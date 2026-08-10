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BVB, infos : Ricken et Kovac s’expriment sur les débuts de Karetsas

Konstantinos Karetsas a disputé dimanche après-midi ses premières minutes avec le BVB lors du match amical contre Arsenal (3-2), après son transfert à plusieurs millions de Genk à Dortmund. Le joueur de 18 ans a inscrit un superbe but pour porter provisoirement le score à 2-0. Il a été remplacé à la pause.

Ensuite, l’entraîneur Niko Kovac s’est exprimé sur le Grec, deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club, et a déclaré : « Il a bien sûr encore besoin de temps. Physiquement, il n’est pas encore au niveau que nous aimerions. C’est pour cela qu’il n’a joué que 45 minutes. C’est de la gestion de charge. »

Kovac a poursuivi : « Nous savons d’où il vient. Nous savons aussi qu’il a encore été un peu blessé pendant la préparation à Genk. Nous voyons qu’il est vraiment très bon footballistiquement. C’est ce dont chaque équipe a besoin. C’est ce dont nous avons besoin ! Pour le moment, nous en sommes très heureux. »

Le directeur général sportif Lars Ricken a lui aussi apprécié les débuts de Karetsas. « Ce qui m’a particulièrement impressionné, c’est la vigilance de Kosta après cinq jours d’entraînement, sa participation au jeu, sa sûreté balle au pied et son esprit collectif. Et pour des situations comme celle du 2-0, tu peux le réveiller à trois heures du matin et il la met au fond », a déclaré le dirigeant de 50 ans.

Par ailleurs, les deux responsables se sont montrés satisfaits de la performance du BVB à Londres. « Nous avons vu quelques très belles actions, quelques automatismes que Niko a travaillés avec son équipe », a déclaré Ricken, avant de développer : « Bien sûr, c’est agréable de voir deux joueurs de 18 ans, Inacio et Karetsas, ainsi que Gadou, 19 ans, marquer les buts. Mais cela ne fonctionne que si les joueurs expérimentés autour d’eux répondent aussi présents. C’est ce qu’ils ont fait. Quand je pense à Ramy, à Nmecha, à Silva, qui a beaucoup donné devant. Alex Meyer a dégagé un calme incroyable. Alors les jeunes joueurs peuvent briller à leurs côtés et signer leurs moments forts. »

Kovac a ajouté : « Le résultat n’était pas au premier plan, c’était déjà le cas ces dernières semaines. Il s’agit de voir certaines choses, et aujourd’hui, on a vu beaucoup de bonnes choses. Il y a certainement encore un point ou deux à corriger, mais nous avons progressé. En première période, nous avons merveilleusement bien amené les deux premiers buts, cela m’a plu. »

BVB, infos : les dirigeants de Dortmund esquivent les questions sur Said El Mala

Ce n’est plus un secret que le Borussia Dortmund veut recruter Said El Mala en provenance du 1. FC Cologne. Malgré cela, les patrons du BVB ne se laissent arracher aucune déclaration sur l’ailier rapide. C’était encore le cas dimanche à Londres.

« Le respect impose tout simplement que nous, au Borussia Dortmund, ne parlions pas des autres joueurs », a déclaré Ricken. « Cela a malheureusement parfois pour conséquence qu’il y a de prétendues nouveautés et que nous étions alors assis au bureau avant-hier en nous disant : “Regarde donc ce que nous aurions encore soi-disant fait.” Il faut maintenant accepter un peu cela. »

Kovac, lui, s’est exprimé de manière un peu plus générale : « Le marché est très difficile. Il n’est pas facile de trouver des joueurs adaptés, et à des conditions adaptées. »

Le technicien de 54 ans a toutefois laissé entendre que le BVB souhaitait encore recruter un dribbleur rapide capable de faire des différences en un contre un. « Vous affrontez en permanence des adversaires qui ont ce type de joueurs dans leurs rangs, offensivement comme défensivement. Il faut s’aligner là-dessus », a déclaré Kovac.

Les Ruhr Nachrichten rapportent en outre qu’un plan B, au cas où le transfert d’El Mala ne se concrétiserait pas, serait « préparé dans le tiroir du bureau d’Ole Book ».

Getty Images

BVB, infos : Joane Gadou savoure son premier but avec Dortmund

Lors de la victoire à l’Emirates Stadium, les deux défenseurs centraux Filippo Mane et la recrue Joane Gadou ont eux aussi convaincu. « Filippo a fait un vraiment bon match aujourd’hui. Les trois défenseurs centraux ont très bien nettoyé. Filippo, mais aussi Joane. C’est de la puissance pure, c’est de la force. Ils sont rapides, agressifs et mordants, et très solides au marquage », a jugé Kovac.

À propos plus particulièrement de Mane, souvent gêné par les blessures, le Croate a déclaré : « On peut certainement encore améliorer une ou deux choses, mais Filippo progresse. C’est le fruit de son travail. Nous avons adapté cela chez lui. Nous savons quels problèmes il a eus. Nous avons amélioré cela ces dernières semaines et ces derniers mois. S’il reste aussi constant sur le plan de la santé, alors il sera certainement un bon joueur pour nous. »

Gadou, arrivé à Dortmund en provenance de Salzbourg, a marqué le but du 3-1 provisoire, inscrivant ainsi son premier but pour sa nouvelle équipe. Le jeune joueur était donc logiquement ravi. « Je suis très heureux de mon premier but pour le BVB. Les gars ont beaucoup partagé ma joie », a-t-il déclaré. « Je suis défenseur et je ne marque pas toujours des buts. C’est donc toujours agréable pour un défenseur de marquer. Aujourd’hui, nous avons bien joué. Bien sûr, nous pouvons encore nous améliorer, mais nous sommes sur la bonne voie. »

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BVB, infos : Kovac évoque les débuts de Kaua Prates

La recrue brésilienne Kaua Prates est entrée en jeu contre Arsenal après 60 minutes à la place de Maximilian Beier et a ensuite évolué au poste d’arrière gauche. Pour le joueur de 17 ans aussi, il s’agissait de sa première apparition sous le maillot de Dortmund, après avoir récemment dû encore patienter en raison d’une blessure ramenée de son pays natal.

« Il est arrivé ici, il est encore très jeune et il était blessé. Je lui ai dit de simplement faire son jeu, car c’est quelque chose qu’il maîtrise vraiment bien », a déclaré le coach Kovac au sujet de Prates après la rencontre.

« On a déjà vu qu’il est très fin avec le ballon, qu’il est très rapide et surtout qu’il a vraiment de la puissance. Bien sûr, il peut encore améliorer une ou deux choses. Il attend encore trop à mon goût, mais il ne s’entraîne avec nous que depuis une semaine. Nous allons lui inculquer cela. Alors nous aurons un bon jeune joueur en tant que backup », a développé Kovac.

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match samedi 15 août (17 h 30) Match amical Borussia Dortmund vs AS Rome samedi 22 août (20 h 30) Supercoupe DFL Borussia Dortmund vs Bayern Munich samedi 29 août (18 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund vs Hamburger SV mardi 1er septembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne HEBC Hambourg vs Borussia Dortmund samedi 5 septembre (15 h 30) Bundesliga TSG Hoffenheim vs Borussia Dortmund



