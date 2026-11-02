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BVB, actualités : Ole Book fait l’éloge de Jobe Bellingham

Lors du choc de samedi contre le FC Bayern Munich, Jobe Bellingham a livré son meilleur match depuis son arrivée au Borussia Dortmund. L’énorme activité de l’Anglais, qui s’est également illustré à plusieurs reprises en attaque, a particulièrement impressionné.

Le directeur sportif du BVB, Ole Book, s’est montré satisfait de l’évolution de Bellingham. « Physiquement, il est au plus haut niveau. Il peut parfaitement suivre le rythme et entrer progressivement dans les matches. Même quand le match dure un peu plus longtemps, il a encore l’énergie nécessaire pour jouer avec beaucoup de précision », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « C’est ce qui fait la différence, au bout du compte. Il peut beaucoup courir pendant tout le match et continuer à jouer juste. Il a déjà sa place sur les grandes scènes. »

Bellingham a quitté l’AFC Sunderland pour Dortmund à l’été 2025, contre 30,5 millions d’euros. Jusqu’à présent, le joueur de 21 ans a disputé 62 matches officiels avec le BVB, inscrivant un but et délivrant huit passes décisives.

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BVB, actualités : un dirigeant de Dortmund évoque les prolongations de Waldemar Anton et Serhou Guirassy

Le Borussia Dortmund travaille à prolonger sa collaboration avec deux éléments importants de l’équipe, Waldemar Anton et Serhou Guirassy, au-delà de leurs contrats actuels. Dans l’émission Doppelpass de Sport1, le directeur général Carsten Cramer a évoqué les démarches en cours : « Cela se passe en coulisses, avec l’objectif en tête. C’est notre force. Nous sommes très satisfaits de la situation actuelle. »

Cramer s’est en revanche montré peu loquace sur une éventuelle clause libératoire dans le contrat de Felix Nmecha. Le milieu de terrain, dont le contrat n’a été prolongé qu’en mars jusqu’en 2030, disposerait d’une telle option, fixée à 80 millions d’euros selon certaines informations.

Interrogé à ce sujet, le dirigeant du BVB a répondu de manière évasive : « Il faut que je vérifie s’il a une clause libératoire. Par principe, nous ne parlons pas du contenu des contrats. »

À propos d’éventuelles ventes importantes après la saison, Cramer a déclaré : « Nous serons toujours un club qui développe des joueurs. Cela fait partie du marché. Nous voulons garder ces joueurs aussi longtemps que possible. Je pense que nous serons en mesure de conserver l’effectif cet été. Nous ne voulons céder aucun joueur. Mais nous ne pourrons certainement pas empêcher ou éviter ces départs. »

Concernant de potentielles recrues lors du prochain mercato hivernal, il a ajouté : « Ole Book et Lars Ricken étudient la situation au quotidien et peuvent agir à tout moment. Je ne veux rien exclure. »

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BVB, actualités : Gregor Kobel adresse un message à Ismael Saibari, blessé

Ismael Saibari s’est rompu le ligament de la syndesmose de la cheville droite lors du match du FC Bayern contre le Borussia Dortmund, après un choc avec le gardien du BVB Gregor Kobel.

Dimanche, Kobel a souhaité un bon rétablissement au joueur du Bayern dans sa story Instagram. « Je suis désolé de voir ça. Je te souhaite le meilleur. Remets-toi vite, Ismael ! », lui a-t-il écrit. Saibari a répondu : « Merci. J’apprécie ! »

La blessure s’est produite à la 26e minute. Après une occasion de but prometteuse, le joueur munichois s’est malheureusement tordu le pied droit lors d’un duel avec Kobel. Saibari a ensuite dû être accompagné aux vestiaires, soutenu par des membres du staff. Il a plus tard quitté le stade avec des béquilles.

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