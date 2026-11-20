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Deux joueurs récemment blessés pourraient faire leur retour lors du match de Bundesliga sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. L’équipe féminine de Dortmund devra en revanche se passer plus longtemps d’une attaquante. Infos et rumeurs sur le BVB.

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BVB, infos : un retour contre le Borussia Mönchengladbach ? Le point sur Serhou Guirassy et les autres blessés

Pour Serhou Guirassy, le match de Ligue des champions remporté 2-1 contre le Betis Séville début novembre s’était arrêté dès la mi-temps. L’attaquant avait subi une élongation à la cuisse qui l’a tenu éloigné des terrains jusqu’à présent. Guirassy a consacré la trêve internationale à sa rééducation et à sa remise en condition. Pourra-t-il faire son retour samedi, lors du déplacement chez le Borussia Mönchengladbach ?

L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, a fait le point lors de la conférence de presse de jeudi : « Pour tous les deux, ainsi que pour Carney, nous verrons aujourd’hui ou demain si cela suffira. Ce n’est pas exclu. » Les autres joueurs du BVB touchés sont Waldemar Anton et Carney Chukwuemeka, qui souffrent eux aussi de problèmes musculaires.

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Comme pour Guirassy, le dernier entraînement doit permettre de déterminer si Anton pourra jouer. Un retour de Chukwuemeka semble en revanche moins probable.

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Waldemar Anton va-t-il prolonger au BVB ? Le plafond salarial que se fixerait le Borussia

Quand il est en forme, Waldemar Anton est un titulaire indiscutable au BVB et joue dans l’axe de la défense un rôle au moins aussi important que Nico Schlotterbeck. Le contrat de l’ancien joueur de Sturrgart court jusqu’en 2028, mais le BVB souhaite le prolonger de deux années supplémentaires dès que possible, notamment parce que l’avenir de Schlotterbeck à Dortmund semble plutôt incertain,

Anton aurait alors déjà 34 ans à l’expiration de son contrat. L’offre de Dortmund serait toutefois aussi une marque de reconnaissance, rapportent les Ruhr Nachrichten. En général, les joueurs se sentent néanmoins surtout reconnus par leur club lorsque les montants figurant sur leur fiche de paie sont à la hauteur. Sur ce point, les deux parties semblent encore avoir des attentes différentes.

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Anton ne figurerait pas actuellement parmi les joueurs les mieux payés du BVB. Le Borussia souhaiterait augmenter son salaire, mais, selon le journal, ne voudrait pas lui verser une somme annuelle à huit chiffres. Le plafond que se fixerait le BVB serait de huit millions d’euros par an. Actuellement, seuls le gardien Gregor Kobel et l’attaquant Serhou Guirassy gagnent davantage au BVB.

BVB, infos : l’attaquante Ramona Maier absente pour une longue durée

Le week-end dernier, Ramona Maier, attaquante de l’équipe féminine du BVB, a encore passé 60 minutes sur le terrain lors de la victoire 4-0 célébrée dans un stade Rote Erde à guichets fermés, pour le derby de la Ruhr contre le FC Schalke 04 . Mais Alexandra Popp devra se passer de sa partenaire d’attaque dans les semaines à venir. Maier, 31 ans, s’est blessée au ménisque à l’entraînement et a déjà été opérée.

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Cette saison, l’attaquante a inscrit sept buts en 13 matches de Regionalliga West.

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