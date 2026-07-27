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BVB, infos : Carsten Cramer tacle la concurrence en Bundesliga

Carsten Cramer, porte-parole de la direction générale du Borussia Dortmund, a formulé de vives critiques à l’encontre des autres clubs de Bundesliga. Le dirigeant du BVB reproche à ses rivaux en championnat leur manque de courage en matière de commercialisation à l’international.

Il souhaiterait « une Bundesliga bien plus courageuse à l’étranger », a clairement déclaré Cramer dans la WAZ . « Nous devrions prendre conscience des opportunités qu’offre la commercialisation à l’étranger, et ne pas toujours parler immédiatement d’un risque possible. Je trouve dommage qu’après la Coupe du monde, seuls le Bayern et nous repartions en tournée. »

Alors que les Schwarz-Gelben effectuent leur tournée estivale dans les métropoles japonaises d’Osaka et de Tokyo, le FC Bayern suivra début août avec des étapes en Corée du Sud et à Hong Kong.

Pour les Westphaliens, qui ont décollé dimanche pour l’Extrême-Orient sans les participants à la Coupe du monde Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson et Marcel Sabitzer, ainsi que sans le duo blessé Emre Can et Nico Schlotterbeck, un voyage sur place intense entre marketing et matches les attend. En plus des rendez-vous de relations publiques, deux matches amicaux contre le Cerezo Osaka et le FC Tokyo sont au programme.

Les séances approfondies sur le terrain d’entraînement passeront au second plan. « Il y aura certainement beaucoup moins d’entraînement qu’on ne pourrait peut-être l’attendre », a déclaré l’entraîneur Niko Kovac en marge du match amical chez Fortuna Düsseldorf (1-2) samedi. « Mais de toute façon, nous allons réduire la charge lors de la troisième semaine de préparation. »

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BVB, rumeur : probablement pas de départ rapide de Yan Couto vers Côme

Concernant Yan Couto, rien n’indique pour l’instant une séparation rapide avec le Borussia Dortmund. Selon un article de Bild , le BVB et Côme 1907 seraient encore à des années-lumière d’un consensus. La raison serait de graves divergences sur les conditions financières du deal envisagé.

Au début du mois, tout semblait encore indiquer un transfert du latéral droit brésilien sous forme de prêt vers le participant italien à la Ligue des champions. Le transfert avait toutefois temporairement ralenti après que le concurrent au BVB Julian Ryerson a été confronté à des soucis liés à une blessure. Entre-temps, l’alerte a toutefois pu être levée concernant le Norvégien.

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BVB, rumeur : Julian Brandt privilégierait apparemment un club

Dans la lutte pour recruter Julian Brandt (30 ans), libre de tout contrat, deux clubs ont actuellement une longueur d’avance. D’après Sky Sports, Leeds United a soumis une offre concrète à l’ancien joueur de Dortmund. En parallèle, l’Ajax Amsterdam disposerait également d’une proposition finalisée.

À l’heure actuelle, Brandt pencherait pour un engagement à Leeds, la perspective d’évoluer en Premier League l’attirant énormément. Afin d’explorer les possibilités, son père et agent Jürgen Brandt se serait rendu au début du mois à Elland Road. Selon ce rapport, les négociations sont toutefois toujours en cours.

Le milieu offensif serait aussi, sur le principe, ouvert à un transfert en Serie A italienne, mais il n’existerait actuellement aucun rapprochement concret en ce sens. En raison de l’expiration de son contrat avec le BVB, Brandt est disponible sans indemnité de transfert.

BVB : matches amicaux, dates, retransmissions TV pendant l’été

Date Heure Match Diffusion TV et livestream Lieu du match samedi 25 juillet 13 heures Fortuna Düsseldorf vs BVB BVB-TV / Sky Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) mercredi 29 juillet 12 heures (heure allemande) Cerezo Osaka vs BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Osaka City) samedi 1er août 12 heures (heure allemande) FC Tokyo vs BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) dimanche 9 août 15 heures (heure allemande) FC Arsenal vs BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (Londres) samedi 15 août 17 h 30 BVB vs AS Rome BVB-TV / Sky Signal Iduna Park (Dortmund)



