Kovac à propos de l’équipe de Mikel Arteta : « Nous sommes prêts, en bonne forme physique, nous avons beaucoup de confiance et nous croyons en nos forces. Nous respectons Arsenal, mais ils nous respectent tout autant. »

(SID)

Getty Images

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BVB, info : le forfait du gardien d’Arsenal David Raya contre Dortmund est officiel

Arsenal devra se passer de son gardien titulaire David Raya pour son duel de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Cela ne semble pas « trop grave », mais « il n’est pas apte à jouer demain », a déclaré l’entraîneur Mikel Arteta avant la rencontre de mardi (21 h).

Raya avait déjà manqué l’entraînement de lundi midi. Le gardien avait dû quitter le terrain à la 70e minute samedi dernier, à Newcastle United (2-2), après un choc qui lui avait causé des problèmes à l’épaule . Kepa Arrizabalaga l’avait remplacé. Des examens plus approfondis doivent avoir lieu mardi, mais une opération ne serait pas nécessaire, selon Arteta.

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Arteta n’a pas précisé si Kepa ou Illan Meslier gardera les buts du champion d’Angleterre contre Dortmund. « Nous examinons toujours chaque situation avec soin pour prendre la bonne décision, et la manière dont nous allons procéder est très claire », a déclaré l’entraîneur de 44 ans.

Malgré l’absence de son numéro un, Arteta s’attend à une tâche difficile face au leader de la Bundesliga. Il est « très impressionné » par Dortmund, a déclaré l’Espagnol : « Il suffit de voir leurs résultats jusqu’ici, leur place en Bundesliga et en Ligue des champions, leur façon de jouer et de dominer les matches. »

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Après quatre journées de Ligue des champions, Arsenal (10), troisième, ne compte qu’un point d’avance sur Dortmund (9), douzième. « Nous savons que nous affrontons un adversaire de premier plan et nous sommes prêts », a souligné Arteta.

(SID)

Getty Images

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BVB, info : Ole Book attend avec impatience le duel contre Arsenal

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Ole Book, aborde avec beaucoup de respect cette épreuve de maturité sur le terrain d’Arsenal.

« Nous savons qu’un match extrêmement difficile nous attend contre le leader, le champion d’Angleterre en titre », a déclaré Book lundi avant de s’envoler pour Londres, où le BVB affrontera les Gunners mardi soir (21 h) en Ligue des champions. « Ils sont à un niveau absolument exceptionnel dans tous les domaines, en défense comme en attaque. »

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Book y voit toutefois aussi la possibilité de créer la surprise. Tout le monde ne s’attend pas à une large victoire. « C’est une bonne occasion pour nous de dépasser les attentes. » La première place récemment prise en Bundesliga est un « bel avantage supplémentaire » qui « devrait » aider le BVB. « Mais nous avons aussi montré beaucoup de stabilité ces derniers temps. Je pense que les garçons s’appuieront là-dessus pendant le match. Nous aurons besoin de toute la confiance et de tout le courage que nous pourrons trouver », a déclaré Book. « C’est vraiment l’un des défis les plus difficiles du football européen. »

Le capitaine Emre Can a lui aussi pris l’avion pour la Grande-Bretagne lundi. Le joueur de 32 ans n’est toutefois pas encore prêt à faire son retour. « Nous aimons toujours l’avoir avec nous, car c’est quelqu’un de très positif. C’est formidable », a déclaré Book, avant d’expliquer : « Il y a aussi des raisons médicales : il peut revoir un médecin. C’est important également. » Can s’était rompu le ligament croisé du genou gauche en février.

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Après le duel à Londres, les rencontres vont s’enchaîner. En championnat, Dortmund attend le choc contre le Bayer Leverkusen, puis le derby de la Ruhr sur le terrain de Schalke et, enfin, un duel de Ligue des champions face à l’Inter Milan, champion d’Italie.

(SID)

Getty Images

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