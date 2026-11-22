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Après le match entre le Borussia Dortmund et Gladbach, l’arbitrage fait débat. Didi Hamann estime aussi que le BVB a de bonnes chances de remporter le titre. Infos et rumeurs sur Dortmund.

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Infos BVB : le directeur sportif de Gladbach fustige l’arbitrage

Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Rouven Schröder, a vivement critiqué l’équipe arbitrale après la défaite 1-0 contre le BVB .

En cause : une possible main du défenseur du BVB Joane Gadou lors d’un duel avec le jeune joueur de Gladbach Wael Mohya dans la surface de Dortmund, à la 39e minute. Selon Schröder, les Poulains auraient dû obtenir un penalty.

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« Ça m’agace énormément que nous n’ayons même pas eu la possibilité de prendre l’avantage en première période. J’ai beaucoup de mal à accepter cette décision », s’est emporté le directeur sportif de Gladbach après la rencontre, en zone mixte.

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Après une brève vérification vidéo à Cologne, l’arbitre Robert Hartmann n’a pas accordé de penalty à Gladbach. Il a laissé le jeu se poursuivre sans aller revoir les images. « Pour moi, c’est une main évidente, je maintiens ma position et personne ne m’en fera démordre. La main a été vue, mais jugée non sanctionnable. J’ai maintenant revu l’action trois fois : pour moi, c’est une erreur d’arbitrage flagrante », a déclaré Schröder.

Ce qui l’agace particulièrement, c’est « qu’ils ne regardent même pas l’action. J’ai désormais l’impression qu’on est soudain passé à l’extrême inverse. Nous avons toujours la VAR, mais au bout du compte, plus personne ne va voir les images. »

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L’entraîneur de Gladbach, Alexander Blessin, a lui aussi insisté : « Si le joueur de Dortmund n’utilise pas sa main à cet endroit, Wael a le ballon devant lui. Dès lors, qu’il l’ait fait exprès ou non m’importe peu. Il touche le ballon et se met ainsi dans une meilleure position. Pour moi, c’est clairement penalty. »

Getty Images

BVB, infos : Joane Gadou ne se fixe aucune limite à Dortmund

Arrivé cet été, Joane Gadou nourrit de grandes ambitions au Borussia Dortmund. Auprès des Ruhr Nachrichten, il a expliqué que son transfert au BVB lui avait déjà permis de faire d’énormes progrès.

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« Je ne me fixe aucune limite. Je veux faire partie des meilleurs joueurs à mon poste. C’est mon ambition », a déclaré le Français de 19 ans, avant d’ajouter : « Je ne peux en tirer que du positif. Je sens que je progresse à chaque entraînement, à chaque match. »

Nico Schlotterbeck et Waldemar Anton, qui forment actuellement avec Gadou la défense à trois du BVB, lui servent tous deux de modèles. « Ils me donnent beaucoup de conseils. Je progresse parce qu’ils sont à mes côtés. »

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Gadou n’est pas surpris que les choses se passent si bien, pour lui personnellement comme pour le BVB sur le plan sportif. « Après tout, c’est ce que j’ai toujours voulu pendant toutes ces années, ce pour quoi j’ai travaillé. Je saisis cette chance et je donne tout pour que nous gagnions et que je progresse. Je prends beaucoup de plaisir à jouer au football et j’espère que ça se voit. »

Le Français a disputé 16 matches toutes compétitions confondues avec Dortmund cette saison. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2031.

Getty Images

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BVB, infos : Niko Kovac évoque les blessures au Bayern Munich

L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, compatit avec son ancien club, le Bayern Munich, frappé par une vague de blessures particulièrement sévère.

« De manière générale, je préfère que tout le monde soit en bonne santé. Les blessures sont toujours ce qu’il y a de pire pour un joueur, mais aussi pour un club », a déclaré Kovac sur Sky avant le match de Bundesliga remporté samedi après-midi par Dortmund contre le Borussia Mönchengladbach (1-0).

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L’entraîneur du BVB a poursuivi : « Je parle de manière tout à fait générale, pas seulement du Bayern Munich. Nous avons aussi deux ou trois joueurs blessés. C’est toujours bien quand tout le monde est là et qu’on peut se mesurer aux meilleurs. »

Le Bayern est actuellement privé de sept titulaires potentiels : Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz, Serge Gnabry, ainsi que Michael Olise et Harry Kane, récemment blessés . Kovac, qui a lui-même entraîné le club le plus titré d’Allemagne entre 2018 et 2019, occupe actuellement la tête du classement avec le BVB, deux points devant le Bayern.

Getty Images

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BVB, infos : Didi Hamann croit aux chances de titre de Dortmund

Dietmar Hamann estime que le BVB pourrait profiter de l’actuelle vague de blessures au Bayern Munich.

« Si le Bayern connaît une saison moins bonne, il faut être au rendez-vous. Et avec les absences de Harry Kane et, peut-être, de Michael Olise, il semble que ce soit désormais possible », a déclaré Hamann en tant que consultant pour Sky.

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Vendredi soir, lors du nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, Kane et Olise se sont tous deux blessés avec le club le plus titré d’Allemagne. Si le Français ne semble que légèrement touché et pourrait bientôt revenir, l’attaquant international anglais devrait manquer plusieurs mois en raison d’une rupture du ligament de la syndesmose.

Le BVB a, de son côté, profité du faux pas du Bayern contre Cologne en s’imposant 1-0 samedi sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Dortmund a dépassé le Bayern et occupe désormais la première place avec deux points d’avance.

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« Quand on a la possibilité de prendre la tête du classement et qu’on se retrouve tout en haut après dix matches, je pense que tout le monde au BVB se dit que quelque chose est peut-être possible cette année », a ajouté Hamann.

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BVB, infos : Arsenal, futur adversaire en Ligue des champions, fait match nul et perd son gardien David Raya

Arsenal devra peut-être se passer de son gardien David Raya mardi, lors de son prochain match de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

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Lors du match nul 2-2 contre Newcastle United samedi après-midi , l’Espagnol s’est blessé à l’épaule et a dû être remplacé à la 70e minute. Selon toute vraisemblance, il ne sera pas disponible contre Dortmund.

Getty Images

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund