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BVB, actualité : Roy Makaay ironise sur Bayern-Dortmund

Roy Makaay, ancienne figure de l’attaque du Bayern Munich, s’est permis une petite pique au sujet du « Klassiker » à venir entre le club le plus titré d’Allemagne et le BVB.

Dans un entretien accordé à Sport1, le Néerlandais a expliqué qu’il « ne connaissait qu’un seul Klassiker » : le duel entre l’Ajax Amsterdam et le Feyenoord Rotterdam, dans son pays natal.

De fait, lorsque Makaay jouait en Bundesliga (de 2003 à 2007), les confrontations entre le Bayern et le BVB n’avaient pas encore l’enjeu sportif qu’elles ont aujourd’hui. À l’époque, le Borussia Dortmund évoluait dans le ventre mou du classement et ne représentait guère une menace pour les Munichois.

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Le Bayern disputait plutôt le titre de champion d’Allemagne à d’autres clubs. « Quand je jouais, ce match n’avait pas l’importance qu’il a prise aujourd’hui. Nos grands concurrents étaient Schalke, le Hambourg SV et le Werder Brême », a déclaré Makaay.

Schalke et Brême, notamment, ont régulièrement posé des problèmes au Bayern au début des années 2000. Alors que S04 a manqué de peu le titre en 2001 et en 2005, le Werder a ramené le trophée de champion à Brême en 2004 sous la direction de Thomas Schaaf.

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BVB, actualité : Wolf-Christoph Fuss croit aux chances du BVB

Le commentateur de Sky Wolf-Christoph Fuss estime que le BVB peut tout à fait tenir tête au Bayern Munich lors du choc de samedi soir.

« Défensivement, ils sont remarquablement solides sous Niko Kovac », a déclaré Fuss à ntv, saluant les performances des Noir et Jaune depuis le début de la saison. « Le Bayern devra s’employer face à une défense très compacte. Ils devront composer avec le fait que chaque erreur peut être sanctionnée. »

L’entraîneur Kovac a « réussi à mettre en place à Dortmund des lignes directrices claires, auxquelles chacun sait pouvoir se raccrocher. Ce sont des choses qui donnent de l’assurance. Même à Munich. »

Les deux équipes occupent actuellement les premières places du classement de Bundesliga. Le Bayern est premier grâce à une meilleure différence de buts, mais le BVB pourrait le dépasser en cas de victoire.

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BVB, rumeur : Konstantinos Karetsas de retour dans le groupe

Le Borussia Dortmund devrait emmener le joueur offensif Konstantinos Karetsas à Munich pour le choc de samedi soir contre le Bayern. C’est ce que rapportent les Ruhr Nachrichten.

Selon le journal, le Grec faisait partie du groupe de 20 joueurs parti de Dortmund vendredi soir pour la capitale bavaroise. Le défenseur Ramy Bensebaini, après une suspension consécutive à un carton rouge, et le gardien Alexander Meyer, après une infection grippale, devraient également réintégrer le groupe.

Karetsas s’était blessé aux ligaments de la cheville il y a environ deux semaines, lors du match de Bundesliga contre l’Union Berlin. Les Noir et Jaune avaient d’abord craint une longue absence, mais la blessure s’est finalement révélée peu grave.

Une titularisation du joueur de 18 ans à l’Allianz Arena paraît toutefois peu probable. Selon toute vraisemblance, Karetsas débutera sur le banc.

BVB, actualité : l’ancien joueur de Dortmund Christian Pulisic prolonge à Milan

L’ancien joueur de Bundesliga Christian Pulisic (28 ans) a prolongé son contrat à long terme avec l’AC Milan, grand club du football italien. Comme l’ont annoncé les Rossoneri à la veille du derby della Madonnina contre leur rival de la ville, l’Inter (samedi, 20 h 45), l’international américain a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2031.

« Ses 44 buts en 141 matches pour les Rossoneri soulignent à la fois son importance pour l’équipe et sa place dans les projets d’avenir du club », a écrit le club milanais dans un communiqué. Pulisic, qui avait joué au Borussia Dortmund jusqu’en 2019 avant de rejoindre le Chelsea FC, est devenu un « joueur clé » depuis son arrivée à Milan en juillet 2023. (SID)

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