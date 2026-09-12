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BVB, infos : Joey Veerman révèle d’autres alternatives de transfert

La nouvelle recrue du Borussia Dortmund, Joey Veerman, aurait très bien pu atterrir dans un autre club l’été dernier. Le Néerlandais l’a révélé dans une interview accordée à Sky.

« J’avais auparavant quelques options, il y avait la Premier League et le championnat turc. J’ai attendu un grand club qui joue aussi la Ligue des champions, parce qu’au PSV, j’ai aussi joué la Ligue des champions pendant trois ans », a-t-il raconté.

Quand le BVB est finalement arrivé avec une offre, Veerman a senti qu’un transfert chez les Schwarzgelben était le « match parfait » pour lui personnellement. « Les supporters sont formidables. Et aussi les matches à domicile et à l’extérieur. Par exemple à Hoffenheim : la moitié du stade, c’étaient des supporters de Dortmund. Ce n’est pas normal en Hollande », s’est-il enthousiasmé.

Le BVB a arraché le Néerlandais de 27 ans au PSV Eindhoven pour un peu plus de 22 millions d’euros d’indemnité de transfert et lui a fait signer un contrat jusqu’en 2031.

Avec Dortmund, Veerman veut désormais viser grand : « J’essaie d’être important et, comme je l’ai dit, j’aime aussi les statistiques : délivrer beaucoup de passes décisives et marquer aussi quelques buts. Je veux gagner autant que possible. Je veux remporter des titres comme lors des dernières années au PSV. Nous essayons de tirer le meilleur de nous-mêmes. »

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BVB, infos : Konstantinos Karetsas quitte l’hôpital

Konstantinos Karetsas, du club de Bundesliga Borussia Dortmund, a quitté l’hôpital après ses problèmes circulatoires lors du match de Ligue des champions contre le FC Villarreal (3-2). Le BVB l’a confirmé au SID vendredi.

La mère de l’international grec avait auparavant expliqué au quotidien belge Het Nieuwsblad que les problèmes du joueur de 18 ans seraient apparemment « dus à une déshydratation ». Elle a également évoqué des « troubles de la circulation sanguine ». Le club n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet après avoir été sollicité.

Le joueur offensif se soumet encore à d’autres examens et sera absent du BVB pour le moment. « Il va relativement bien dans les circonstances. D’autres examens sont en cours, nous voulons aller au fond des choses avec la plus grande précision », avait déclaré le directeur sportif Ole Book jeudi.

Karetsas avait levé le bras en première période mardi soir après une passe à ras de terre, avant de s’allonger soudainement sur la pelouse. Peu après, les secouristes sont intervenus, et la recrue a été évacuée du terrain sous les applaudissements du public et les larmes aux yeux.

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