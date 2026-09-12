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Christian Guinin

Traduit par

BVB, infos et rumeurs - « Cela n’est pas normal aux Pays-Bas » : une chose séduit particulièrement Joey Veerman au Borussia Dortmund

Bundesliga
Mercato
Borussia Dortmund
K. Karetsas
J. Veerman

La recrue estivale du BVB révèle notamment qu’en dehors de son transfert chez les Schwarzgelben, il avait aussi d’autres options. Infos et rumeurs sur le Borussia Dortmund.

Plus d’infos et de rumeurs sur le BVB :

  • La mère de Karetsas confirme la raison du malaise contre Villarreal
  • Le BVB est passé tout près d’un énorme coup de Watzke
  • Le duo du BVB susciterait l’intérêt de l’Inter Milan et de la Juventus
Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

BVB, infos : Joey Veerman révèle d’autres alternatives de transfert

La nouvelle recrue du Borussia Dortmund, Joey Veerman, aurait très bien pu atterrir dans un autre club l’été dernier. Le Néerlandais l’a révélé dans une interview accordée à Sky.

« J’avais auparavant quelques options, il y avait la Premier League et le championnat turc. J’ai attendu un grand club qui joue aussi la Ligue des champions, parce qu’au PSV, j’ai aussi joué la Ligue des champions pendant trois ans », a-t-il raconté.

Quand le BVB est finalement arrivé avec une offre, Veerman a senti qu’un transfert chez les Schwarzgelben était le « match parfait » pour lui personnellement. « Les supporters sont formidables. Et aussi les matches à domicile et à l’extérieur. Par exemple à Hoffenheim : la moitié du stade, c’étaient des supporters de Dortmund. Ce n’est pas normal en Hollande », s’est-il enthousiasmé.

Le BVB a arraché le Néerlandais de 27 ans au PSV Eindhoven pour un peu plus de 22 millions d’euros d’indemnité de transfert et lui a fait signer un contrat jusqu’en 2031.

Avec Dortmund, Veerman veut désormais viser grand : « J’essaie d’être important et, comme je l’ai dit, j’aime aussi les statistiques : délivrer beaucoup de passes décisives et marquer aussi quelques buts. Je veux gagner autant que possible. Je veux remporter des titres comme lors des dernières années au PSV. Nous essayons de tirer le meilleur de nous-mêmes. »

FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLARREALGetty Images

BVB, infos : Konstantinos Karetsas quitte l’hôpital

Konstantinos Karetsas, du club de Bundesliga Borussia Dortmund, a quitté l’hôpital après ses problèmes circulatoires lors du match de Ligue des champions contre le FC Villarreal (3-2). Le BVB l’a confirmé au SID vendredi.

La mère de l’international grec avait auparavant expliqué au quotidien belge Het Nieuwsblad que les problèmes du joueur de 18 ans seraient apparemment « dus à une déshydratation ». Elle a également évoqué des « troubles de la circulation sanguine ». Le club n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet après avoir été sollicité.

Le joueur offensif se soumet encore à d’autres examens et sera absent du BVB pour le moment. « Il va relativement bien dans les circonstances. D’autres examens sont en cours, nous voulons aller au fond des choses avec la plus grande précision », avait déclaré le directeur sportif Ole Book jeudi.

Karetsas avait levé le bras en première période mardi soir après une passe à ras de terre, avant de s’allonger soudainement sur la pelouse. Peu après, les secouristes sont intervenus, et la recrue a été évacuée du terrain sous les applaudissements du public et les larmes aux yeux.

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date

Compétition

Match

Samedi 12 septembre (15 h 30)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. SC Paderborn

Samedi 19 septembre (18 h 30)

Bundesliga

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

Samedi 10 octobre

Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Werder Brême

Mercredi 14 octobre (21 heures)

Ligue des champions

FC Bodö/Gilmt vs. Borussia Dortmund

Samedi 17 octobre

Bundesliga

Union Berlin vs. Borussia Dortmund

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