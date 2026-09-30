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BVB, rumeur : Borussia Dortmund a-t-il une clause ? Nouveaux détails sur Paris Brunner

Alors que Sky avait récemment évoqué une possible option de rachat de Borussia Dortmund pour l'ancien joyau du BVB Paris Brunner (AS Monaco), en grande forme, Foot Mercato révèle désormais de nouveaux détails.

Selon le portail français, le vice-champion d'Allemagne ne dispose pas d'une option de rachat classique pour Brunner. À la place, le BVB ne se serait assuré qu'un matching right lors de la vente de l'attaquant à l'AS Monaco. Comprenez : en cas de futures offres pour Brunner, le Borussia en sera informé et pourra, si nécessaire, s'aligner. Toutefois, poursuit Foot Mercato, un retour à Dortmund ne figurerait actuellement pas en tête des priorités de l'international allemand Espoirs.

Brunner avait quitté le BVB en 2024 pour rejoindre Monaco contre une indemnité de transfert de quatre millions d'euros, avant d'être immédiatement prêté au Cercle Bruges, en Belgique. Après une année extrêmement compliquée sur place, Brunner a été presque totalement mis de côté à Monaco la saison passée et a très peu joué. Mais au début de l'exercice en cours, l'ancien joueur de Dortmund a ensuite explosé à la surprise générale, est soudain devenu titulaire chez le leader de Ligue 1 et a déjà inscrit six buts en sept matches officiels en 2026/27.

Brunner s'est ainsi déjà hissé dans le champ de vision du nouveau sélectionneur allemand Jürgen Klopp et a récemment confirmé son excellente forme lors de ses débuts avec les Espoirs de la DFB grâce à un doublé lors d'une victoire 4-0 en Lettonie.

Monaco souhaite visiblement récompenser au plus vite l'évolution positive de Brunner avec un nouveau contrat. Selon L'Equipe, des discussions sont déjà en cours au sujet d'une prolongation du bail du joueur de 20 ans, qui expire en 2028.

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BVB, rumeur : une décision rapide sur l'avenir de Niko Kovac ?

Après que le BVB a officialisé lundi les prolongations de contrat des dirigeants Thomas Treß, Carsten Cramer et Lars Ricken, la situation devrait aussi bientôt s'éclaircir concernant l'entraîneur Niko Kovac.

D'après les informations des Ruhr Nachrichten, les bases d'une poursuite de la collaboration seront posées dès la trêve internationale actuelle. Il est question d'« entretiens exploratoires décisifs ». Selon toute vraisemblance, Kovac devrait ensuite prolonger à nouveau son contrat, qui court encore jusqu'en 2027, lors de la trêve internationale suivante en novembre.

Les dirigeants de Borussia Dortmund ne s'attendraient d'ailleurs pas à des discussions compliquées. Le club comme Kovac seraient extrêmement satisfaits de la situation et de l'évolution actuelles.

Kovac avait pris les rênes du BVB en février 2025 et l'avait encore mené de la 11e place aux positions qualificatives pour la Ligue des champions. L'été suivant, son contrat avait été prolongé jusqu'en 2027, avant que le Borussia ne termine vice-champion. Après quatre journées dans cette jeune saison, Dortmund trône actuellement en tête du classement avec un bilan parfait de douze points.

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BVB, actualité : Kein Großkreutz tacle Schalke 04

Kevin Großkreutz trouve plutôt étrange que le FC Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach entretiennent depuis peu une amitié entre supporters.

Dans son podcast « Viertelstunde Fussball », l'icône du BVB a déclaré avec un clin d'œil au sujet de ce rapprochement : « Maintenant, nous avons deux derbies ! » Großkreutz a ajouté : « Après la trêve internationale, on peut aller à Cologne, parce qu'ils jouent dimanche. Mais pas les supporters de Schalke pour Gladbach, parce qu'ils ont eux-mêmes un match. Là, on sera déjà en supériorité numérique. Ça va être un week-end génial ! »

Alors que le BVB et le 1. FC Cologne entretiennent des contacts amicaux depuis des années, les pires ennemis respectifs des deux clubs se sont désormais rapprochés à Schalke et à Gladbach. « Le lecteur attentif l'a peut-être déjà remarqué : la rubrique des amitiés s'est agrandie d'un club. Les contacts avec la scène de supporters de Mönchengladbach existent en réalité depuis le début des années 2000. Si l'on s'était perdus de vue entre-temps, ces liens se sont ravivés au cours des dix dernières années », pouvait-on lire récemment à ce sujet dans le fanzine de la tribune du S04, « Blauer Brief ».

Cela n'a toutefois pas empêché Großkreutz de lancer une petite pique à Schalke. Les Königsblauen étant également étroitement liés au club néerlandais de Twente Enschede et au 1. FC Nuremberg, il a demandé : « Et Nuremberg, alors ? Ils sont désormais aussi amis avec Gladbach ? »

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