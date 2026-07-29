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BVB, rumeur : un départ d’Albert pour « jusqu’à 15 millions » ?

Mathis Albert est considéré comme le plus grand joyau du BVB. Après avoir déjà eu droit à deux minutes en Bundesliga la saison passée, le joueur de 17 ans a de nouveau laissé entrevoir ses qualités lors du match amical contre Fortuna Düsseldorf (1-2) et a inscrit l’unique but du Borussia.

Selon un reportage de BILD, l’Américain pourrait donc bénéficier de davantage de temps de jeu sous les ordres de l’entraîneur principal Niko Kovac la saison prochaine. Le jeune joueur fait actuellement aussi partie de la tournée asiatique du Borussia, qui comprend deux autres matches amicaux contre Cerezo Osaka et le FC Tokyo.

Cependant, selon les informations de BILD, d’autres clubs se sont depuis longtemps intéressés à l’ailier gauche, déjà courtisé par le PSG à 14 ans. Des clubs de premier plan seraient prétendument prêts à « payer jusqu’à 15 millions d’euros pour le jeune Américain ».

Albert a rejoint en 2024 les Schwarzgelben en provenance de l’académie du club de MLS du LA Galaxy. En 2025, il a déjà prolongé son contrat à Dortmund de manière anticipée, sur le « long terme ».

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BVB, infos : Bellingham annonce « du lourd »

Jobe Bellingham a de son côté annoncé « du lourd » pour la saison à venir. L’Anglais a expliqué à BILD qu’il avait mis à profit la pause estivale : « Je suis allé à Birmingham, où j’ai travaillé avec des gens que je connais depuis longtemps. J’ai suivi le programme du club et j’ai même ajouté un peu de travail supplémentaire. Je voulais simplement me mettre dans la meilleure forme possible. »

Après son transfert l’été dernier, Bellingham a disputé 32 matches lors de la dernière saison de Bundesliga. En 1 785 minutes de jeu, le milieu de terrain n’a pas marqué, mais a délivré deux passes décisives. En Ligue des champions aussi, il a totalisé deux assists en dix apparitions.

La saison prochaine, Bellingham veut désormais assumer encore plus de responsabilités, comme il l’a souligné avec assurance : « J’ai joué beaucoup de matches dans ma carrière, je ne suis plus un jeune enfant. Il y a beaucoup de joueurs plus jeunes que moi. »

Il aimerait franchir le cap entre talent et leader aux côtés de l’international Felix Nmecha. En évoquant ce duo dans l’axe, il a prophétisé : « Je ne veux pas trop en dire. Mais la saison prochaine, on peut attendre de grandes choses de Felix et de moi. Je me sens de plus en plus à l’aise dans le club, notre entente fonctionne de mieux en mieux. »

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BVB, infos : Nmecha lance un avertissement à la concurrence

Nmecha lui-même a tenu des propos similaires à ceux de son coéquipier dans un entretien avec Sky et veut assumer « beaucoup de responsabilités dans l’équipe » lors de la saison 2026/27. « J’espère être un joueur important, simplement tout donner pour l’équipe et continuer à me développer étape par étape. » Lors de la prochaine saison, le joueur de 25 ans souhaite donc « encore franchir un cap ».

Le joueur du DFB a également eu des mots élogieux pour Bellingham, pour qui cela vaut évidemment aussi : « Il a un potentiel énorme et on a vu la saison dernière les étapes qu’il a franchies. Au début, ce n’était bien sûr pas facile, mais c’est normal quand on joue dans un pays complètement différent et dans un nouveau championnat », a-t-il aussi pris la défense de l’Anglais. « Il a progressé et je crois que ce sera encore mieux la saison prochaine. Je trouve cela bien que nous ayons une bonne connexion et j’espère que cela s’améliorera à chaque match. »

Si Bellingham et Nmecha franchissent effectivement l’étape suivante tant souhaitée, cela doit aider toute l’équipe à développer ce fameux instinct de tueur. « Je pense que, de manière générale, nous devons simplement être un peu plus tueurs dans le jeu. Nous devons tuer les matches importants et ne plus faire autant de matches nuls que la saison dernière », a expliqué le milieu. Si cela réussit, cela ferait une « énorme différence ».

Alors, selon Nmecha aussi, on pourra attendre de grandes choses à Dortmund : « Si nous faisons mieux cela la saison prochaine, nous aurons une très bonne chance. »

Cela vaut pour commencer pour la Supercoupe contre le FC Bayern Munich, qui aurait prétendument pris la température pour Nmecha durant l’été, mais aussi pour toutes les autres compétitions, comme Nmecha l’a développé dans sa déclaration de guerre : « Je pense que dans chaque coupe et aussi dans la saison, l’objectif doit être de gagner. Je sais pour moi-même, et aussi en tant qu’équipe, que nous ne sommes pas là simplement pour participer. »





BVB : matches amicaux, dates, diffusions TV pendant l’été





Date Heure Match Diffusion à la TV et en livestream Lieu du match Mercredi 29 juillet 12 h (heure allemande) Cerezo Osaka vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Osaka City) Samedi 1er août 12 h (heure allemande) FC Tokyo vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) Dimanche 9 août 15 h (heure allemande) FC Arsenal vs. BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (Londres) Samedi 15 août 17 h 30 BVB vs. AS Rome BVB-TV / Sky Signal-Iduna-Park (Dortmund)







