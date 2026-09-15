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BVB, infos : le VfB Stuttgart avait Fabio Silva dans le viseur

Fabio Silva s’est illustré comme buteur lors du succès 3-0 du BVB contre le SC Paderborn 07 et a ensuite reçu des éloges appuyés. L’expert TV Dietmar Hamann a qualifié le Portugais de « joueur exceptionnel » après cette prestation, avant d’ajouter : « Il y a peu d’attaquants aussi complets que lui. »

Fabian Wohlgemuth, directeur sportif du VfB Stuttgart, a désormais confirmé sur Sky90 que les Souabes avaient eux aussi Silva sur leurs tablettes : « Nous nous étions également penchés sur son cas il y a un an. »

Un transfert n’avait toutefois pas été concret à l’époque. Le dirigeant du VfB n’a pas voulu se prononcer sur le potentiel futur du joueur de Dortmund : « Pour cela, je suis un peu trop loin. »

Au sujet de la forme actuelle du joueur, qui a déjà inscrit quatre buts en cinq matches officiels, Wohlgemuth a déclaré : « De toute évidence, il traverse actuellement une bonne période et Dortmund peut donc être heureux qu’il soit là. »

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BVB, infos : Serhou Guirassy parle de sa forme actuelle

L’attaquant de Dortmund Serhou Guirassy a réussi un début de saison idéal avec six contributions décisives - quatre buts et deux passes décisives.

À la question de bundesliga.com de savoir s’il se trouvait dans une forme optimale, le buteur a répondu : « Oui, c’est vrai. L’équipe est elle aussi dans une forme exceptionnelle. Nous gagnons nos matches, donc on peut tout à fait le dire. »

Le fait qu’il ait célébré un jubilé personnel la semaine dernière ne lui est apparu qu’après coup : « Il est extrêmement important de commencer une nouvelle saison de cette manière. Mardi, j’ai disputé mon 100e match pour Dortmund - et je ne le savais même pas ! Nous devons maintenant simplement continuer exactement comme ça. »

Le fait que le BVB soit actuellement classé devant le FC Bayern au classement, Guirassy y voit une opportunité. Une telle situation au classement n’a rien de normal, après tout. « Bien sûr, c’est très rare. Quand on regarde la saison dernière, je ne pense pas que nous ayons été devant le Bayern ne serait-ce qu’une seule fois. C’est donc quelque chose dont nous devons profiter », a déclaré le Guinéen, avant d’ajouter au sujet du Rekordmeister : « C’est une très grande équipe, mais ils peuvent laisser des points en route, comme on l’a vu contre Schalke. C’est donc à nous d’en profiter. »

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BVB, infos : Joey Veerman impressionné par Serhou Guirassy

Le transfert de Joey Veerman du PSV Eindhoven au BVB pour plus de 20 millions d’euros s’est immédiatement révélé être un apport sportif pour Dortmund. Depuis, c’est surtout son coéquipier Serhou Guirassy qui a laissé une impression durable au milieu de terrain.

Dans un entretien avec bundesliga.com , Veerman a salué les qualités de l’attaquant : « Je suis impressionné par sa qualité. Je peux toujours jouer avec lui. Il va toujours vers le ballon et aide à établir la connexion avec les autres joueurs. C’est exactement ce que j’aime. »

Le Néerlandais a en outre mis en avant l’attrait du but de Guirassy : « Et devant le but aussi, il est vraiment très dangereux. C’est un attaquant de tout premier plan. »

La recrue s’est également exprimée sur l’atmosphère particulière de sa première au Signal Iduna Park. Le moment de fouler la pelouse pour la première fois en tant que joueur du BVB l’a profondément marqué : « Quand tu sors pour l’échauffement, quand les supporters chantent si fort, tu as tout simplement la chair de poule. »

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