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Le BVB rencontrerait des difficultés dans ses négociations avec plusieurs joueurs. Par ailleurs, des centaines de théologiens soutiennent Felix Nmecha. Infos et rumeurs sur le Borussia Dortmund.

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BVB, rumeur : la prolongation de Schlotterbeck aura-t-elle des répercussions en chaîne ?

La prolongation de contrat de Nico Schlotterbeck au BVB, en avril de cette année, aurait des répercussions en chaîne. Selon Sport Bild, la généreuse augmentation de salaire accordée au défenseur central a des conséquences sur les négociations en cours et à venir avec d’autres joueurs clés.

Waldemar Anton, Gregor Kobel et Serhou Guirassy auraient ainsi pris note des moyens financiers dont dispose le Borussia Dortmund. Les contrats des trois joueurs expirent à l’été 2028 et le club souhaiterait tous les conserver.

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Selon certaines informations, le nouveau contrat de Schlotterbeck, qui court jusqu’en 2031, peut lui rapporter 14 millions d’euros brut par an, primes comprises. Il est ainsi de loin le joueur le mieux payé du club. Le joueur de 26 ans est considéré comme le futur capitaine et remplace déjà cette saison le titulaire du brassard, Emre Can, qui ne retrouvera les terrains que l’année prochaine après sa rupture du ligament croisé.

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Mais Anton, Kobel et Guirassy occupent eux aussi une place importante au sein du club. Les discussions avec le premier ont déjà commencé, mais seraient au point mort. La première offre du BVB n’aurait pas répondu aux attentes d’Anton : le salaire proposé ne représentait, selon certaines informations, qu’environ la moitié de celui de Schlotterbeck. Dans le même temps, des rumeurs font déjà état d’un intérêt venu de Premier League.

Selon le quotidien, Kobel et Guirassy compareront eux aussi les offres qu’ils recevront au salaire de Schlotterbeck lorsque les négociations porteront sur leur rémunération. La capacité du BVB à financer trois autres augmentations de salaire d’une ampleur comparable serait incertaine.

Getty Images

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BVB, infos : des centaines de théologiens soutiennent Felix Nmecha

Plus de 300 théologiens et responsables religieux ont apporté leur soutien à Felix Nmecha, du BVB, dans une lettre ouverte. Dans ce courrier adressé au président Hans-Joachim Watzke et à la direction du club, les signataires affichent leur solidarité avec l’international allemand au sujet de sa célébration de but controversée .

Les théologiens justifient notamment leur position par le fait qu’il n’existe en Allemagne aucune obligation de soutenir certaines conceptions de l’éthique sexuelle, comme une éthique queer. Le footballeur aurait en outre le droit de vivre sa foi et de la proclamer publiquement. Protéger la vie à naître et défendre une « haute éthique du mariage » ne serait pas non plus illégal. Ces positions ne dévaloriseraient « en aucune manière les personnes » « qui pensent ou vivent différemment ».

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Les auteurs de la lettre se disent « très inquiets » du comportement du club, dans lequel ils voient un recul croissant de la véritable tolérance. Selon eux, une « confrontation positive entre les visions du monde doit être possible dans un État de droit démocratique », même si différents modes de vie s’opposent.

La direction du BVB se voit également reprocher un « deux poids, deux mesures déplacé », l’éthique sexuelle étant, selon les signataires, « nettement plus restrictive » dans d’autres religions.

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Le contexte : lors du match contre le SV Elversberg, avant la trêve internationale, Nmecha a de nouveau célébré un but par un geste lié à l’organisation « Ballers in God ». Il a déposé une couronne imaginaire sur la pelouse pour faire référence à l’initiative « The King's Return ». Le réseau est notamment accusé de discrimination envers les minorités . Il s’est par ailleurs fait remarquer négativement par le passé pour des propos homophobes et une vision évangélique du monde.

Le département des supporters et du soutien du club de Dortmund a ensuite demandé qu’une distance claire soit prise avec les réseaux évangéliques, une position que Watzke a également dit comprendre . « Nous ne voulons pas de cela chez nous », a-t-il déclaré sans détour, avant d’expliquer : « Je lui ai dit : Felix, si tu sens que cela divise les supporters, peut-être comprendras-tu aussi qu’il vaut mieux ne plus le faire. Il veut y réfléchir. Nous avons eu une très bonne conversation avec lui. Nous avons passé une heure en visioconférence. Voilà où nous en sommes et il va y réfléchir. J’espère que nous trouverons une solution raisonnable. »

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Le sélectionneur allemand Jürgen Klopp s’est lui aussi exprimé sur le sujet pendant la trêve internationale et a révélé avoir demandé à Nmecha de renoncer à sa célébration de la couronne sous le maillot de l’équipe d’Allemagne . « Il a dit qu’il aimait tout le monde et ne dénigrait personne. Pour moi, c’est le point le plus important qui est clarifié. Il ne veut plus célébrer ses buts ainsi », a-t-il déclaré avant le match contre la Serbie, vendredi soir (3-1).

Le débat continue néanmoins de susciter du mécontentement. Plus de 3 000 personnes ont signé une pétition en ligne intitulée « La foi n’est pas une faute : laissez Felix célébrer ! ».

Getty Images

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BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Samedi 21 novembre (15 h 30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Mardi 24 novembre (21 h) Ligue des champions FC Arsenal - Borussia Dortmund Dimanche 29 novembre (19 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen Mercredi 2 décembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne Eintracht Francfort - Borussia Dortmund Dimanche 6 décembre (15 h 30) Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund