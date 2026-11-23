Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Un joueur de deuxième division confirme l’intérêt du BVB. Lors de l’assemblée générale, les dirigeants apportent leur soutien à Felix Nmecha. Infos et rumeurs sur le Borussia Dortmund.

Plus d’infos, d’articles et de rumeurs sur le BVB :

« Une réussite totale » : Watzke s’enthousiasme pour une personne au BVB

Malgré sa première place : une statistique préoccupante inquiète le BVB

Un dirigeant de Gladbach s’emporte après la défaite face au BVB

BVB, infos : un international U21 confirme l’intérêt du Borussia Dortmund

Linus Gechter, jeune défenseur du Hertha BSC, leader de la deuxième division, a confirmé l’intérêt du Borussia Dortmund à son égard.

Interrogé dimanche sur l’intérêt supposé du BVB après la victoire 4-0 sur le terrain de l’Energie Cottbus, sur Sky, Gechter a répondu : « C’est un immense honneur pour moi qu’un si grand club s’intéresse à moi. Mais je suis ici. » Le kicker avait récemment rapporté que les dirigeants de Dortmund plaçaient le Berlinois de 22 ans tout en haut de leur liste pour un éventuel renfort en défense centrale .

Publicité Publicité

Avec les contrats de Ramy Bensebaini et d’Emre Can, actuellement blessé, qui arrivent à échéance en fin de saison, ainsi que l’avenir incertain des deux jeunes Filippo Mane et Luca Reggiani, le BVB pourrait bientôt avoir besoin de se renforcer dans l’axe de la défense. Les performances constamment solides de Gechter avec le Hertha auraient attiré l’attention du Borussia Dortmund.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Autre atout de l’international allemand U21 : son contrat avec le Hertha expire l’été prochain. En l’état, Gechter serait donc disponible sans indemnité de transfert pour la saison prochaine. Le prochain mercato hivernal serait, lui, la dernière occasion pour les Berlinois de toucher une indemnité pour ce joueur formé au club.

Gechter, titulaire indiscutable chez le solide leader de la 2. Bundesliga , a toutefois également souligné dimanche : « En tant que Berlinois, je savoure cette première place. Nous avons maintenant dix points d’avance (sur Nuremberg, deuxième du classement, ndlr) et cela ne fait que me donner envie de continuer. Je vis l’instant présent. » Compte tenu de son fort attachement à son club formateur et de la perspective de monter en Bundesliga avec l’équipe de la capitale, un départ du défenseur en cours de saison semble plutôt improbable.

Publicité

L’entraîneur du Hertha, Stefan Leitl, ne veut évidemment pas laisser partir Gechter. Interrogé en conférence de presse après la victoire à Cottbus sur les supposées avances du BVB, il s’est montré nettement plus réservé que son joueur : « Niko (Kovac, ndlr) ne m’a pas encore contacté pour me dire qu’il le voulait vraiment. Pour l’instant, c’est donc une rumeur. Pourquoi laisserions-nous partir ce joueur ? »

Un départ de Gechter en janvier ne pourrait « en aucun cas être une situation gagnante » pour le Hertha, a assuré Leitl. « Si quelqu’un devait seulement envisager d’entamer des discussions, je me battrai pour que Linus reste », a ajouté l’entraîneur berlinois.

Getty Images

Publicité

BVB, infos : Watzke et Cramer apportent leur soutien à Nmecha

Carsten Cramer, dirigeant du Borussia Dortmund, a apporté son plein soutien à Felix Nmecha dans le débat autour de sa célébration controversée de la couronne. « Au Borussia Dortmund, nous ne laisserons personne s’en prendre à un joueur comme Felix Nmecha », a déclaré Cramer dimanche lors de l’assemblée générale du leader de Bundesliga. « Un joueur de notre club mérite toujours d’être soutenu et défendu publiquement. »

« Je peux comprendre les critiques adressées à la dernière partie de la célébration de Felix, quand je sais ce que cela signifie pour certaines personnes d’interpréter ce symbole de cette manière », a déclaré Cramer. « Mais j’aimerais aussi que vous nous accordiez assez de confiance pour croire que nous savons replacer cela dans son contexte. »

Publicité

S’adressant à Nmecha, Cramer a assuré qu’ils allaient « surmonter cette situation » : « Je te remercie aussi d’avoir exprimé une certaine compréhension du fait que des personnes puissent se sentir ainsi attaquées par un symbole. » Quant à savoir « comment on en est finalement arrivé là », Cramer a poursuivi : « Oublions-le simplement ensemble. » Cette dernière phrase a suscité des applaudissements, mais aussi quelques huées parmi les membres présents.

Le président Hans-Joachim Watzke a lui aussi pris la défense de l’international. « Felix Nmecha peut-il montrer sa foi au Borussia Dortmund ? Oui, sans aucune réserve », a déclaré Watzke.

Publicité

« Il faut toujours se remettre en question. Ton comportement, que tu juges juste, divise-t-il peut-être un club ? », a demandé Watzke. « Et si tu as alors le sentiment de ne plus être aussi à l’aise lorsque c’est le cas, il faut peut-être réfléchir à quelques ajustements pour que cela redevienne acceptable pour tous. »

« Cela ne concerne pas spécialement Felix, que je défendrai toujours sans réserve, parce que c’est une personne merveilleuse », a précisé Watzke. « Cela nous concerne tous. Il faut essayer de comprendre les autres et d’adapter son propre comportement pour peut-être parvenir à un consensus général. Je crois que nous sommes sur cette voie. »

Publicité

La célébration de Nmecha, qui consiste à retirer une couronne imaginaire, est associée au réseau évangélique « Ballers in God ». Après qu’il l’a montrée contre le SV Elversberg avant la trêve internationale, le geste avait de nouveau suscité un vif débat. Lorsqu’il a marqué le but de la victoire 1-0 (0-0) sur le terrain du Borussia Mönchengladbach samedi, Nmecha a fait un autre geste, mais a ensuite laissé entendre qu’il pourrait de nouveau célébrer ses buts avec sa couronne à l’avenir. (SID)

Getty Images

BVB, infos : Watzke réagit à la blessure de Harry Kane

Des vœux de rétablissement venus du rival : Hans-Joachim Watzke, président du Borussia Dortmund, a adressé un message à Harry Kane, buteur blessé du Bayern Munich. « Cela vous paraîtra peut-être étrange, mais la blessure de Harry Kane, vendredi, m’a aussi préoccupé », a déclaré Watzke dimanche lors de l’assemblée générale du leader de Bundesliga.

Publicité

Le dirigeant du BVB a indiqué s’exprimer également en sa qualité de président de la Ligue. « Harry Kane n’est pas seulement un sportif irréprochable et un grand footballeur : il a aussi énormément contribué au rayonnement de notre Bundesliga, que nous aimons tous. C’est pourquoi je pense qu’il n’est pas déplacé de lui adresser aujourd’hui de chaleureux vœux de rétablissement depuis l’assemblée générale de son concurrent, le Borussia Dortmund », a-t-il déclaré.

Kane s’est déchiré la syndesmose de la cheville gauche lors du match à domicile contre le 1. FC Cologne (1-1) et a été opéré dans la nuit de vendredi à samedi. Le joueur de 33 ans sera absent plusieurs mois. (SID)

Getty Images

Publicité

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Mardi 24 novembre (21 h) Ligue des champions Arsenal FC - Borussia Dortmund Dimanche 29 novembre (19 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen Mercredi 2 décembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne Eintracht Francfort - Borussia Dortmund Dimanche 6 décembre (15 h 30) Bundesliga Schalke 04 - Borussia Dortmund Mercredi 9 décembre (21 h) Ligue des champions Borussia Dortmund - Inter Milan