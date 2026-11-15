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Le directeur général du Borussia Dortmund, Carsten Cramer, s’exprime sur la célébration controversée de Felix Nmecha. Le dirigeant de 57 ans livre aussi des détails sur les négociations autour du transfert de Said El Mala. Actualités et rumeurs du BVB.

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BVB, actualités : le dirigeant de Dortmund Carsten Cramer s’exprime sur l’affaire Felix Nmecha

Après le président Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund, Carsten Cramer, s’est à son tour exprimé sur la « célébration de la couronne » controversée de Felix Nmecha.

Dans le podcast de « colourFIELD tell-a-vision », Cramer a déclaré : « Ces journées ont été intenses, cela nous préoccupe. On voit bien que cela préoccupe aussi les gens. Des opinions très diverses se confrontent. J’ai également été en contact avec Felix. Nous lui parlerons certainement encore une fois pour lui montrer ce que ce genre de geste peut provoquer. »

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Cramer a poursuivi : « Que les réactions suscitées soient justifiées ou non, ce qui compte pour moi, au bout du compte, c’est le comportement réel. Celui de Felix Nmecha est absolument irréprochable. Il est très apprécié au sein de l’équipe, indépendamment de sa foi, pour la personne qu’il est. C’est quelqu’un d’irréprochable, d’extrêmement respectueux envers tout le monde, quelqu’un de très agréable et de drôle, dont le comportement ne donne absolument aucune raison de le critiquer. »

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Le dirigeant de 57 ans a ajouté : « Cette symbolique, qui fait actuellement que beaucoup de gens se sentent heurtés, provoque quelque chose dont nous devons nous occuper. Il serait injuste de laisser simplement les choses suivre leur cours et de dire : “Mon Dieu, c’est votre perception.” Ce n’est pas ainsi que nous voulons, en tant que Borussia Dortmund, aborder certaines situations. Mais je reconnais que c’est difficile. »

Cramer a également décrit la teneur des réactions reçues par le club de la part des supporters et d’autres personnes à ce sujet. « Personnellement, j’ai plutôt l’impression que la majorité des gens n’est pas dérangée par cette question et ne comprend pas non plus les critiques adressées à Felix », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Quand j’examine les messages reçus, ce que j’ai justement fait ces derniers jours avec mes collègues, je dois constater, de manière tout à fait objective et sans émotion, que 80 % des personnes qui nous écrivent ne comprennent pas toute cette discussion et disent même : “Nous sommes un club de football, de quoi discutez-vous au juste ?” »

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Cramer fait toutefois aussi preuve de compréhension envers ceux que la célébration de Nmecha dérange : « Je peux néanmoins comprendre, bien sûr, que des personnes soient mal à l’aise face à cette symbolique, qui a aussi un lien avec un courant très spécifique de cette foi. L’unité du Borussia Dortmund me tient à cœur. Je dois donc prendre au sérieux les sensibilités de chacun, et il revient alors à Aki et à moi de gérer au mieux ces discussions pour rallier le plus de monde possible. »

Cramer a conclu en soulignant : « Ce qui est important pour nous, et je maintiens ce point, c’est que Felix est quelqu’un de très tolérant. Le sujet reste complexe. Ce qui n’est évidemment pas heureux, c’est que la symbolique choisie par Felix pour sa célébration soit utilisée à des fins de marketing par un groupe qui défend aussi des positions que, personnellement, je n’approuve pas. Il faut fixer des limites, c’est notre rôle en interne. »

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Après son doublé samedi lors de la victoire 2-1 du BVB contre le SV Elversberg, Nmecha s’était de nouveau fait remarquer par un geste de célébration affichant son soutien à « The King's Return », qui fait partie de « Ballers in God ». Il a mimé le geste de retirer une couronne de sa tête, puis de la poser devant lui sur la pelouse en s’agenouillant.

Il est reproché au réseau évangélique « Ballers in God » de défendre des positions chrétiennes conservatrices, notamment de considérer l’homosexualité comme un péché et de condamner l’avortement comme étant « le plan de Satan ».

Getty Images

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BVB, rumeur : le Borussia Dortmund voudrait recruter un défenseur cet été

Le Borussia Dortmund cherche un défenseur central pour l’été prochain. C’est ce que rapporte Bild.

Le profil recherché : un joueur jeune, doté d’un fort potentiel de progression, mais disposant déjà d’assez d’expérience pour mettre la pression sur ses concurrents. Une éventuelle recrue devrait pouvoir disputer à Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et aux autres une place dans le onze de départ.

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Ce transfert serait conçu comme un investissement à long terme. Dans l’idéal, le nouveau venu apprendrait d’abord auprès des joueurs expérimentés avant de devenir titulaire en l’espace d’un à deux ans. Dortmund entend conserver ses joueurs expérimentés tout en préparant la génération suivante, plutôt que d’attendre le départ d’un titulaire pour réagir.

IMAGO

BVB, actualités : des détails intéressants dévoilés sur les négociations de Dortmund pour Said El Mala

Le directeur général du BVB, Carsten Cramer, est également revenu, dans le podcast de « colourFIELD tell-a-vision », sur les longues négociations concernant Said El Mala, joueur de Cologne, l’été dernier. Le Borussia voulait débourser près de 50 millions d’euros pour l’international et aurait ainsi largement battu son record de transfert. Le club s’est finalement retiré des négociations et a recruté peu après Joey Veerman et Giannis Konstantelias. Ce dernier s’est toutefois rompu un ligament croisé lors de son premier match de Bundesliga, au cours duquel il avait marqué d’emblée.

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« Je me souviens très bien de Lars Ricken et Ole Book qui disaient : “Nous aimerions recruter Said.” Nous nous sommes alors réunis et nous nous sommes demandé jusqu’où nous irions. Nous avons ensuite fait une offre d’un montant inédit pour le Borussia Dortmund », a déclaré Cramer.

Le club aurait toutefois décidé de consacrer cet argent à deux joueurs plutôt qu’à un seul. « Ce n’était pas non plus un plan B, mais une option que nous envisagions depuis le début. Et, à un moment donné, les responsables sportifs ont dit : “Cela représente trop de risques pour nous, nous ne le ferons pas.” Ils ont alors choisi cette voie », a expliqué Cramer.

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Pour le dirigeant du BVB, la grave blessure de Konstantelias a ensuite été un véritable coup dur, comme il l’a reconnu. « À ce moment-là, alors que nous menions 2-0 et que nous avions joué une excellente première période, cela m’a complètement coupé dans mon élan sur le plan émotionnel, car tout le monde s’est assez vite rendu compte de la pépite que nous avions recrutée », a déclaré Cramer, avant de poursuivre : « Lars, Ole et Niko savaient évidemment de quoi il était capable, mais nous autres, à vrai dire, nous ne l’avions pas vraiment vu jouer auparavant. Cela a été un véritable coup au moral. Je ne m’en suis pas remis de tout le week-end. »

Getty Images

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