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BVB, rumeur : la Juventus aurait tenté de recruter Samuele Inacio

Selon le gourou du mercato Fabrizio Romano, la Juventus, recordman d’Italie, aurait tenté de recruter Samuele Inacio cet été. « La Juventus l’apprécie beaucoup, la Juventus a essayé de recruter Samuele Inacio », a déclaré Romano dans son format YouTube Cronache di Spogliatoio. Le recordman d’Italie aurait même déjà pris contact avec le BVB avant de finalement recruter l’attaquant italien Jeff Ekhator du CFC Gênes pour 16,4 millions d’euros.

Cependant, Inacio, qui pourrait fêter vendredi sa deuxième sélection avec la Squadra Azzurra lors du match contre la Belgique en Ligue des nations, resterait une piste pour la Juve. L’Inter Milan serait également intéressé par le joueur de 18 ans. Le Bayern Munich se serait lui aussi penché sur le cas de l’Italien, qui possède également un passeport brésilien.

Le contrat d’Inacio avec le BVB court encore jusqu’en 2029. Cette saison, il n’a joué pour Dortmund que lors de la première journée de Bundesliga contre le HSV - où il a été expulsé seulement trois minutes après son entrée en jeu avant d’être ensuite suspendu pour deux matches.

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BVB, news : un fan-club s’offre un bus à un demi-million d’euros

Pour ses déplacements aux matches du BVB, les « Ösi-Borussen » se sont offert un bus de supporters luxueux. Le fan-club de Dortmund a mis en service un bus Setra flambant neuf, qui coûte près d’un demi-million d’euros.

Rien que le covering a coûté plus de 10 000 euros. On y voit notamment, en plus du logo du BVB, la célèbre chorégraphie aux jumelles du match de Ligue des champions contre Malaga.

L’intérieur aussi regorge de détails. Des logos brodés sur les sièges, qui peuvent être personnalisés, jusqu’à plusieurs réfrigérateurs remplis de bière brassée spécialement pour l’occasion.

Le fan-club autrichien n’a toutefois pas entièrement payé le véhicule de sa propre poche. Le projet a été financé par des partenaires et des sponsors.

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