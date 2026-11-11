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Le Borussia Dortmund pourra-t-il de nouveau compter sur Giannis Konstantelias bien plus tôt que prévu ? Concernant Felix Nmecha et les « Ballers in God », le club de Westphalie envisagerait, le cas échéant, des démarches judiciaires. Actualités et rumeurs autour du BVB.

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BVB, rumeur : de bonnes nouvelles pour Giannis Konstantelias ?

Environ deux mois après sa rupture des ligaments croisés, la nouvelle recrue du Borussia Dortmund Giannis Konstantelias progresserait dans son programme de reprise bien plus vite que prévu. Le joueur offensif travaille dur au moins cinq jours par semaine pour retrouver la forme, avec des résultats qui semblent déjà se faire sentir.

Selon plusieurs médias grecs, sa rééducation se déroule si bien qu’un retour entre février et mars 2027 paraît réaliste. Bild affirme également avoir appris auprès de sources au BVB que Konstantelias est en avance sur le programme prévu. Aucune date précise n’a toutefois été fixée pour le retour du joueur de 23 ans. Compte tenu de ses antécédents, le BVB ne veut rien précipiter.

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Arrivé du PAOK Salonique, Konstantelias avait inscrit le but du 2-0 contre le HSV lors de la 1re journée et livré une bonne prestation. Il s’était ensuite gravement blessé en seconde période, sans intervention d’un adversaire, et est absent depuis. Jusqu’alors, son retour n’était pas envisagé avant avril au plus tôt.

Getty Images

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BVB, rumeur : le Borussia Dortmund pourrait menacer les « Ballers in God » de poursuites judiciaires

Dans l’affaire de la célébration controversée de Felix Nmecha après son but, en faveur de la communauté religieuse « Ballers in God », la DFB a donné suite aux mesures annoncées. Lundi, dès son arrivée au quartier général à Herzogenaurach, le sélectionneur Jürgen Klopp et le directeur sportif Rudi Völler ont convoqué le joueur de 26 ans pour un entretien.

Le message de la direction sportive était sans équivoque : la fédération ne lui apporterait publiquement son soutien que si Nmecha indiquait clairement qu’il ne défend aucune position douteuse ou discriminatoire. Ce n’est qu’après cet échange interne que le milieu de terrain a publié, tard lundi soir, sa déclaration personnelle.

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Dans le même temps, le sujet s’est également invité à l’ordre du jour à Dortmund. Lors d’une réunion de la section des supporters et des membres bienfaiteurs du BVB, le président du club Hans-Joachim Watzke aurait clairement indiqué que le club demandait sans ambiguïté au joueur de ne plus faire ce geste à l’avenir.

Selon Bild , après plusieurs entretiens confidentiels entre Watzke et Nmecha, le club est convaincu que l’international cédera et cessera cette célébration. Le Borussia veut en outre éviter de continuer à être associé à ce groupe : si le réseau chrétien continue d’utiliser à des fins promotionnelles des images de Nmecha sous le maillot de Dortmund, le club de Bundesliga se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires, selon le quotidien populaire.

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