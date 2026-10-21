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BVB, rumeur : des détails intéressants sur le contrat de Niko Kovac révélés

L’entraîneur Niko Kovac a récemment prolongé une nouvelle fois son contrat avec le BVB, jusqu’en 2029. Selon Sport Bild, ce contrat comporterait, outre des primes de résultat, une « clause de licenciement ».

Kovac et la direction du club auraient ainsi convenu que le contrat serait immédiatement résilié si l’entraîneur de 55 ans échouait. En cas de licenciement, le salaire restant dû jusqu’en juin 2029 serait calculé à cette date, puis versé à Kovac à hauteur de 50 %.

L’avantage : le BVB n’aurait plus Kovac sur sa masse salariale, tandis que celui-ci pourrait immédiatement négocier avec d’autres clubs, qui n’auraient pas d’indemnité à payer.

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En cas de succès, Kovac pourrait en revanche toucher plusieurs primes. Outre son salaire de base, qui serait d’environ cinq millions d’euros, il percevrait 1,2 million d’euros supplémentaires en cas de titre de champion. La même somme lui serait versée en cas de victoire en Ligue des champions. Un sacre en Coupe d’Allemagne lui rapporterait par ailleurs 500 000 euros.

Lors des négociations, qui auraient débuté dès la fin de la saison dernière, Kovac aurait cette fois insisté pour obtenir un contrat de longue durée. En août 2025, il avait encore accepté une prolongation d’une seule année. Deux années supplémentaires ont désormais été ajoutées. Un signe clair qu’il veut construire quelque chose avec le directeur sportif Ole Book et le directeur général Lars Ricken.

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BVB, actualité : auteur d’un doublé contre Sabah, Guirassy rejoint Kane

Serhou Guirassy a passé une excellente soirée mardi lors de la victoire 2-1 du Borussia Dortmund contre Sabah FK en Ligue des champions. Grâce à ses deux buts, il a été l’homme du match côté jaune et noir. Il s’agissait déjà du septième doublé de l’attaquant dans la compétition depuis le début de la saison 2024-2025. Il rejoint ainsi la star du Bayern Harry Kane en tête de ce classement. « Je suis un peu partagé », a déclaré Guirassy après le match. « Je suis heureux de cette victoire, elle était importante pour l’équipe. Mais nous avons manqué plusieurs occasions. »

Grâce à ses buts contre Sabah, le Guinéen a porté son total à quatre réalisations cette saison en Ligue des champions. Juste après le coup de sifflet final, il occupait ainsi la tête du classement des buteurs aux côtés d’Ermedin Demirovic, de Stuttgart, de Nicolo Tresoldi, du FC Bruges, et d’Erling Haaland, de Manchester City.

Cette victoire contre le champion d’Azerbaïdjan était extrêmement importante pour Dortmund, qui traversait une période de résultats décevants. Toutes compétitions confondues, le BVB restait sur trois matches consécutifs sans victoire. La semaine dernière, Dortmund avait également subi une défaite 1-0 contre Bodö/Glimt lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après trois rencontres disputées, le club compte désormais six points.

Les Jaune et Noir retrouveront la Bundesliga samedi, avec la réception de l’Eintracht Francfort.

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BVB, actualité : le Borussia Dortmund met fin à sa courte crise, Kovac satisfait et Book soulagé

Après le coup de sifflet final contre Sabah, l’entraîneur du BVB Niko Kovac s’est dit satisfait du jeu offensif de son équipe.

« Nous avons réalisé un très bon match offensivement aujourd’hui et créé beaucoup d’occasions. Si nous n’en avions converti que la moitié, nous aurions certainement gagné avec trois ou quatre buts d’écart », a expliqué l’entraîneur du BVB. Il a toutefois reconnu que son équipe avait offert à plusieurs reprises des occasions à l’adversaire à cause de ses propres erreurs : « Nous avons commis quelques petites erreurs, ce qui a permis à l’adversaire de revenir dans le match. Cela a été difficile, mais notre victoire est totalement méritée. »

Le directeur sportif Ole Book a lui aussi dressé un bilan positif après ce succès important. Il a souligné non seulement l’importance des trois points, mais aussi la difficulté de la situation après la récente série de mauvais résultats. « Quand on fait un voyage aussi long, et cela vaut aussi pour les supporters, nous sommes d’autant plus heureux d’avoir pris les trois points, qui étaient également très importants après la défaite en Norvège. Cela fait évidemment du bien de gagner à nouveau après trois matches sans victoire », a déclaré Book.

Comme Kovac, le directeur sportif a vu des progrès dans le jeu malgré les occasions manquées. « Un peu plus de sang-froid nous aurait certainement fait du bien aujourd’hui. D’un autre côté, nous avons nettement progressé dans le jeu », a estimé Book.

Joey Veerman partageait ce constat. Auteur d’une prestation remarquable, il a délivré la passe décisive sur le but de la victoire, inscrit pour le 2-1. Le milieu de terrain a surtout constaté une nette amélioration par rapport à la semaine précédente, tout en regrettant lui aussi le manque d’efficacité devant le but. « Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Si on compare avec la semaine dernière, nous avons, à mon avis, réalisé un très bon match aujourd’hui, aussi bien dans la création d’occasions que dans notre manière de jouer. Mais oui, nous devons tuer le match. Nous aurions dû marquer beaucoup plus de buts », a expliqué Veerman.

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