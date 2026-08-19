BVB, infos et rumeurs : le Borussia Dortmund va-t-il recruter un coéquipier de Cristiano Ronaldo pour 30 millions d’euros ?

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Konstantinos Karetas, Giannis Konstantelias, Joey Veerman, avant eux Joane Gadou, Kaua Prates, Justin Lerma : du côté des arrivées, il s’est passé pas mal de choses dans l’effectif du BVB durant ce mercato estival. Mais le club ne compterait pas encore en rester là définitivement. Après le départ de Yan Couto, il y a encore des besoins sur le côté droit.

À ce poste, Hector Fort du FC Barcelone était récemment considéré comme le candidat le plus crédible à un transfert à Dortmund. Mais selon As , les Schwarzgelben, autour du directeur sportif Ole Book, s’intéresseraient également à une arrivée du Brésilien Angelo, actuellement sous contrat à Al Nassr.

L’ailier de métier y avait été transféré à l’été 2024 pour 23 millions d’euros, après un passage à Chelsea sans la moindre apparition en match officiel. Le joueur de 21 ans avait rejoint Stamford Bridge en 2023 pour 15 millions d’euros en provenance du FC Santos, avant d’être prêté au Racing Strasbourg.

Chelsea et le Racing appartiennent tous deux au Blue Group. Le club de l’élite française sert en quelque sorte de point de chute pour les jeunes talents de Chelsea recrutés à prix d’or, qui doivent encore se développer au niveau professionnel afin de permettre aux Blues de réaliser ensuite une plus-value sur transfert. Comme dans le cas d’Angelo.

L’ailier droit a réalisé une bonne saison avec Strasbourg (21 matches de championnat, quatre passes décisives), avant de devoir observer une longue pause en raison d’une inflammation du pubis. Al Nassr est malgré tout passé à l’action et ne l’a pas regretté. En 79 matches officiels, le Brésilien totalise jusqu’ici 33 implications sur des buts.

Reste toutefois à voir si le BVB passera réellement à l’offensive pour le joueur de 21 ans. D’une part à cause des 30 millions d’euros réclamés par Al Nassr selon As , que le BVB devrait sans doute investir pour libérer Angelo de son contrat courant jusqu’en 2029. D’autre part, les postes offensifs sont désormais très bien pourvus à Dortmund, et le plus souvent même doublés, après les dernières recrues.

Cela dit, l’entraîneur Niko Kovac compte actuellement aussi sur Maximilian Beier comme piston dans son système à trois défenseurs. Beier est, comme Angelo, un joueur offensif de formation. Un petit scénario, certes peu probable, pourrait donc s’ouvrir.

Malgré tout, une arrivée coûteuse au BVB de l’ancien international U20, qui n’a plus évolué au plus haut niveau absolu depuis deux ans, relèverait de la sensation et ne correspondrait pas du tout à l’actuelle politique de transferts du club sous Book.

BVB, news : le Borussia Dortmund recrute un joueur de la 8e division française

En marge des arrivées de Giannis Konstantelias et Joey Veerman, le BVB a bouclé un autre transfert plutôt inhabituel.

Le jeune joueur offensif Amine Lettifi, 17 ans, rejoint les U19 des Schwarzgelben après un essai concluant. Lettifi évoluait auparavant à l’US Lesquin, pensionnaire de huitième division française, même si l’équipe de Lettifi jouait dans la deuxième plus haute ligue de jeunes du pays.

« Amine a immédiatement éveillé ma curiosité, sur le plan footballistique mais aussi par son parcours. Il ne vient pas d’une des grandes académies et il s’est frayé son propre chemin. Cela montre qu’en matière de formation, de nombreuses voies peuvent mener au but », a déclaré Thomas Broich, responsable du centre de formation de Dortmund.

BVB, news : le gagnant discret de la préparation obtient un contrat de longue durée

Enzo Duarte a visiblement fait forte impression au BVB durant l’actuelle préparation estivale et va désormais en être récompensé. Comme le rapporte Sky, l’international luxembourgeois de 17 ans serait remonté tout en haut du classement interne des talents et va maintenant se voir offrir un contrat professionnel de longue durée. La signature devrait intervenir dès cette semaine.

Duarte avait rejoint Dortmund librement en janvier 2025. Avec les jeunes du BVB, il a cumulé près de 2 500 minutes en 36 matches officiels, pour deux buts et sept passes décisives.

En juin de l’année dernière, il a même écrit l’histoire du club en devenant, à seulement 16 ans, quatre mois et 13 jours, le troisième plus jeune international A du Luxembourg, tout en devenant le plus jeune de toute la longue histoire du BVB. À Dortmund, Duarte a dépassé les records de précocité autrefois détenus par Nuri Sahin et Youssoufa Moukoko.

Quatre autres sélections avec l’équipe nationale A de son pays ont suivi depuis. Le 6 juin, il a même fêté sa première titularisation contre l’Albanie. Duarte lui-même, qui parle couramment allemand, se sent le plus à l’aise au milieu central, au poste de numéro 8.

Au BVB, sa progression a été accueillie avec une grande satisfaction dès le début. Le journal Luxemburger Wort a même écrit que Duarte avait été « couvert d’éloges » par l’actuel président de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, lors d’un entretien avec le président de la fédération luxembourgeoise Paul Philipp.

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