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BVB, actualité : Matthias Sammer défend l’entraîneur de Dortmund Niko Kovac

Après huit matches de Bundesliga, le Borussia Dortmund partage la tête du classement avec le FC Bayern. Pourtant, le style de jeu des Noir et Jaune continue de faire débat. Certains observateurs critiquent notamment un football parfois davantage axé sur le résultat et peu spectaculaire.

Matthias Sammer, conseiller du BVB, ne comprend pas ces critiques. Dans l’émission Sky90 , il a pris la défense de l’entraîneur Niko Kovac, mettant surtout en avant ses qualités humaines.

« Il est comme un gentleman, avec les joueurs aussi. Il a de l’allure. Nous disons toujours que la gestion humaine est plus importante que jamais aujourd’hui, et pourtant nous ne parlons que de tactique. J’exagère en disant cela, mais sa façon de diriger les hommes et sa crédibilité sont particulières », a déclaré Sammer.

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Sammer a également invoqué les progrès sportifs réalisés sous la direction du Croate. Selon lui, Dortmund n’a cessé de progresser depuis l’arrivée de Kovac en février 2025. « Les bases qu’il a posées depuis son arrivée sont incroyables », a-t-il affirmé.

Sammer comprend encore moins les débats persistants sur le style de jeu de Dortmund. Avec une moyenne de deux points par match de Bundesliga, Kovac présente un solide bilan.

L’ancien international ne comprend pas que son travail soit malgré tout régulièrement remis en question. « Je ne peux pas accepter qu’en Allemagne, on parle de murmures et de choses comme ça. Tout cela n’a rien de concret. Je ne peux pas le comprendre », a expliqué l’homme de 59 ans.

IMAGO

BVB, actualité : Marc Bartra évoque son retour à Dortmund

Le Borussia Dortmund affrontera mercredi soir à 21 heures le Real Betis de Séville en Ligue des champions. Il retrouvera ainsi Marc Bartra, qui a joué pour le BVB de 2016 à 2018 et fut le seul membre de l’équipe blessé lors de l’attentat contre le bus de l’équipe de Dortmund, le 11 avril 2017.

L’Espagnol, désormais âgé de 35 ans et auteur de 51 matches officiels avec le BVB, ne souhaite plus parler de cet événement aujourd’hui. Il a toutefois expliqué au SID : « J’ai appris à mieux apprécier la vie, ma famille, mes coéquipiers et les petites choses que nous considérons parfois comme acquises. » C’est aussi de là qu’est né son lien particulier avec la ville : « C’est pourquoi Dortmund aura toujours une place particulière dans mon cœur. »

Près de neuf ans après son départ, Bartra va de nouveau fouler la pelouse du stade de Dortmund. Représenter le Real Betis dans une compétition européenne aussi particulière compte beaucoup pour lui. « Revenir en représentant le Betis dans une compétition aussi particulière est un cadeau », a-t-il déclaré. « J’ai vraiment hâte et je ressens un profond attachement à Dortmund. »

Pour son retour, Bartra se réjouit surtout de retrouver l’atmosphère du Signal Iduna Park. « Certains stades, on les entend ; d’autres, on les ressent. On peut jouer dans de grands stades, mais la sensation que procure le Westfalenstadion est difficile à décrire. Une énergie incroyable. » Une énergie qui lui donne l’impression « que le stade a sa propre vie. Tout tremble, même le sol. Il faut le vivre soi-même ».

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