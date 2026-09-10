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BVB, rumeur : Dortmund aurait voulu détourner le transfert de Moore

Après la grave blessure de la recrue Giannis Konstantelias lors de l'ouverture de la saison contre le HSV (2-0), le Borussia Dortmund aurait jeté son dévolu sur Mikey Moore, qui était sur le point de quitter Tottenham Hotspur pour le 1. FC Cologne. Le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler, a indirectement confirmé la rumeur mardi lors du DuMont-Talk à l'Audi Zentrum Ehrenfeld.

« Et comme cela se passe souvent : quand la perception publique est là, à savoir que nous, le 1. FC Cologne, avons une chance sur un tel joueur, on peut imaginer que l'un ou l'autre club de Bundesliga ou club international demande à quel point c'est vraiment ficelé », a déclaré Kessler.

Le club de Cologne a dû attendre un certain temps la finalisation du transfert, Tottenham ayant d'abord voulu effectuer les recrutements dont il avait besoin avant d'accorder à Moore le feu vert pour partir.

Entre-temps, l'attaquant de 19 ans s'était tellement mis en évidence qu'il avait suscité l'intérêt de plusieurs clubs supplémentaires. Mais ce sont les Rhénans qui ont remporté la course. Kessler : « Il a été clair tout le temps et voulait venir à Cologne. Mikey a tenu parole. Les discussions ont été bonnes. Maintenant, nous sommes heureux qu'il soit ici. »

Le patron du club de Cologne n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique directe au BVB après la saga El-Mala presque interminable de l'été : « Je ne connais pas la planification de l'effectif de Borussia, à l'exception d'un joueur, et il est encore chez nous. »

Dortmund a longtemps courtisé la révélation El Mala, mais n'a finalement pas voulu répondre aux immenses exigences de Cologne, qui réclamait plus de 50 millions d'euros d'indemnité de transfert. À la place, deux talents grecs d'exception ont rejoint le BVB : Konstantelias et Konstantinos Karetsas. Pour pallier l'absence de Konstantelias, qui sera éloigné des terrains pendant des mois en raison d'une rupture des ligaments croisés, Ethan Nwaneri a été recruté en prêt en provenance d'Arsenal.

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BVB, actualité : Nico Schlotterbeck s'entraîne de nouveau

Avec Nico Schlotterbeck et Ramy Bensebaini, le BVB a accueilli mercredi deux « recrues » à l'entraînement. Schlotterbeck a participé pour la première fois à une séance collective depuis sa blessure à la cheville contractée en juin lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde. On ne sait pas encore si le patron habituel de la défense fera déjà son retour dans le groupe le week-end prochain pour le match de Bundesliga contre le SC Paderborn.

Bensebaini avait récemment dû lever le pied en raison d'une contusion aux côtes contractée lors de la Supercoupe contre le Bayern Munich fin août.

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BVB, rumeur : le malaise de Konstantinos Karetsas reste une énigme

Mardi soir, il n'y a pas que les supporters de Dortmund qui ont retenu leur souffle lorsque Konstantinos Karetsas, pour le premier match de Ligue des champions de sa carrière, s'est d'abord effondré pour des raisons inconnues en première période avant de devoir quitter la pelouse sur une civière. Le BVB a évoqué des problèmes circulatoires comme cause du malaise du joueur de 18 ans, qui, selon les informations de Bild , a passé la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital pour des examens approfondis.

Selon le journal, les résultats n'ont rien révélé d'anormal et aucun indice ne laisse penser à une cause grave du malaise de Karetsas. D'éventuelles informations venues de Belgique, le pays d'origine de la famille du joueur, selon lesquelles Karetsas aurait pu être déshydraté, n'ont jusqu'à présent été ni confirmées ni démenties.

On ne sait pas encore quand Karetsas pourra reprendre l'entraînement. Depuis son communiqué de mardi soir, dans lequel le BVB indiquait que le joueur souffrait de problèmes circulatoires mais qu'il allait relativement bien compte tenu des circonstances, le club n'a plus rien annoncé.

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