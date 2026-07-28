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BVB, rumeur : un départ surprise au Borussia Dortmund ?

Selon les informations de l’expert mercato Gianluca Di Marzio, Parme Calcio est tout proche de recruter le talent offensif espagnol Ousmane Diallo en provenance du Borussia Dortmund.

Toujours selon ces informations, le club de Serie A va boucler dès mardi le transfert de l’ailier né en 2007. Diallo ne quittera pas Dortmund sous la forme d’un prêt, mais dans le cadre d’un transfert définitif vers le nord de l’Italie. Il a récemment été sacré champion d’Europe U19 avec l’Espagne.

Le centre de formation des Westphaliens perd ainsi l’un de ses talents les plus en vue au profit de la Serie A, avant que le jeune joueur ne puisse définitivement percer dans l’effectif professionnel de Dortmund. Diallo avait rejoint à l’été 2023 le centre de formation des Schwarz-Gelben en provenance des équipes de jeunes du Deportivo Alaves.

À l’époque, l’arrivée de l’international de jeunes espagnol était considérée comme un véritable coup pour Dortmund, qui avait réussi à s’imposer face à une concurrence renommée de Primera Division. À Dortmund, Diallo est passé par les U17 (sept buts et trois passes décisives en 14 matches officiels) puis les U19 (13 buts et sept passes décisives en 52 matches officiels), avant de faire ses premières armes chez les seniors avec Dortmund II en 3e et 4e division, où il a jusqu’ici disputé 37 matches (deux buts, trois passes décisives).

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BVB, info : Dortmund fait une offre à Shinji Kagawa

Le BVB envisage manifestement un retour de Shinji Kagawa. Comme l’a expliqué le directeur général Carsten Cramer lors de la tournée asiatique, le joueur de 37 ans pourrait occuper un rôle particulier après sa carrière.

Cramer a souligné l’énorme importance du milieu de terrain pour le prestige international du club : « Le statut dont jouit le BVB au Japon, nous le devons aussi à Shinji. C’est la quatrième fois que nous venons au Japon. C’est très étroitement lié à Shinji. »

Dans le même temps, Cramer a évoqué une offre concrète pour l’avenir du vétéran. « Il sait aussi que, lorsque sa carrière active prendra fin et s’il a envie d’assumer un rôle pour le BVB, il sera pour nous un homme absolument recherché », a-t-il expliqué.

À l’été 2010, le joueur offensif avait rejoint la Ruhr depuis le Cerezo Osaka dans un relatif anonymat, avant de devenir immédiatement, sous les ordres de l’entraîneur de l’époque Jürgen Klopp, l’une des figures centrales des équipes championnes en 2011 et 2012.

Après une parenthèse de deux ans à Manchester United, le technicien est revenu à Dortmund à l’été 2014. Au total, Kagawa a disputé 216 matches officiels toutes compétitions confondues avec le BVB au cours de ses deux passages entre 2010 et 2012 puis de 2014 à 2019. Le Japonais, international à 97 reprises, y a inscrit 60 buts et délivré 55 passes décisives.

Après son deuxième passage à Dortmund, Kagawa a poursuivi son odyssée dans le football professionnel européen. Il est passé par l’Espagne avec le Real Saragosse, par la Grèce avec le PAOK Salonique ainsi que par la Belgique avec le VV St. Truiden. Depuis le début de l’année 2023, le meneur de jeu est de nouveau sous contrat dans son pays avec son club formateur, le Cerezo Osaka.

C’est contre ce club que le Borussia disputera un match amical mercredi prochain à 12 heures, heure allemande.

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BVB, rumeur : Como ne serait pas le seul à suivre Yan Couto

Yan Couto pourrait encore quitter le Borussia Dortmund malgré le transfert, selon les rumeurs, capoté vers le participant italien à la Ligue des champions, Como 1907. C’est ce que rapportent les Ruhr Nachrichten, selon lesquelles d’autres clubs intéressés, non nommés, seraient sur le coup pour le latéral droit.

Le quotidien local estime toutefois qu’un départ anticipé du Brésilien de 24 ans constitue également une entreprise tout à fait « compliquée ».

Pour Dortmund, ce dossier qui s’éternise pose un dilemme stratégique. Si le club de Bundesliga venait encore à céder Couto d’ici la fin de l’actuelle période des transferts, il faudrait agir sur le côté droit de la défense. Dans ce scénario, Dortmund serait contraint de recruter un nouvel élément sur le couloir afin de ne pas mettre en péril la profondeur d’effectif à ce poste défensif.

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