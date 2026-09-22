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Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

BVB, infos et rumeurs : revers pour la DFB ? Triple duel passionnant autour du grand talent du Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
M. Albert
M. Beier
M. Sabitzer

Un bras de fer à trois semble se profiler autour d’un jeune talent du BVB. Par ailleurs, Maximilian Beier et Marcel Sabitzer seraient relégués en équipe réserve. Toutes les infos et rumeurs autour du Borussia Dortmund.

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HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27Getty Images

BVB, rumeur : le jeune Albert est très convoité

Le football allemand est-il en train de laisser filer un grand talent du Borussia Dortmund ? Comme l’écrivent les Ruhr Nachrichten, le jeune Mathis Albert pourrait, en plus de l’équipe d’Allemagne, être éligible à deux autres sélections nationales.

Selon le journal, une lutte à trois aurait éclaté entre les fédérations allemande, française et américaine pour le joyau offensif de 17 ans. Albert a déjà disputé plusieurs matches avec les équipes de jeunes de la sélection américaine, et Mauricio Pochettino l’a désormais nommé dans le groupe professionnel pour les prochains matches internationaux.

En raison de son père français et du fait qu’il possède la nationalité allemande, il pourrait également jouer pour ces deux nations. Les fédérations espéreraient qu’Albert effectue encore un changement de nationalité sportive.

Avec le BVB, le joueur de 17 ans compte jusqu’ici deux apparitions chez les professionnels. La saison passée, il a fait ses débuts en équipe première contre le SC Fribourg, et il a également disputé 90 minutes lors de l’entrée en lice en Coupe d’Allemagne contre le HEBC Hambourg cette saison.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLARREALGetty Images

BVB, rumeur : le duo de Dortmund doit aller en U23

En raison de la non-sélection de leurs sélectionneurs respectifs, Maximilian Beier et Marcel Sabitzer devraient apparemment s’entraîner avec l’U23 du BVB la semaine prochaine. C’est ce qui ressort d’un article de kicker.

Selon ce reportage, les deux professionnels de Dortmund doivent d’abord effectuer des séances de course individuelles, avant de rejoindre ensuite les amateurs. La même chose vaudrait aussi, paraît-il, pour le groupe de gardiens restant, ainsi que pour une grande partie des équipes composées d’entraîneurs, de physiothérapeutes et de nombreux autres collaborateurs.

Alors que Beier n’a pas été retenu par le sélectionneur national Jürgen Klopp pour les matches de Nations League avec l’Allemagne, Sabitzer a renoncé de son propre chef à participer aux rencontres de l’équipe nationale autrichienne. Il a expliqué cela par le fait qu’il devait « gérer soigneusement ses forces ».

Tous les autres joueurs de champ valides du BVB sont quant à eux en déplacement avec leurs sélections respectives : au total, 20 professionnels de Dortmund ont été convoqués pour cette trêve internationale XXL.

Les stars blessées comme Emre Can ou Justin Lerma continueront pendant ce temps à travailler normalement en rééducation sur leur retour.

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date

Compétition

Match

samedi 9 octobre (20 h 30)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Werder Brême

mercredi 14 octobre (21 h)

Champions League

FC Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund

samedi 17 octobre (15 h 30)

Bundesliga

Union Berlin vs. Borussia Dortmund

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