Autres actualités, analyses et rumeurs sur le BVB :

Une recrue décevante du BVB s’épanouit contre toute attente

Pourquoi Fabio Silva est le meilleur joker de l’histoire du BVB

Le BVB risque-t-il de perdre un joueur clé ?

BVB, rumeur : dans le dossier Guirassy, le Borussia Dortmund pense aussi à Kane

Si le Borussia Dortmund souhaite conserver son avant-centre Serhou Guirassy au-delà de l’échéance de son contrat en 2028, cela aurait notamment un rapport avec Harry Kane, le buteur du Bayern Munich.

Guirassy, au BVB depuis 2024, a longtemps été considéré comme un candidat au départ. Il est donc quelque peu surprenant que Dortmund souhaite, selon Sport Bild, prolonger dès maintenant le contrat du joueur de 30 ans.

Comme l’explique Bild, les dirigeants du BVB ont aussi le parcours de Kane à l’esprit. À 33 ans, l’Anglais est en effet au sommet de son art, a même remporté le Ballon d’Or récemment et affiche un remarquable ratio de buts avec le Bayern. Kane, tout comme l’ancien buteur du Bayern et du BVB Robert Lewandowski (désormais au Chicago Fire), qui évoluait encore au plus haut niveau au milieu de la trentaine, sont pour les dirigeants du Borussia des exemples montrant qu’il est judicieux de continuer à miser sur Guirassy.

Prochains matchs BVB Bundesliga 09:30 ELV Regarder

Ils espèrent en effet que le joueur guinéen a lui aussi ses meilleures années devant lui et qu’il pourra encore améliorer son ratio de buts, déjà élevé. Les dirigeants de Dortmund gardent également en tête des propos tenus autrefois par Jürgen Klopp, ancien entraîneur du BVB, lorsqu’il était au FC Liverpool : « Un joueur n’atteint pas nécessairement son apogée au milieu de la vingtaine. Le grand avantage, au début et au milieu de la trentaine, c’est que l’expérience acquise au fil de sa carrière lui permet de mieux évaluer les situations. Il peut ainsi devenir un joueur encore meilleur qu’il y a quelques années », avait expliqué Klopp.

Selon Bild, un autre élément pousse le BVB à vouloir prolonger Guirassy : si l’international guinéen touche un salaire annuel conséquent, probablement supérieur à neuf millions d’euros, Lars Ricken et les autres dirigeants savent que recruter un remplaçant à la hauteur en cas de départ coûterait nettement plus cher.

De son côté, le buteur se sentirait actuellement mieux que jamais à Dortmund. Il s’entendrait à merveille avec son concurrent en attaque Fabio Silva et se serait également fait un autre bon ami en la personne de Joane Gadou, arrivé cet été. Guirassy aurait par ailleurs compris que les clubs du tout premier plan dont il rêve ne songent guère à lui pour le moment.

Tout porte donc actuellement à croire que Guirassy portera encore longtemps les couleurs du Borussia. En 2024, le club avait versé 18 millions d’euros au VfB Stuttgart pour le recruter.

Cette saison, Guirassy a inscrit huit buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Mais le match de Ligue des champions contre le Betis Séville, mercredi, a été difficile pour lui : touché, il a dû être remplacé après un peu plus d’une demi-heure de jeu.

Getty Images

BVB, actualité : une recrue passée inaperçue travaille sur les détails

Le grand public n’a encore rien appris de l’arrivée d’une recrue qui aide le Borussia Dortmund à progresser dans les détails.

Depuis octobre, le BVB compte en effet un nouveau responsable de l’entretien de la pelouse, Scott Tingley. Et selon Sport Bild, son travail porte déjà ses fruits.

Tingley aurait ainsi joué un rôle décisif pour permettre au ballon de rouler plus vite qu’auparavant sur la pelouse du Signal Iduna Park. Son idée : modifier le calendrier de tonte avant les matches. Débauché par le vice-champion auprès du FC Watford, club de deuxième division anglaise, il fait désormais tondre une dernière fois la pelouse trois heures avant le coup d’envoi, et non plus la veille des rencontres à domicile.

L’objectif est d’éviter que l’herbe ne repousse pendant la nuit et ne soit ainsi plus longue de 0,1 à 0,2 millimètre au moment du match. Si l’écart est minime, l’entraîneur Niko Kovac et son entourage seraient, selon Sport Bild, entièrement satisfaits de ce changement, le jeu étant effectivement devenu plus rapide. Cela aide le BVB à se montrer aussi dominateur que possible dans son stade.

Getty Images

BVB, actualité : Ole Book évoque un possible secteur à renforcer cet hiver

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Ole Book, a laissé entendre à quel poste le BVB pourrait chercher des recrues lors du prochain mercato hivernal.

Interrogé sur d’éventuelles arrivées en janvier avant le match de Ligue des champions contre le Betis Séville mercredi soir, sur DAZN, Book a d’abord répondu de manière évasive : « Nous verrons ce qui sera possible à ce moment-là. Cela dépendra aussi d’éventuelles blessures. » Le club est « déjà très satisfait de l’effectif actuel. Nous avons suffisamment de profondeur de banc. »

Book a toutefois fini par lâcher : « Ce n’est pas un grand secret que nous n’avons pas beaucoup de latéraux. Il ne faudrait pas qu’il arrive grand-chose à ce poste. »

Dans le système habituel de Dortmund, les pistons sont le plus souvent Julian Ryerson et Daniel Svensson. Le joueur offensif Maximilian Beier constitue l’option suivante. Kaua Prates, latéral gauche arrivé cet été, ne s’étant pas encore imposé comme une véritable solution de rechange, les options aux postes de latéraux deviennent ensuite limitées dans l’effectif du BVB. Le défenseur central Ramy Bensebaini pourrait toutefois dépanner à gauche, tandis que Waldemar Anton serait une possibilité à droite en cas d’urgence.

Autre élément intéressant dans ce contexte : le jeune milieu polonais Marcel Regula, du Zaglebie Lubin, que le BVB aurait déjà eu à l’œil cet été, serait de nouveau une piste pour cet hiver. En octobre, Bild avait rapporté que Dortmund souhaitait recruter Regula, 20 ans, et le reconvertir au poste de latéral droit.

Getty Images

BVB, actualité : Dietmar Hamann croit aux chances du Borussia Dortmund pour le titre

Après le nul 2-2 obtenu le week-end dernier chez le leader, le Bayern Munich, lors du choc de Bundesliga, Dietmar Hamann estime que le Borussia Dortmund peut réellement lui livrer une lutte serrée pour le titre.

« Ils ont montré qu’ils pouvaient rivaliser », a déclaré l’ancien joueur du Bayern dans le podcast « Hamann & Stankovic » de Sky Austria, impressionné par la prestation du BVB à l’Allianz Arena. « Même s’ils ont eu un peu de chance, peu d’équipes ont réussi à revenir deux fois au score à Munich depuis l’arrivée de Vincent Kompany. »

Konrad Laimer avait donné l’avantage au Bayern à la 38e minute, avant que Serhou Guirassy n’égalise pour les visiteurs après une heure de jeu. Peu après, Dayot Upamecano avait redonné l’avantage aux Bavarois, mais le remplaçant Fabio Silva avait permis au Borussia de repartir avec un point grâce à son but tardif à la 89e minute.

« Ils ont confiance en eux et disposent désormais d’un très bon effectif », a souligné Hamann, saluant la progression de Dortmund. Mais le plus important, selon lui, est ailleurs : « Je pense que samedi, ils se sont dit : “Oui, le Bayern pourrait être vulnérable cette année.” »

Après huit journées, le BVB compte autant de points que le Bayern, mais occupe la deuxième place en raison d’une moins bonne différence de buts. Samedi, lors de son prochain match de championnat, Dortmund devra impérativement s’imposer à domicile face au promu Elversberg, tandis que le Bayern se déplacera chez Mayence 05.

Getty Images

BVB, actualité : malgré le renfort de joueurs professionnels, Dortmund concède le nul en Youth League

Malgré le renfort de joueurs de l’effectif professionnel, les U19 du Borussia Dortmund ont dû se contenter d’un nul 2-2 à domicile contre le Betis Séville, mercredi, en Youth League.

Le défenseur central Luca Reggiani et le latéral gauche Kaua Prates, recruté cet été pour sept millions d’euros auprès de Cruzeiro, au Brésil, ont chacun bénéficié de temps de jeu face aux Espagnols. Les jeunes du BVB ont pris l’avantage rapidement, Justin Hoy ouvrant le score dès la 6e minute.

Le Betis a toutefois égalisé peu après par Ruben de Sa (12e), avant que le buteur Bjarki Gardarsson ne redonne l’avantage au Borussia dans la foulée (23e, 2-1). Au cours d’une première période mouvementée, les visiteurs ont obtenu un penalty à la 27e minute, repoussé par le gardien du BVB Aaron Held. Mais quelques minutes plus tard, l’avance de Dortmund s’est envolée : Fran Batan a inscrit à la 35e minute le but du 2-2, score final.

Alors que Reggiani, qui n’a actuellement aucune perspective de jouer avec l’équipe première, est resté sur le terrain pendant les 90 minutes, Prates a été remplacé après un peu moins d’une heure.

Getty Images

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund