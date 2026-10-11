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BVB, news : Felix Paschke met fin à sa carrière à 23 ans

Felix Paschke, de la réserve du Borussia Dortmund, a mis fin à sa carrière à l’âge de seulement 23 ans. Le BVB l’a confirmé samedi sur ses réseaux sociaux.

« C’est très regrettable que Felix doive mettre un terme à sa carrière de footballeur à un âge si jeune. Nous l’avons connu comme un joueur engagé. Il a travaillé jusqu’au bout pour revenir sur le terrain », est cité le directeur sportif des U23, Ingo Preuß, dans la publication.

Paschke avait rejoint Dortmund en 2024 en provenance de la réserve du Hamburger SV, mais jusqu’ici, en raison de blessures, il n’avait disputé que 16 matches. Le milieu de terrain a joué pour la dernière fois lors d’un match amical en janvier 2025. Le droitier a notamment subi une rupture des ligaments croisés, avant que d’autres problèmes physiques ne s’ajoutent.

« Je tiens à remercier mes coéquipiers, mes entraîneurs, les dirigeants ainsi que toute l’équipe médicale et tous les employés du club pour leur soutien au fil des années. Je me suis senti très à l’aise dès le début et j’ai toujours reçu un grand soutien, même pendant ma longue période de blessure. Cela m’a permis de tout donner pour tenter de revenir sur le terrain. Je ne souhaite que le meilleur à toutes les personnes concernées pour la suite et je suivrai aussi à l’avenir avec attention le parcours de mon équipe », a déclaré Paschke.

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BVB, rumeur : intérêt pour Bartosz Mazurek de RB Salzbourg ?

Selon les informations du portail polonais WP SportoweFakty , le BVB s’était intéressé à Bartosz Mazurek la saison passée. Brighton & Hove Albion aurait également supervisé ce droitier d’1,84 m.

Mazurek a finalement rejoint RB Salzbourg l’été dernier pour six millions d’euros, en provenance de son club formateur, Jagiellonia Bialystok, en Pologne. Comme le joueur de 19 ans sait aussi convaincre en Autriche, le portail spécule que l’adolescent pourrait bientôt redevenir un sujet pour les dirigeants du Borussia Dortmund autour du directeur sportif Ole Book.

Le milieu axial a déjà disputé 15 matches toutes compétitions confondues cette saison. Mazurek a le plus souvent été titulaire et a déjà inscrit deux buts. Il a également délivré trois passes décisives.

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BVB, news : Edin Terzic évoque les raisons de sa pause

L’entraîneur Edin Terzic a expliqué pourquoi il est resté aussi longtemps sans club après son départ du BVB à l’issue de la saison 2023/24.

« Après mon passage au Borussia Dortmund, je voulais volontairement faire une pause. C’était mon premier poste d’entraîneur principal et une période très intense. Je voulais digérer ce que j’avais vécu et passer plus de temps avec ma famille, mes amis et les personnes qui avaient peut-être été un peu délaissées pendant les années du football professionnel », a déclaré le technicien de 43 ans dans un entretien à kicker.

Depuis l’été, Terzic officie sur le banc de l’Athletic Bilbao. « Nous nous connaissons depuis longtemps. (…) Au fil des discussions, j’ai eu un bon ressenti », a-t-il justifié à propos de son choix pour les Basques, avant d’expliquer : « À un moment donné, j’ai commencé à comparer les différentes possibilités. Et quand on fait cela et qu’au final on retombe toujours sur l’Athletic Club, on comprend ce que l’on veut vraiment. »

Après un début de saison plus que mitigé, Bilbao a entre-temps redressé la barre en Liga. Après six matches, le club compte huit points. Le septième duel dans le championnat espagnol avait été interrompu samedi sur le score de 0-0, après que des supporters de l’adversaire, le Rayo Vallecano, avaient inondé la pelouse de projectiles. Après 13 minutes notamment, des avions en papier, des boules de papier et des balles rebondissantes ont été lancés en grande quantité en direction du terrain.

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