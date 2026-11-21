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Le Borussia Dortmund devrait pouvoir compter de nouveau sur Waldemar Anton face au Borussia Mönchengladbach. Le club pourrait aussi perdre gratuitement un jeune talent offensif. Infos et rumeurs sur le BVB.

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BVB, rumeur : Waldemar Anton de retour dans le groupe contre Gladbach

Face au Borussia Mönchengladbach, le BVB devrait selon toute vraisemblance pouvoir compter de nouveau sur l’international Waldemar Anton.

Selon les Ruhr Nachrichten, le défenseur central sera de nouveau à la disposition de l’entraîneur Niko Kovac samedi après-midi (15 h 30), après avoir récemment souffert de problèmes musculaires.

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Anton devait initialement disputer avec l’équipe d’Allemagne les rencontres de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas, mais il a quitté la sélection allemande avant même le premier match face aux Serbes.

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En revanche, Kovac devrait toujours devoir se passer de l’attaquant Serhou Guirassy et du milieu de terrain Carney Chulwuemeka. Tous deux ont été gênés par des problèmes à la cuisse ces derniers jours.

Getty Images

BVB, info : Joane Gadou rêve de l’équipe de France A

Joane Gadou est l’un des grands gagnants de cette saison au BVB. Hormis le premier tour de la Coupe d’Allemagne, il n’a manqué aucun match sous les ordres de Niko Kovac cette saison et a récemment convaincu par sa vitesse, y compris au poste de latéral droit.

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« Nous voulons réussir en Bundesliga et en Ligue des champions », a déclaré avec assurance le joueur de 19 ans aux Ruhr Nachrichten . « Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais nous devons nous fixer de grands objectifs. »

Sur le plan personnel aussi, Gadou, issu du centre de formation du PSG et arrivé du RB Salzbourg avant la saison pour près de 20 millions d’euros, nourrit de grandes ambitions.

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« Je ne me fixe aucune limite. Je veux tirer le meilleur de moi-même », a affirmé l’international français U21, qui poursuit surtout un grand objectif : « Faire mes débuts en équipe de France A me remplirait de fierté et serait un honneur. »

Getty Images

BVB, rumeurs : Dortmund va-t-il perdre un jeune talent offensif ?

Le Borussia Dortmund risque de perdre le jeune talent offensif Justin Hoy, dont le contrat expire l’été prochain. Selon Sky Sport, les discussions sur une éventuelle prolongation de contrat ne connaissent actuellement aucune avancée concrète.

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Il n’est donc pas exclu que le joueur de 18 ans quitte le BVB libre à la fin de la saison. Plusieurs clubs de Bundesliga et de 2. Bundesliga se seraient déjà renseignés sur la situation de l’international polonais U19.

Cette saison, Hoy compte jusqu’ici six buts et trois passes décisives en 14 matches avec les U19 du BVB. Le meneur de jeu avait quitté l’Eintracht Francfort pour Dortmund en 2022.

IMAGO

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BVB, info : l’ancien joueur de Dortmund Pascal Groß prolonge à Brighton

L’ancien international Pascal Groß a prolongé son contrat avec Brighton & Hove Albion d’un an supplémentaire, jusqu’en 2028. Le club de Premier League l’a annoncé vendredi soir.

« Nous sommes très heureux que Pascal ait signé un nouveau contrat. Nous pouvons parler de ses nombreuses qualités sur le terrain : ses buts, ses passes décisives et son intelligence de jeu. Mais c’est aussi un formidable leader au sein de l’équipe », a déclaré l’entraîneur Fabian Hürzeler au sujet de son compatriote.

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Groß est revenu à Brighton en janvier, après 18 mois au Borussia Dortmund. Le joueur de 35 ans avait déjà évolué dans le club anglais de 2017 à 2024 et y était devenu un élément incontournable. Dimanche (15 h), il pourrait disputer son 300e match avec Brighton sur le terrain de Hull City.

(SID)

Getty Images

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BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund