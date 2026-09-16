Autres infos et rumeurs sur le BVB :

Le patron du VfB confirme l’intérêt pour l’attaquant du BVB

Un talent dans l’impasse : le BVB envisagerait apparemment un prêt cet hiver

« J’espère qu’ils sont agacés » : le BVB pique le FC Bayern

IMAGO

BVB, infos : Ole Book s’exprime sur un transfert hivernal à Dortmund

Borussia Dortmund est peu fourni aux postes d’arrière latéral après le départ en prêt de Yan Couto à Como 1907. Le BVB a donc tenté d’arracher Hector Fort au FC Barcelone. Celui-ci a toutefois rejoint la Real Sociedad.

Le Borussia va-t-il donc se renforcer dans ce secteur cet hiver ? Le directeur sportif Ole Book s’est désormais exprimé à ce sujet.

« En ce moment, nous ne sommes pas non plus excessivement fournis en termes de profondeur d’effectif, c’est certain. Mais je pense quand même que nous avons différentes options dans le groupe, qui peuvent au moins occuper ce poste par phases. Nous en avons plusieurs qui peuvent très bien le faire. C’est pourquoi tout est toujours possible. Mais il se pourrait aussi qu’un départ soit encore nécessaire pour cela », a-t-il déclaré aux Ruhr Nachrichten.

À l’heure actuelle, le BVB dispose de deux joueurs pour les couloirs défensifs, avec Julian Ryerson à droite et Daniel Svensson à gauche. Maximilian Beier ou Ramy Bensebaini peuvent aussi dépanner à ces postes.

Getty Images

BVB, rumeur : de bonnes nouvelles pour Konstantinos Karetsas ?

Un retour progressif dans le groupe semble se dessiner pour Konstantinos Karetsas. L’attaquant grec avait récemment été absent en raison de problèmes circulatoires qui l’avaient mis hors jeu.

Après n’avoir pu effectuer qu’un entraînement individuel le week-end dernier, il a disputé mardi une première séance de course en compagnie de Samuele Inacio et Enzo Duarte, rapportent les Ruhr Nachrichten.

Selon l’évaluation du journal, une titularisation lors du match de samedi à venir contre le VfB Stuttgart (18 h 30) semble déjà de nouveau du domaine du possible.

Getty Images

BVB, rumeur : Newcastle United aurait tenté sa chance pour Gregor Kobel

Le gardien de Borussia Dortmund, Gregor Kobel, est dans le viseur de nombreux clubs, selon un article de Bild . L’été dernier, Newcastle United aurait ainsi tenté une approche pour Kobel, que le Suisse a toutefois repoussée. Avec pour justification qu’il part du principe que des trophées peuvent être remportés avec les Westphaliens dans un avenir proche.

À l’heure actuelle, le joueur aux 27 sélections ne penserait pas du tout à un transfert, selon cet article. Une information toutefois contredite par une publication du quotidien espagnol AS ce week-end, selon laquelle le gardien aurait récemment été évoqué du côté du Real Madrid.

Les dirigeants du BVB ont en tout cas l’intention d’entamer vers la fin de l’année de premières négociations au sujet d’un nouveau contrat. Le bail actuel de Kobel court jusqu’en 2028.

BVB, calendrier : les prochains matches de Borussia Dortmund