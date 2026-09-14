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BVB, infos : Lars Ricken lance une petite pique au FC Bayern

Le BVB a parfaitement lancé sa saison et met ainsi le FC Bayern Munich sous pression d'entrée. Lars Ricken, directeur général sportif du Borussia Dortmund, a profité de cette dynamique pour glisser une fine pique en direction du champion en série, tout en refusant de transformer l'instantané actuel en véritable déclaration de guerre.

« Il y a un rapport très respectueux entre les deux clubs. Néanmoins, ces dernières années, nous n'avons pas non plus donné au Bayern le sentiment qu'une déclaration de guerre de notre part s'imposait », a déclaré le dirigeant de 50 ans à Bild.

Cela n'a toutefois pas empêché le patron du BVB de s'offrir une petite escarmouche psychologique. Le fait que les Munichois courent pour l'instant après leur habituelle première place et comptent deux points de retard sur le Borussia lui procure bel et bien une certaine satisfaction : « Je ne veux pas non plus cacher que j'espère qu'ils sont un peu agacés », a expliqué Ricken. Avant d'ajouter : « Nous connaissons le classement et ils ne sont actuellement pas là où ils estiment devoir être. Si ce sentiment prédomine, cela me ferait plaisir. »

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BVB, infos : l'entraîneur d'Elversberg Vincent Wagner révèle être fan de Dortmund

Bien que Vincent Wagner fasse actuellement sensation avec le promu en première division SV Elversberg, son cœur bat en réalité pour une autre équipe de l'élite. Comme l'entraîneur en chef l'a confié à Bild , il est fan du BVB depuis près de trois décennies.

« Maintenant, je dois faire attention à ce que je dis. Je suis fan du Borussia Dortmund depuis la saison 1995/1996. Mais pour le moment, il me manque encore l'imagination de pouvoir un jour me retrouver sur son banc de touche. Je suis heureux au SV Elversberg et content d'avoir le droit d'être entraîneur en Bundesliga, car j'aime mon métier », a expliqué Wagner.

Dans sa philosophie de jeu, le coach d'Elversberg s'inspire de deux immenses références du secteur : « J'essaie de faire pratiquer un football global. L'intensité et la passion de Klopp associées à la compréhension tactique et à la minutie de Pep Guardiola. »

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BVB, infos : Mussa Kaba fête son retour après des mois d'absence

Le joyau du milieu de terrain du BVB Mussa Kaba, âgé de 17 ans, a fait son retour après une demi-année d'absence sur blessure. Lors de la victoire 3-2 de l'équipe réserve de Dortmund contre Rödinghausen, il figurait directement dans le onze de départ et a disputé une mi-temps.

Des poussées de croissance et les problèmes musculaires qui en ont découlé avaient mis le jeune talent hors jeu depuis mars, raison pour laquelle les responsables ont misé sur une reprise progressive.

Avec Enzo Duarte, lui aussi récemment blessé, il a maintenant emmagasiné un temps de jeu précieux en compétition avec l'équipe U23. L'entraîneur Daniel Rios a souligné que l'objectif principal pour les prochaines semaines restait un retour à une forme optimale : « Maintenant, il s'agit que Mussa et Enzo obtiennent des minutes de jeu et retrouvent le rythme. Il y a toujours une concertation avec le département professionnel. »

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BVB, infos : Lars Ricken s'exprime sur le retour de Jadon Sancho

Il y a eu beaucoup de spéculations autour d'un possible deuxième retour de Jadon Sancho, sans club, au Borussia Dortmund. Désormais, le directeur général sportif Lars Ricken a expliqué à Bild pourquoi cela ne s'est pas fait.

« Pour moi, il était important dans une certaine mesure de faire venir maintenant de nouveaux visages, de nouvelles histoires, de nouvelles figures d'identification », a souligné Ricken.

Un rôle de remplaçant aurait été difficile à expliquer, en interne comme en externe, pour un joueur de cette catégorie. « Jadon a une telle force », a déclaré Ricken. Même avec un temps de jeu réduit, le nom de l'Anglais aurait durablement dominé la couverture médiatique. Ricken craignait que « nous n'ayons que Jadon comme sujet ».

Ricken a poursuivi : « Dans ce cas, il faudrait alors regarder : est-ce que tu vends un Fabio Silva ? » Même les recrutements planifiés auraient été freinés : « Est-ce que tu peux alors ne faire venir que Karetsas et pas Konstantelias ? »

En outre, les perspectives des jeunes joueurs du club auraient été affectées. Ricken a notamment mis en avant deux talents : « Nous avons de jeunes joueurs comme Inacio ou Mathis Albert. Faut-il alors les vendre ou les prêter ? »

Au terme de cette réflexion, les dirigeants ont pris une décision de principe claire contre un nouveau recrutement. « Ce sont des décisions que nous prenons », a résumé Ricken.

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