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BVB, actualités : le père de Samuele Inacio révèle des prétendants

Samuele Inacio a connu une ascension fulgurante en 2026. Avec le Borussia Dortmund, il a fait ses débuts chez les professionnels, inscrit ses premiers buts, vu son premier carton rouge et débuté avec la sélection nationale italienne.

Pas étonnant, donc, que cette évolution ne soit pas non plus passée inaperçue auprès d'autres clubs. C'est ce qu'a confirmé son père, Pia Inacio, dans un entretien accordé à Tutto Atalanta.

« Nous n'avons pas été contactés, mais l'Inter et la Juventus se sont renseignés directement auprès du Borussia Dortmund, tout comme d'autres clubs européens », a déclaré Inacio senior, avant de poursuivre. « À l'heure actuelle, ni le club ni Samuele n'ont l'intention d'envisager un quelconque transfert. Borussia mise énormément sur lui dans les années à venir et Samuele s'y sent très bien. Il a trouvé là-bas un environnement fantastique, un grand club et un public magique. »

Que son fils ait connu cette ascension et franchi le cap du monde professionnel n'étonne en revanche pas Pia Inacio. « Déjà enfant, il était toujours différent. En tant que footballeur, il a toujours eu quelque chose de spécial, il avait et il a quelque chose de spécial en lui. Au fil des années, il a toujours réussi, à la fin de chaque saison, à en faire encore plus », a-t-il déclaré.

Il a toutefois précisé ne pas avoir imaginé « que tout cela se produirait en si peu de temps ». Néanmoins, le père a « toujours pensé » « qu'il avait tout ce qu'il fallait pour rester à ce niveau le plus longtemps possible ».

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BVB, actualités : les débuts de Mathis Albert avec les États-Unis enthousiasment le sélectionneur

Le talent de 17 ans Mathis Albert n'a récemment eu que peu de temps de jeu au Borussia Dortmund sous les ordres de l'entraîneur Niko Kovac. Cette fois, ce fut tout autre chose lors de sa première apparition avec la sélection nationale des États-Unis.

Lors des débuts d'Albert contre le Pérou, il n'a pas fallu longtemps pour voir le joueur de Dortmund se retrouver au centre de l'attention. Alors que le score était de 1-1, Albert est entré en jeu après un peu plus de 60 minutes. Dès l'une de ses premières attaques, il a pénétré dans la surface péruvienne, où il a été irrégulièrement déséquilibré. Le penalty qui en a résulté a été transformé par Malik Tillman pour donner l'avantage aux États-Unis.

Albert a ainsi largement lancé le retournement de situation en faveur de son équipe. Les Américains ont ensuite encore accru leur avance et ont définitivement scellé leur succès avec une victoire 4-1.

Le sélectionneur Mauricio Pochettino a mis en avant la prestation d'Albert après la rencontre. « Première action, il entre sur le terrain et boum, contrôle et départ. Doit-il s'améliorer ? Oui. A-t-il besoin d'expérience ? Oui. A-t-il besoin de tout ? Oui. Mais il dit : je veux sortir, je veux jouer, je veux me montrer. C'est ce dont nous avons besoin et c'est pourquoi je suis heureux. »

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