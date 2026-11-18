Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le BVB et le Bayern Munich pourraient bientôt se disputer le transfert d’un défenseur très prometteur. Il y a aussi de bonnes nouvelles concernant deux titulaires. Infos et rumeurs autour du Borussia Dortmund.

Autres infos et articles sur le BVB :

À cause de Schlotterbeck ! Le BVB serait menacé par un problème financier

Pascal Groß est soudain le « meilleur joueur de Premier League »

Devant une affluence record ! Popp mène le BVB à une large victoire dans le derby

BVB, rumeur : duel avec le Bayern pour un grand espoir ?

Le BVB et le Bayern Munich auraient tous deux jeté leur dévolu sur Jordan Arnolin, qui évolue à Estoril Praia, en première division portugaise. C’est ce que rapporte Foot Mercato.

Selon le média, les recruteurs des deux rivaux de Bundesliga auraient déjà suivi les performances du joueur de 18 ans, qui s’est imposé chez les professionnels cette saison. Défenseur central de formation, également capable d’évoluer au milieu défensif, il a disputé cinq des dix matches de championnat possibles jusqu’ici et a su convaincre, bien que son club occupe actuellement la dernière place du classement.

Publicité Publicité

Arnolin est déjà international portugais des moins de 19 ans et possède un contrat jusqu’en 2029. Le rapport ne précise pas le montant de l’indemnité de transfert qui serait nécessaire. Une surenchère pourrait toutefois avoir lieu prochainement.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Outre le Borussia Dortmund et le club le plus titré d’Allemagne, le FC Barcelone et l’OSC Lille s’intéresseraient également à Arnolin. Les recruteurs de ces clubs auraient notamment observé l’adolescent lors du match des moins de 19 ans portugais contre l’Allemagne (3-2), à l’Estadio Carlos Osorio.

Getty Images

BVB, actualités : de bonnes nouvelles pour Waldemar Anton et Serhou Guirassy

Le BVB a officiellement repris l’entraînement pour préparer son duel avec l’autre Borussia, Mönchengladbach, samedi prochain. Les internationaux devraient être présents à l’entraînement jeudi, à l’exception de Mathis Albert, qui joue encore pour les États-Unis mercredi.

Publicité

Reste toutefois à savoir si Waldemar Anton et Serhou Guirassy, deux titulaires récemment diminués, pourront déjà jouer contre les Fohlen. Selon les Ruhr Nachrichten, la décision sera prise au dernier moment. Tous deux se seraient entraînés individuellement ces derniers jours. Le BVB serait néanmoins globalement optimiste quant à leur capacité à reprendre bientôt l’entraînement à pleine intensité.

Anton n’avait pas rejoint la sélection allemande en raison de problèmes musculaires , tandis que Guirassy souffrait encore récemment d’une élongation à la cuisse.

Publicité

Carney Chukwuemeka devrait quant à lui revenir avant la fin de l’année après sa sortie prématurée contre le SV Elversberg , rapportent les Ruhr Nachrichten. La blessure musculaire du milieu de terrain serait moins importante que redouté dans un premier temps.

Getty Images

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Samedi 21 novembre (15 h 30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Mardi 24 novembre (21 h) Ligue des champions Arsenal FC - Borussia Dortmund Dimanche 29 novembre (19 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen Mercredi 2 décembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne Eintracht Francfort - Borussia Dortmund Dimanche 6 décembre (15 h 30) Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund