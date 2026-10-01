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Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
Traduit par

BVB, infos et rumeurs - Appel de Niko Kovac : la star du Borussia Dortmund seulement sur le banc contre l’Allemagne ?

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Kovac
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas pourrait n’être que remplaçant contre l’Allemagne à cause d’un appel de Niko Kovac. Daniel Svensson réagit aux rumeurs autour d’un possible départ du BVB. Actualités du Borussia Dortmund.

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BVB, rumeur : Konstantinos Karetsas sur le banc face à l’équipe du DFB ?

Contrairement à ce qui s’était passé lors de la surprenante victoire 1-0 des Grecs en Ligue des nations, Konstantinos Karetsas, de Borussia Dortmund, pourrait cette fois ne pas être titulaire lors du match retour à domicile contre la sélection allemande. C’est ce qui ressort d’un article des Ruhr Nachrichten.

Selon ce média, l’entraîneur du BVB Niko Kovac a téléphoné, avant cette XXL trêve internationale, à chacun des 20 sélectionneurs nationaux qui comptent un joueur de Dortmund dans leur effectif, afin de les sensibiliser à la gestion de la charge. En premier lieu, la manière dont seraient utilisés Karetsas et Nico Schlotterbeck devait lui tenir à cœur.

En effet, Schlotterbeck a été retiré du groupe de l’Allemagne lors de la défaite contre la Grèce, sans doute aussi en raison de la demande de Kovac. Mercredi, le défenseur central s’est toutefois blessé à la cheville lors du dernier entraînement avant le duel contre la Serbie et a donc dû quitter le rassemblement. Concernant la gravité de la blessure ou une éventuelle indisponibilité prolongée, le DFB n’a donné aucune précision, tandis que Bild a au moins exclu une opération.

Le joueur de 26 ans s’était déjà blessé à la cheville pendant la Coupe du monde et avait donc manqué le début de saison avec le BVB, avant de faire son retour à temps pour la première de Klopp. Karetsas, lui, a été freiné par des problèmes circulatoires, après s’être effondré lors du match de Ligue des champions contre Villarreal, et il est lui aussi revenu dans le groupe peu avant la trêve internationale.

Jusqu’ici, Karetsas a toutefois été titulaire lors des deux rencontres, disputant 74 minutes contre la Serbie (2-1) et l’intégralité des 90 minutes contre l’Allemagne. Selon les Ruhr Nachrichten, il devrait désormais davantage souffler afin de réduire le risque de blessure lié à une potentielle surcharge.

Après tout, le BVB retrouvera déjà la Bundesliga vendredi prochain, avec la réception du SV Werder Brême à Dortmund.

FBL-EUR-NATIONS-SRB-GREGetty Images

BVB, actus : Daniel Svensson parle ouvertement des rumeurs de transfert

Daniel Svensson s’est exprimé sur les rumeurs évoquant un possible départ de Borussia Dortmund vers la Premier League ou la Serie A. Ces derniers temps, un intérêt d’Arsenal ou de l’AC Milan, entre autres, avait notamment été rapporté.

Svensson a toutefois mis un terme aux spéculations. « J’ai lu quelque chose à ce sujet moi aussi », a-t-il déclaré lors d’un point presse pendant son séjour avec la sélection suédoise, en soulignant qu’aucune approche ne lui avait été faite : « Bien sûr, c’est flatteur de lire cela. Il n’y avait rien de concret, et je n’avais rien entendu de plus que ce qui était écrit dans les médias. Je me sens bien à Dortmund et je me réjouis de poursuivre mon chemin là-bas. »

Svensson n’avait rejoint le BVB qu’en février 2025, d’abord sous forme de prêt en provenance du club de première division danoise du FC Nordsjaelland, avant d’être recruté définitivement l’été suivant. Depuis, il a disputé 73 matches avec Dortmund et compte jusqu’à présent dix implications sur des buts. Cette saison encore, le piston gauche fait partie des cadres de l’entraîneur Niko Kovac.

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

BVB, calendrier : Les prochains matches de Borussia Dortmund

Date

Compétition

Match

Vendredi 9 octobre (20 h 30)

Bundesliga

Borussia Dortmund vs Werder Brême

Mercredi 14 octobre (21 heures)

Ligue des champions

FC Bodö/Glimt vs Borussia Dortmund

Samedi 17 octobre (15 h 30)

Bundesliga

Union Berlin vs Borussia Dortmund

Mardi 20 octobre (18 h 45)

Ligue des champions

Sabah FK vs Borussia Dortmund

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