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BVB, rumeur : à propos de Guirassy, le Borussia Dortmund pense aussi à Kane

Si le Borussia Dortmund souhaite conserver son avant-centre Serhou Guirassy au-delà de l’expiration de son contrat en 2028, c’est probablement lié, entre autres, au buteur du Bayern Munich Harry Kane.

Guirassy, au BVB depuis 2024, a longtemps été considéré comme un candidat au départ. Il est donc quelque peu surprenant que les dirigeants de Dortmund veuillent, selon Sport Bild, prolonger par anticipation le contrat du joueur de 30 ans.

Comme l’explique un article de Bild , les dirigeants du BVB ont aussi à l’esprit le parcours de Kane. À 33 ans, l’Anglais est en effet au sommet de sa carrière, a même récemment remporté le Ballon d’Or et affiche un nombre de buts exceptionnel au FCB. Kane, tout comme l’ancien buteur du Bayern et du BVB Robert Lewandowski (désormais au Chicago Fire), qui évoluait encore au plus haut niveau au milieu de la trentaine, sont pour les dirigeants du Borussia des exemples montrant qu’il est judicieux de continuer à miser sur Guirassy.

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Ils espèrent en effet que les meilleures années de l’international guinéen sont encore devant lui et qu’il pourra encore améliorer ses statistiques de buteur, déjà solides. Les dirigeants de Dortmund gardent également à l’esprit des propos tenus un jour par l’ancien entraîneur du BVB Jürgen Klopp, alors en poste au FC Liverpool : « Le pic de performance ne se situe pas nécessairement au milieu de la vingtaine. Le grand avantage, au début et au milieu de la trentaine, c’est qu’un joueur peut, grâce à l’expérience accumulée au cours de sa carrière, mieux évaluer les situations. Il peut ainsi même devenir meilleur qu’il ne l’était quelques années auparavant », avait expliqué Klopp.

Un autre élément renforce, selon Bild, la volonté du BVB de prolonger Guirassy : si l’international guinéen touche un salaire annuel conséquent, probablement supérieur à neuf millions d’euros, Lars Ricken et les autres dirigeants savent qu’il leur coûterait nettement plus cher de recruter un remplaçant adéquat en cas de départ de Guirassy.

De son côté, le buteur se sentirait actuellement mieux que jamais à Dortmund. Il s’entendrait à merveille avec son concurrent en attaque Fabio Silva et aurait également trouvé un autre bon ami en Joane Gadou, arrivé cet été. À cela s’ajoute le fait que Guirassy aurait désormais compris que les clubs de tout premier plan dont il rêve ne songent plutôt pas à lui pour le moment.

Tout porte donc actuellement à croire que Guirassy jouera encore longtemps pour le Borussia. Le club avait versé 18 millions d’euros au VfB Stuttgart pour le recruter en 2024.

Cette saison, Guirassy a inscrit huit buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Le match de Ligue des champions contre le Betis Séville, mercredi, s’est toutefois mal passé pour lui : touché, Guirassy a dû être remplacé après un peu plus d’une demi-heure.

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BVB, actualité : une recrue passée inaperçue travaille sur les détails

Le grand public n’a encore rien appris au sujet d’une recrue qui aide le Borussia Dortmund à progresser dans les détails.

Depuis octobre, le BVB dispose d’un nouveau responsable de l’entretien de la pelouse, Scott Tingley. Et, selon un article de Sport Bild, son travail porte déjà ses fruits.

Tingley aurait ainsi joué un rôle décisif pour permettre au ballon de rouler désormais plus vite qu’auparavant sur la pelouse du Signal Iduna Park. Son astuce : Tingley, que le vice-champion est allé chercher au FC Watford, club de deuxième division anglaise, a instauré une nouvelle organisation pour la tonte avant les matches. Au lieu d’être tondue pour la dernière fois la veille des rencontres à domicile, la pelouse est désormais coupée une nouvelle fois trois heures seulement avant le coup d’envoi.

L’objectif est d’éviter que les brins d’herbe repoussent pendant la nuit et soient ainsi de nouveau plus longs de 0,1 à 0,2 millimètre au moment du match. Si la différence est minime, l’entraîneur Niko Kovac et son équipe sont, selon Sport Bild , pleinement satisfaits de ce changement, le jeu étant effectivement devenu plus rapide. Cela aide le BVB à se montrer aussi dominateur que possible dans son stade.

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BVB, actualité : Ole Book laisse entrevoir une possible priorité pour le mercato hivernal

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Ole Book, a laissé entendre à quel poste le BVB pourrait chercher de nouveaux joueurs lors du prochain mercato hivernal.

Interrogé sur d’éventuelles recrues en janvier avant le match de Ligue des champions contre le Betis Séville, mercredi soir, sur DAZN, Book a d’abord répondu de manière évasive : « Nous verrons ce qui sera possible à ce moment-là. Cela dépendra aussi d’éventuelles blessures. » Le club serait « déjà très satisfait de l’effectif actuel. Nous avons suffisamment de profondeur de banc. »

Book a néanmoins fini par livrer au moins cette indication : « Ce n’est pas un grand secret : nous n’avons pas beaucoup de latéraux. Il ne faudrait pas qu’il arrive grand-chose à ce poste. »

Dans le dispositif habituel de Dortmund, les rôles de pistons reviennent le plus souvent à Julian Ryerson et Daniel Svensson. L’option suivante à ces postes est le joueur offensif Maximilian Beier. Comme Kaua Prates, latéral gauche arrivé cet été, ne s’est pas encore imposé comme une véritable solution de rechange, les possibilités se font ensuite rares aux postes de latéral dans l’effectif de Dortmund. Le défenseur central Ramy Bensebaini pourrait toutefois dépanner à gauche, tandis que Waldemar Anton constituerait une solution d’urgence à droite.

Autre élément intéressant dans ce contexte : le jeune milieu polonais Marcel Regula, du Zaglebie Lubin, que le BVB aurait déjà eu dans son viseur cet été, serait de nouveau une piste pour cet hiver. En octobre, Bild avait rapporté à ce sujet que Dortmund aimerait recruter Regula, 20 ans, et le reconvertir au poste de latéral droit.

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BVB, actualité : Dietmar Hamann estime que le Borussia Dortmund a de réelles chances de remporter le titre

Après le match nul 2-2 obtenu le week-end dernier sur la pelouse du FC Bayern, leader de Bundesliga, lors du choc du championnat, Dietmar Hamann estime que le Borussia Dortmund peut réellement livrer une lutte passionnante au FCB pour le titre.

« Ils ont montré qu’ils pouvaient rivaliser », a déclaré l’ancien joueur du Bayern dans le podcast « Hamann & Stankovic » de Sky Austria, impressionné par la prestation du BVB à l’Allianz Arena. « Même s’ils ont eu un peu de chance : revenir deux fois au score à Munich, peu d’équipes y sont parvenues depuis l’arrivée de Vincent Kompany. »

Konrad Laimer avait donné l’avantage au Bayern à la 38e minute, avant que Serhou Guirassy n’égalise pour les visiteurs à l’heure de jeu. Peu après, un but de Dayot Upamecano avait certes redonné l’avantage au Bayern, mais le joker Fabio Silva avait permis au Borussia de repartir avec un point grâce à son but inscrit en fin de match, à la 89e minute.

« Ils débordent de confiance et disposent désormais d’un très bon effectif », a estimé Hamann, saluant les progrès de Dortmund. Mais le plus important, selon lui, est ailleurs : « Je pense que samedi, ils ont eu le sentiment que, oui, le Bayern pouvait être vulnérable cette année. »

Après huit journées, le BVB compte autant de points que le FCB et occupe la deuxième place en raison d’une moins bonne différence de buts. Lors de son prochain match de championnat, samedi, Dortmund devra impérativement s’imposer à domicile contre le promu Elversberg, tandis que le Bayern se rendra chez Mayence 05.

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BVB, actualité : malgré le renfort de joueurs de l’équipe première, Dortmund se contente d’un nul en Youth League

Malgré le renfort de joueurs de l’effectif professionnel, les U19 du Borussia Dortmund n’ont pas fait mieux qu’un match nul 2-2 à domicile contre le Betis Séville, mercredi, en Youth League.

Le défenseur central Luca Reggiani et le latéral gauche Kaua Prates, recruté cet été pour sept millions d’euros auprès de Cruzeiro, au Brésil, ont tous deux pu gagner du temps de jeu face aux Espagnols. Les jeunes du BVB ont ouvert le score rapidement, Justin Hoy trouvant le chemin des filets dès la 6e minute.

Le Betis a toutefois égalisé peu après grâce à Ruben de Sa (12e minute), avant que le buteur Bjarki Gardarsson ne redonne rapidement l’avantage au Borussia (2-1, 23e). Au cours d’une première période mouvementée, les visiteurs ont obtenu un penalty à la 27e minute, repoussé par le gardien du BVB Aaron Held. Quelques minutes plus tard, cet avantage s’est néanmoins envolé lorsque Fran Batan a inscrit le but du 2-2 à la 35e minute, fixant le score final.

Reggiani, qui n’a actuellement aucune perspective de jouer avec l’équipe première, a disputé l’intégralité des 90 minutes, tandis que Prates a été remplacé peu avant l’heure de jeu.

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