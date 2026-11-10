Le Borussia Dortmund et Waldemar Anton seraient confiants quant à la possibilité de prolonger leur collaboration. La situation serait tout autre pour le jeune Luca Reggiani. Infos et rumeurs sur le BVB.
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BVB, rumeur : Dortmund confiant pour la prolongation de Waldemar Anton
Waldemar Anton est rapidement devenu un titulaire régulier du Borussia Dortmund et une pièce maîtresse de sa défense.
Il n’est donc guère surprenant que le club souhaite conserver le défenseur au-delà de son contrat actuel. Comme l’a déjà rapporté Sky Sport , le BVB étudie activement une éventuelle prolongation de l’international.
Selon Sky Sport , les dirigeants ont désormais soumis une offre de contrat concrète à Anton. Les discussions entre les deux parties devraient progresser pendant la trêve internationale en cours.
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Les conditions semblent favorables à un accord. Le club comme le joueur seraient disposés à poursuivre les négociations. Les deux parties espèrent donc trouver rapidement un terrain d’entente.
Depuis son arrivée à Dortmund à l’été 2024, Anton occupe une place de titulaire dans la défense du BVB. Son importance pour l’équipe se traduit notamment par son temps de jeu constant. Anton, dont le contrat court jusqu’en 2028, a disputé jusqu’ici l’intégralité de tous les matches de Bundesliga et de Ligue des champions cette saison.
BVB, rumeur : Luca Reggiani voudrait quitter Dortmund
La formation et la progression des jeunes talents suscitent des remous au Borussia Dortmund, selon Sky Sport. Plusieurs jeunes joueurs seraient de plus en plus mécontents de leur faible temps de jeu.
Le cas de Luca Reggiani l’illustre particulièrement : son agent aurait déjà informé les dirigeants que le joueur souhaite rejoindre un autre club.
Mathis Albert et Samuele Inacio n’en sont pas encore à remettre leur avenir en question, mais souhaitent eux aussi jouer davantage et avoir plus d’occasions de faire leurs preuves sur le terrain.
Reggiani, 18 ans, a signé en mars un contrat professionnel jusqu’en 2029. Cette saison, l’entraîneur Niko Kovac ne lui a accordé jusqu’ici que 50 minutes de jeu réparties sur deux matches officiels, et il joue le plus souvent avec les moins de 23 ans.
Albert, 17 ans, a disputé 90 minutes avec l’équipe première au premier tour de la Coupe d’Allemagne et est entré une fois en jeu en Bundesliga. Inacio, qui a reçu un carton rouge contre le HSV lors de la première journée, a jusqu’ici été utilisé à quatre reprises par Kovac.
BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund
Date
Compétition
Match
Samedi 21 novembre (15 h 30)
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach contre Borussia Dortmund
Mardi 24 novembre (21 h)
Ligue des champions
Arsenal FC contre Borussia Dortmund
Dimanche 29 novembre (19 h 30)
Bundesliga
Borussia Dortmund contre Bayer Leverkusen
Mercredi 2 décembre (20 h 45)
Coupe d’Allemagne
Eintracht Francfort contre Borussia Dortmund
Dimanche 6 décembre (15 h 30)
Bundesliga
FC Schalke 04 contre Borussia Dortmund