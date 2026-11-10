Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le Borussia Dortmund et Waldemar Anton seraient confiants quant à la possibilité de prolonger leur collaboration. La situation serait tout autre pour le jeune Luca Reggiani. Infos et rumeurs sur le BVB.

Plus d’infos, d’articles et de rumeurs sur le BVB :

« Un joueur difficile à gérer » : que vaut Marcel Regula, courtisé par le BVB ?

Après la polémique autour d’une célébration controversée, la DFB annonce un entretien avec Nmecha

« Jamais trois bons matches d’affilée » : un ancien international critique Nmecha

BVB, rumeur : Dortmund confiant pour la prolongation de Waldemar Anton

Waldemar Anton est rapidement devenu un titulaire régulier du Borussia Dortmund et une pièce maîtresse de sa défense.

Il n’est donc guère surprenant que le club souhaite conserver le défenseur au-delà de son contrat actuel. Comme l’a déjà rapporté Sky Sport , le BVB étudie activement une éventuelle prolongation de l’international.

Publicité Publicité

Selon Sky Sport , les dirigeants ont désormais soumis une offre de contrat concrète à Anton. Les discussions entre les deux parties devraient progresser pendant la trêve internationale en cours.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Les conditions semblent favorables à un accord. Le club comme le joueur seraient disposés à poursuivre les négociations. Les deux parties espèrent donc trouver rapidement un terrain d’entente.

Depuis son arrivée à Dortmund à l’été 2024, Anton occupe une place de titulaire dans la défense du BVB. Son importance pour l’équipe se traduit notamment par son temps de jeu constant. Anton, dont le contrat court jusqu’en 2028, a disputé jusqu’ici l’intégralité de tous les matches de Bundesliga et de Ligue des champions cette saison.

Getty Images

Publicité

BVB, rumeur : Luca Reggiani voudrait quitter Dortmund

La formation et la progression des jeunes talents suscitent des remous au Borussia Dortmund, selon Sky Sport. Plusieurs jeunes joueurs seraient de plus en plus mécontents de leur faible temps de jeu.

Le cas de Luca Reggiani l’illustre particulièrement : son agent aurait déjà informé les dirigeants que le joueur souhaite rejoindre un autre club.

Publicité

Mathis Albert et Samuele Inacio n’en sont pas encore à remettre leur avenir en question, mais souhaitent eux aussi jouer davantage et avoir plus d’occasions de faire leurs preuves sur le terrain.

Reggiani, 18 ans, a signé en mars un contrat professionnel jusqu’en 2029. Cette saison, l’entraîneur Niko Kovac ne lui a accordé jusqu’ici que 50 minutes de jeu réparties sur deux matches officiels, et il joue le plus souvent avec les moins de 23 ans.

Publicité

Albert, 17 ans, a disputé 90 minutes avec l’équipe première au premier tour de la Coupe d’Allemagne et est entré une fois en jeu en Bundesliga. Inacio, qui a reçu un carton rouge contre le HSV lors de la première journée, a jusqu’ici été utilisé à quatre reprises par Kovac.

Getty Images

BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund